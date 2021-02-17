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    Kadir İnanır aşı oldu

    Kadir İnanır aşı oldu

    Aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaşan Kadir İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 16:56
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    Türkiye koronavirüs salgınına karşı büyük bir aşılama çalışması başlattı.

    Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da izlenecek yol haritasını belirledi.

    Yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada koronavirüs aşıları yapılıyor.

    Koronavirüs aşısını yaptıran isimlerden biri de Kadir İnanır oldu.

    "HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

    Koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara aldırmayan Kadir İnanır, aşısını yaptırırken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

    Kadir İnanır, paylaşımına "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" notunu düştü.

    Kadir İnanır aşı oldu #1

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