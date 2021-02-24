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- Kafur nedir, faydaları nelerdir? Kafur nasıl kullanılır?
Kafur nedir, faydaları nelerdir? Kafur nasıl kullanılır?
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 18:00
Uzakdoğu ülkelerine has bir bitki olan kafurun Latince adı Unnamomums'dur ve son yıllarda Türk mutfağında da kullanılmaya başlanmıştır.
Peki kafur nedir, faydaları nelerdir? Kafur nasıl kullanılır?
KAFUR NEDİR?
Ender yetişen bir bitki türü olan kafur ağacı, dünyadaki en yaşlı ağaçlarındandır. Bunun nedeni bu bitkilerin 1700 ile 1800 yıl kadar yaşayabilmesinden kaynaklanmaktadır. Alternatif tıpta da sıklıkla kullanılan kafurdan yağ ve krem yapılabilmektedir.
Kafur bitkisi, sıcaklık farklarının çok fazla olduğu bölgelerde yetişmemektedir. Tropikal bir bitki olan kafurun yetiştirildiği ülkeler; Çin, Tayland, Nepal, Hindistan, Bangladeş ve Vietnam ollarak açıklanabilir.
KAFUR NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?
Kafur bitkisi, farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Haricen kullanılmak istendiğinde ılık suyla karıştırılmalısı gerekir.
Ayak ve el bakımında kullanılan kafurun nasırları ve varisleri tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Doğal bir ağrı kesici olan kafur bitkisi koklandığı zaman kronik migren ağrılarına ve halsizliğe iyi gelmektedir.
KAFURUN FAYDALARI NELERDİR?
Kafur bitkisinin insan sağlığı açısından önemi büyüktür. Bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:
- Kafur, kuru ve inatçı öksürükleri kesmek için düzenli aralıklarla tüketilebilir.
- Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde görülen grip ve nezle gibi hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini korur ve vücut direncinin artmasını sağlar.
- Kafur çayı, hastalıkların çok daha kısa sürede atlatılmasını sağlar.
- İshali kesen kafurun mide hastalıklarına iyi geldiği biliir. Şişkinlik, mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetlerinin azalmasında da etkilidir. Akşam yemeğinden bir saat sonra bir fincan çayı içilebilir.
- Günde bir fincan kafur çayı içmek böbrek sağlığını koruyarak böbreklerde taş ve kum oluşmasını önler.
- Kafur ödemlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur.