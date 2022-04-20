Kadınlarda fazla kilolar, rahim kanseri riskini artırıyor

5 ülkeden 120 bin kadının katılımı ile yapılan araştırma, fazla kilolarım rahim kanseri riskini artırdığı sonucunu ortaya koydu.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfınca (CRUK) finanse edilen ve İngiltere ile ABD'nin yanı sıra 5 ülkeden 120 bin kadının katıldığı bir araştırma, fazla kiloların rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Araştırmanın sonucunda 1,65 metre uzunluğundaki bir kadının, sağlıklı bir kilonun 12,7 kilogram üzerinde olması kanser riskini neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

AA’nın haberine göre; CRUK, sağlıklı bir kilonun 13 farklı kanser riskini azaltabileceğine işaret ederek genler ve hormonların diğer risk faktörleri arasında olabileceğine de dikkati çekti.

‘Yağ ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyı açıklayan en büyük çalışmalardan biri’

Bir teoriye göre, yağ hücreleri, diğer hücrelere daha sık bölünmelerini bildiren sinyaller göndererek kansere yol açabiliyor. Bazı meme kanserlerinin büyümesi ile yağ hücrelerinin ürettiği kadınlık hormonu östrojenle arasında bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Bristol Üniversitesindeki bir ekip tarafından yönetilen ve BMC Medicine'de yayımlanan CRUK araştırması, ‘yağ ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyı açıklayan en büyük çalışmalardan biri’ olarak kaydedildi.

Ömür boyu kilo alımının etkisinin göz önünde bulundurulduğu araştırmada, obezite ve rahim kanseri ile bağlantılı iki hormonu, açlık insülini ve testosteron ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, bilim insanlarının gelecekte kanser geliştirme riski taşıyan insanlarda bu hormonların seviyelerini düzenlemek için ilaçlar kullanabileceğini umuyor.

“Aşırı kilo veya obezite İngiltere'de ikinci en büyük kanser nedeni”

Araştırmanın başında yer alan Dr. Emma Hazelwood, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu çalışma, obezitenin kansere nasıl neden olduğunu ve bununla mücadele için neler yapılabileceğini tam olarak ortaya çıkarmak için genetik analizlerin nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir ilk adım.”





CRUK'den Dr. Julie Sharp ise, “Bu gibi araştırmalar, aşırı kilo veya obezitenin İngiltere'de ikinci en büyük kanser nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve nedenini belirlemeye başlamamıza yardımcı olabilir.” ifadesini kullandı.

Sharp, bunun gelecekte kanserin nasıl önleneceğinin ve tedavi edileceğinin ortaya çıkarılmasında çok önemli rol oynayacağının altını çizdi. İngiltere'de, 36 kadından birinde rahim kanseri görülüyor ve bu kanser, teşhis konulan 4 kişiden birinde menopoz öncesi dönemde gelişiyor.