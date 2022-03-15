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    Kahvaltıda ıspanaklı yumurta tüketmenin inanılmaz etkileri

    Ispanak ve yumurtanın ayrı ayrı faydaları saymakla bitmiyor ancak bu ikisinin bir araya gelmesi daha büyük etkilere neden oluyor. Eğer ıspanaklı yumurta yerseniz, diş sağlığınızı korumuş olursunuz.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 17:30
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    Kahvaltıda ıspanaklı yumurta tüketmenin inanılmaz etkileri

    Bağışıklığımızı güçlendiren besinleri tercih etmemiz gereken günlerden geçerken, ıspanak ve yumurta bunun için oldukça ideal.

    Her sabah kahvaltı masalarını süsleyen yumurta için sadece, "Çok faydalı" demek yetmez. Aynı zamanda bu faydaları analiz etmek gerekiyor.

    Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kalbi her anlamda koruyan yumurta, masalarınızdan eksik olmasın.

    Her gün yumurta yemek cilt derisini yenileyerek, enerjinize katı sağlayacak ve güne daha pozitif başlamanıza neden olacak.

    Kalp krizi, felç, inme ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara iyi gelen yumurta, yaşlanmayı ise geciktiriyor.

    Özellikle büyüme çağında olan çocuklarınız varsa hem yumurta hem de ıspanağı sıklıkla tüketmelerine özen gösterin.

    Faydaları saymakla bitmeyen yumurtanın ıspanak ile bir araya gelmesi, mucizevi etkilere neden oluyor.

    Bu nedenle ıspanaklı yumurtayı sabahları tüketmeyi ihmal etmeyin veya akşam yemeklerine özel hazırlayın.

    ISPANAKLI YUMURTANIN FAYDALARI

    Magnezyum, fosfor ve iyot mineraller bakımından zengin olan ıspanaklı yumurta, kemiklerin gelişimine katkı sağlar. Daha güçlü olmanıza destek verir. Kemiklerin gelişmesi çocuklarda boyun uzamasına yardımcı olur.

    Karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca kansere karşı koruyucu bir özelliği vardır. Çağımızın hastalıklarından olan kanserden korunmak için bolca yememiz gereken bir karışımdır...

    Diş köklerinde oluşma ihtimali olan iltihaplanmayı önler ve diş kaybını engeller. Sağlıklı ve dayanıklı dişlere kavuşmanıza imkan verir. Diş sağlığınızın iyi olması daha güzel gülüşler anlamına gelir. Bu, psikolojinizi olumlu anlamda etkiler.

    Ispanaklı yumurta düzenli olarak tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan demiri fazlası ile karşılar. Ispanaklı yumurtayı tüketmeniz için oldukça önemli bir nedendir.

    Lif, protein ve vitamin değerleri açısından zengindir ve bu durum vegan bireyler için vazgeçilmez bir kaynak imkanı sunar. Bu sayede vücudunuz gereken vitamini almış olur.

    Kahvaltıda ıspanaklı yumurta tüketmenin inanılmaz etkileri #1

    ISPANAK KAÇ KALORİDİR?

    100 gram ıspanak yaklaşık 23 kaloridir.

    ISPANAĞIN BESİN DEĞERLERİ

    100 g ıspanakta aşağıdakiler bulunur:

    • Su: 91.4 g
    • Enerji: 23 kcal
    • Protein: 2.86 g
    • Toplam yağ: 0,39 g
    • Karbonhidrat: 3.63 g
    • Lif: 2.2 g
    • Toplam şeker: 0.42 g
    • Kalsiyum: 99 mg
    • Demir: 2.71 mg
    • Magnezyum: 79 mg
    • Fosfor: 49 mg
    • Potasyum: 558 mg
    • Sodyum: 79 mg
    • Çinko: 0,53 mg
    • C vitamini, toplam askorbik asit: 28.1 mg
    • Tiamin: 0.08 mg
    • Riboflavin: 0.19 mg
    • Niasin: 0,72 mg
    • B-6 Vitamini: 0.2 mg
    • Folat, DFE: 194 µg
    • B-12 Vitamini: 0 µg
    • A Vitamini, RAE: 469 µg
    • A Vitamini, İÜ: 9377 İÜ
    • E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.03 mg
    • D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
    • D vitamini: 0 IU
    • K Vitamini (filokinon): 482,9 µg
    • Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,06 g
    • Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
    • Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g
    • Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
    • Kolesterol: 0 mg
    • Kafein: 0 mg

    Kahvaltıda ıspanaklı yumurta tüketmenin inanılmaz etkileri #2


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