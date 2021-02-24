Çoğunlukla Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland'da yetiştirilen Kafur bitkisi defnegiller familyasına aittir. Peki kafur nedir, faydaları nelerdir? Kafur nasıl kullanılır?

Uzakdoğu ülkelerine has bir bitki olan kafurun Latince adı Unnamomums'dur ve son yıllarda Türk mutfağında da kullanılmaya başlanmıştır.

Peki kafur nedir, faydaları nelerdir? Kafur nasıl kullanılır?

KAFUR NEDİR?

Ender yetişen bir bitki türü olan kafur ağacı, dünyadaki en yaşlı ağaçlarındandır. Bunun nedeni bu bitkilerin 1700 ile 1800 yıl kadar yaşayabilmesinden kaynaklanmaktadır. Alternatif tıpta da sıklıkla kullanılan kafurdan yağ ve krem yapılabilmektedir.

Kafur bitkisi, sıcaklık farklarının çok fazla olduğu bölgelerde yetişmemektedir. Tropikal bir bitki olan kafurun yetiştirildiği ülkeler; Çin, Tayland, Nepal, Hindistan, Bangladeş ve Vietnam ollarak açıklanabilir.

KAFUR NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

Kafur bitkisi, farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Haricen kullanılmak istendiğinde ılık suyla karıştırılmalısı gerekir.

Ayak ve el bakımında kullanılan kafurun nasırları ve varisleri tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Doğal bir ağrı kesici olan kafur bitkisi koklandığı zaman kronik migren ağrılarına ve halsizliğe iyi gelmektedir.

KAFURUN FAYDALARI NELERDİR?

Kafur bitkisinin insan sağlığı açısından önemi büyüktür. Bilinen başlıca faydaları şu şekildedir: