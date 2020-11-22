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- Kadirli'de aynı hastanede çalışan 50 sağlıkçı virüse yakalandı
Kadirli'de aynı hastanede çalışan 50 sağlıkçı virüse yakalandı
Kadirli Devlet Hastanesi'nde koronavirüse yakalanan 50 sağlık çalışanı karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.
- İHA
- 22.11.2020 - 21:50
Osmaniye’deki Kadirli Devlet Hastanesi'nde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
SAYI ARTACAK ENDİŞESİ
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.
Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Virüse yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.