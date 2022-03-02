Kahvaltıda bu 4 gıdadan kaçının!

Güne kahvaltısız başlamayanlardan mısınız? Sabahları kahvaltı etmek için pek çok iyi neden var. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için kahvaltı ediyorsanız bazı gıdalar bu amacınızı gölgelemesin...

Güne, sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalardan oluşan bir kahvaltı ile başladığımızda dolaşımımız uyarılır, enerji depolarımız yenilenir ve önümüzdeki görevlere daha iyi konsantre olabiliriz.

Ama dikkat etmelisiniz! Sağlıksız yiyecekler tam tersini yaparak bizi yorgun ve halsiz yapabilir. Hangi yiyeceklerden kaçınmanız gerektiğini 4 maddede listeledik.

1. SOSİS

Sosis, Jambon, salam gibi işlenmiş ürünler ne kadar lezzetli olsalar da sağlığımız için hiç de masum değiller.

Günlük olarak tüketilen işlenmiş et ürünleri çeşitli sağlık problemlerinide beraberinde getiriyor. Diyabet, kolon kanseri, kardiyovasküler hastalık risklerini arttırıyor. Bunun nedeni içeriklerinde kolesterol seviyenizin yükselmesine neden olan yağ asitleri. Sonuçlar en kötü ihtimalle kalp krizine veya felce yol açabilen vazokonstriksiyondur.

Bu nedenle kahvaltıda sosislerden kaçınmalı veya ölçülü şekilde ara sıra tüketmelisiniz. Ayrıca humus, süzme peynir, zeytin gibi vejeteryan alternatifler de aynı derecede lezzetlidir.

2. KAHVALTILIK GEVREKLER

Bir çok kahvaltılık gevrek sağlıklı olduklarını iddia ederek reklamlar yapsada, müslilerin çoğu gerçek kalori ve şeker bombalarıdır. Çoğu zaman şeker, içerik listesinde glikoz veya -oz ile biten diğer terimler (örneğin dekstroz, sakaroz) olarak gizlenir.

İşlenmiş tahıllar kan şekerimizin yükselmesine ve aynı hızla tekrar düşmesine neden olur. Uzun süre tok kalmayız ve çok geçmeden büyük bir açlık hissederiz.

Sabahları hazır paketli müslilerin tutkunuysanız bu alışkanlığınızın yerini evde hazırlayabileceğiniz doğal granolalarla değiştirebilirsiniz. Ya da işlenmiş müsli yerine yulaf ezmesini tercih edebilirsiniz. Yoğurt ve düşük şekerli meyveler ile kendinize sağlıklı, besin değeri yüksek bir kase hazırlayabilirsiniz.

3. BEYAZ EKMEK

Sabahları sıcacık taze ekmek, poğaça, simit hepimizi cezbeder. Fakat bu malesef sağlığımız için zararlıdır. Buğday unu ürünleri kısa zincirli karbonhidratlar açısından zengindir. Bu beyaz unun size hızlı bir şekilde hızlı enerji verdiği anlamına gelir. Ancak bu boş karbonhidratlar daha hızlı işlendiği için kısa bir süre sonra mideniz tekrar açlık sinyalleri veriyor. Lezzetli ve yüksek yağlı kruvasanlar, poğaçalar söz konusu olduğunda ise aynı zamanda çok fazla kalori tüketmiş oluyorsunuz. Bunun yerine tam tahıllı ürünler kullanılmalı ve porsiyon miktarına dikkat edilerek tüketilmelidir. Çünkü tam tahıllı ürünler daha doyurucu ve besin değeri yüksek diyet lifleri içerir. Tam tahıllarda çinko, demir, ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra B vitaminleri yer alır.

4. PORTAKAL SUYU

Portakal suyu, sabahları pek çok insanın kahvaltıda vazgeçemediği bir içecek. Ancak zannedildiğinden daha sağlıksız ve kalorisi yüksek.

Özelliklede marketlerden alınan paketli portakal sularının çoğu su , şeker ve aroma içerir. Hazır meyve sularında presleme esnasında çok fazla lif kaybolduğundan, meyve suları sindirim sistemimizden daha hızlı geçer ve bu nedenle kan şekerimizin daha hızlı yükselmesine neden olur, bu da malesef diyabet riskimizi arttırır.

Sabahları meyve suyu olmadan kahvaltı edemiyorsanız meyvenin kendisini yemek veya yeşil smothieler hazırlamak akıllıca ve sağlıklı seçimler olacaktır.