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    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler..

    Düzenli beslenme ve düzenli egzersizler ile daha sıkı bir görünüme ulaşabiliriniz. Bu egzersizleri evinizde uygulayarak fit bir vücuda kavuşabilirsiniz..
    • 10.11.2022 - 15:41
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    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler..

    Kadınları daha sıkı ve fit bir vücuda sahip olabilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Sağlıklı ve fit bir vücut için en önemli unsurlar düzenli beslenme, bol egzersiz ve dinlenmedir.

    Bu unsurları kusursuz şekilde yapabilenler sağlıklı ve sıkı bir vücuda sahip olabilirler. Birçok kadın sıkılaşmak için birçok yol deniyor. Hem beslenme hem de egzersiz hayatınızda orantılı giderse istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.

    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler.. #1

    Sağlıklı beslenme

    Sağlıklı ve düzenli beslenerek sıkı bir vücut için zemin hazırlamış olursunuz. Eğer yemek konusunda kendinisi durduramıyor ve engel olamıyorsanız diyet yapmalı ve bu diyette yeşil sebzeleri bolca tüketmelisiniz.

    Yeşil sebzeler hem düşük kaloriye sahip olmaları hem de lifli ve antioksidan etkisine de sahip olduklarından dolayı kolayca ödem atmanızı sağlarlar.

    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler.. #2

    Diyet yaparken bolca tüketmeniz gereken bir diğer besin ise sudur. Su aynı yeşil sebzelerde olduğu gibi size tokluk hissi verecek daha az yemek yemenizi sağlayacaktır. Ayrıca su ödem atımı için de oldukça etkilidir.

    Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler

    1- Plank

    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler.. #3

    2- Air Squat

    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler.. #4

    3- Lunge

    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler.. #5

    4- Wall Sit

    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler.. #6

    5- Push Up

    Kadınlar için sıkılaşma tüyoları! Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler.. #7


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