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    Kadirli'de aynı hastanede çalışan 50 sağlıkçı virüse yakalandı

    Kadirli Devlet Hastanesi'nde koronavirüse yakalanan 50 sağlık çalışanı karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 21:50
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    Kadirli'de aynı hastanede çalışan 50 sağlıkçı virüse yakalandı

    Osmaniye’deki Kadirli Devlet Hastanesi'nde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

    SAYI ARTACAK ENDİŞESİ

    Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler için de filyasyon çalışması başlatıldı.

    Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Virüse yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.

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