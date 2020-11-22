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Kadirli'de aynı hastanede çalışan 50 sağlıkçı virüse yakalandı

Kadirli'de aynı hastanede çalışan 50 sağlıkçı virüse yakalandı

Kadirli Devlet Hastanesi'nde koronavirüse yakalanan 50 sağlık çalışanı karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.