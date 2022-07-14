Kadınlarda birkaç yıl önceden kalp krizini 'haber veren' 7 işaret

Genellikle dile getirilmese de özellikle orta yaş aralığında kadınlarda erkeklere göre kalp krizinden ölme riski daha yüksektir. Ancak belirli risk faktörlerinin farkında olmak riski düşürebilir...

Kalp krizi ile ilgili çoğu çalışma, kalp krizinin kadınlarda çok farklı olabileceğini ve tanıda hatalara yol açabileceğini gösteriyor. Bu da genç kadınlarda daha da ciddi sonuçları ortaya çıkarabiliyor. JAMA Network Open dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, genç insanlarda ve özellikle kadınlarda kalp krizi riskini artıracak risk faktörlerini sıraladı.

Bazı risk faktörleri her iki cinsiyet için ortak olsa da araştırmalar, kalp krizi geçirme riski açısından erkekler ve kadınlar arasında önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Hipertansiyon, diyabet ve depresyon gibi risk faktörleri kadınlarda daha fazla ön plana çıkıyor.

Kalp krizinin nedenleri

Kalp krizi nedenleri, kalp kasına (koroner arterler) kan sağlayan atardamarlardan birinin tıkanması veya spazmıdır. Bu ve benzeri durumlar, kalp bölgesine oksijen akışını engelleyerek o bölgedeki hücrelerin hasar görmesine veya ölmesine neden olur. Bu genellikle aterosklerozun neden olduğu daralma nedeniyle ortaya çıkar. Hasarlı dokular, kalp kasının o kısmının kasılma yeteneğini bitirir.

Risk faktörleri arasında sigara, hipertansiyon, hipotansiyon, şeker hastalığı, yağlı besinlerin aşırı tüketimi, yüksek kolesterol, obezite ve genetik faktörler bulunur.

Risk, koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık (beyni besleyen damarlarda tıkanma), periferik vasküler hastalık, anjina veya hemodiyaliz gerektiren böbrek yetmezliği durumunda artar.

Kalp krizi için tetikleyici bazı durumlarda nadiren de olsa beklenmedik bir büyük stres olabilir. Yaşlılarda dışkılama sırasında ıkınma bir risk faktörüdür. Kalp krizi yetişkinlerde ani ölümün en yaygın nedenidir.

Kalp krizi belirtileri

Kalp krizinin ana belirtisi göğüs ağrısıdır. Bununla birlikte çoğu durumda, özellikle yaşlılarda ve şeker hastalarında göğsü ağrısı hafiftir veya yoktur. Halsizlik, nefes darlığı, bulantı ve kusma gibi diğer belirtiler baskın olabilir.

Genel olarak kalp krizinin gösteren belirtiler şunlardır:

- Göğüs ağrısı

- Sırt ağrısı

- Karın ağrısı

- Göğüste, kollarda ve omuzlarda ağrı

- Boyunda, dişlerde ve çenede ağrı

- Sırt ağrısı

- Dinlenmekle bitmeyen anjina benzeri ağrı

- Göğüste, sırtta veya karında uzun süreli ağrı

- Aşırı terleme

- Ağız kuruluğu

- Huzursuzluk

- Spazmlar

- Halsizlik

- Solunumun geçici olarak kesilmesi

- Nefes almada zorluk, yatma ihtiyacı

- Tansiyonda ani değişiklikler (düşük, yüksek, normal)

Kadınlarda kalp krizinin erken işaretleri

Yapılan yeni araştırmada, tespit edilen risk faktörlerinin çoğunun potansiyel olarak değiştirilebilir olduğu ve genç kadınlarda kalp krizi vakalarının yaklaşık yüzde 80'ini ve genç erkeklerde kalp krizi vakalarının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğu belirlendi.

Genç kadınlarda erkeklerden daha fazla kalp krizi geçirme riskini artıran ise toplam 7 belirti gözlemlendi:

- Diyabet

- Depresyon

- Hipertansiyon

- Sigara içmek

- Ailede kalp krizi öyküsü

- Düşük sosyoekonomik düzey

- Yüksek kolestorol

Diyabet, kadınlarda kalp krizi ile en çok ilişkili risk faktörü olarak öne çıkarken bunu sigara, depresyon ve hipertansiyon izledi. Erkeklerde ise sigara ve ailede kalp krizi öyküsü ana risk faktörleri olarak kaydedildi.

Araştırmada ayrıca genç kadınların aynı yaştaki erkeklere kıyasla kalp krizinden ölme risklerinin 2 kat daha fazla olduğu belirlendi.