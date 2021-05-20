Kadınlarda en önemli tarama: Smear testi nedir

Smear testi kadınlar için gerçekleştirilen ve rahim ağzı kanseri ya da kanser öncüsü olan prekanser taraması için gerçekleştirilen bir testtir. Peki smear testi nedir ve nasıl yapılır?

Pap testi olarak da adlandırılan smear testi, kadınlarda rahim ağzı kanserini test etmek için kullanılan bir prosedürdür.

İstisnasız her kadının mutlaka düzenli olarak yaptırması gereken bu test sayesinde kansere sebebiyet veren lezyonların tedavi edilebilir bir durumdayken tespit edilmesini sağlıyor.

Ülkemizde ve dünya genelinde rahim ağzı kanseri hızla artıyor. Dolayısıyla smear testi taramasının önemi de gün geçtikçe daha net bir şekilde kendini belli ediyor.

Peki smear (simir) testi nasıl yapılır? İşte merak edilen ayrıntılar..

SMEAR TESTİ NEDİR?

Smear testi, kadınlarda rahim ağzı kanserini önlemeye yardımcı olmak için yapılan bir testtir. Pap smear testi veya Pap simir olarak da adlandırılan testin amacı, rahim ağzındaki HPV’nin neden olabileceği hücresel değişiklikleri tespit etmektir.

SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?

Smear testi basit ve ağrısız bir şekilde yapılır. Testin yapılması için en uygun zaman reglden 10-20 gün sonrasıdır, regl zamanı yapılmamalıdır.

Test sırasında, önce rahim ağzının yani serviksin daha iyi görülebilmesi için, vajinaya bir spekulum yerleştirilir.

Ardından küçük bir fırça yardımıyla rahim ağzından hücre örnekleri alınır ve mikroskop incelemesi için cam üzerine yayılır. Bu cam üzerindeki hücreler, patolog tarafından mikroskop altında incelenerek anormal hücre gelişimi olup olmadığını anlamak için incelenir.

KİMLER YAPTIRMALI?

21 – 65 yaş arasındaki kadınlar.

Geçmişte anormal pap smear sonucu olanlar.

HIV enfeksiyonu olanlar.

Organ nakli, kemoterapi ya da kronik kortikosteroid kullananlar.

Adet düzensizlikleri yaşayanlar.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar.

Sigara içen kadınlar.

Anne karnındayken DES (Dietilstilbestrol) adlı bir ilaca maruz kalmış olan kadınlar.

SMEAR TESTİ NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

Smear testi ilk cinsel ilişkiden en az 3 yıl ya da 21 yaşından sonra, aralıklı olarak yaptırılmaya başlanmalıdır.

30 yaşından küçük kadınların yılda bir defa smear yaptırmaları önerilirken, 30 yaşından büyük kadınlarda ise 3 kez ardışık smear sonucu negatif çıkması durumunda 2-3 yılda bir smear testi yaptırılmalıdır.

Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan, HIV pozitif olan, östrojen hormonu kullanan, organ transplantasyonu yapılan, kemoterapi ve kortizon tedavisi alan kadınlarda tarama sıklığı artırılmalıdır.