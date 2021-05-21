Kahvaltıyı atlamak damar tıkanıklığına neden olabilir

Kahvaltıyı atlamanın kötü ruh hali ve düşük kan şekeri gibi birçok soruna neden olduğu bilinirken yeni araştırmalar, bu önemli öğünü atlamanın damar tıkanıklığına yol açabileceğini ortaya koydu.

Kahvaltıyı atlamak kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir mi?

Kısa cevap: Evet.

Her sabah sağlıklı bir kahvaltı yapmanın faydalarını hepimiz duymuşuzdur. Günün zorluklarının üstesinden gelebilmemiz için bize enerji artışı sağlamanın yanı sıra kahvaltının metabolizmamızı hızlandırmaya yardımcı olduğu, aşırı yememizi önlediği ve iş veya okuldaki konsantrasyonumuzu ve performansımızı geliştirdiği biliniyor.

Günün ilk öğününü atlamanın dezavantajlarını da biliyoruz: Hipoglisemi veya düşük kan şekeri riskimizi artırır, kilo almaya daha yatkın hale getirir, düşüncemizi etkiler, ruh halimiz ve enerji seviyelerimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Ancak Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma, kahvaltıyı atlamanın vücut üzerinde başka bir zararlı etkiyle de ilişkili olduğunu buldu: Damarların içinde hangi plak birikimi.

HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırma ekibi, kahvaltıyı atlayan gönüllüleri inceledi. Hiç kahvaltıy apmayanlar, sadece hafif veya düşük enerjili bir kahvaltı tüketenler ve yüksek enerjili bir kahvaltı tüketen grupların karşılaştırıldığı araştırmada, ilkinin, üçüncü gruba kıyasla iki katından fazla kalp hastalığı riskine sahip olduğu bulundu. Bu grup aynı zamanda en büyük bel çevresi ve vücut kitle indeksine ve en yüksek tansiyon, kan lipit ve açlık glikoz seviyelerine sahipti. İkinci grupta da ateroskleroz (damar sertliği) daha sık görüldü.

Kahvaltıyı atlayanlar hakkında onları kahvaltı tüketenlerden ayıran başka bir şey daha vardı. Genel olarak sağlıksız yeme ve yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olma olasılıkları daha yüksekti; kötü besleniyorlardı, sigara içiyorlardı ve sık sık alkol alıyorlardı. Çalışma ayrıca daha fazla aterosklerotik lezyonlara ve aterosklerotik plaklara sahip olduklarını buldu.

Araştırma yazarları, kahvaltıyı atlamanın oldukça sık görülen bir şey olduğunu söylüyor ve bu kötü alışkanlığın bizi sağlıksız beslenme seçimleriyle dolu bir güne hazırlayabileceği konusunda uyarıyor.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI TETİKLİYOR

Kahvaltı yapmanın neden önemli olduğunu anlamanın en kolay yollarından biri, protein, karbonhidrat ve yağın günlük yaşamda oynadığı rolleri iyi anlayabilmektir. Bu makro besinlerin her birinin vücut için önemli olan bir şeyi oluşturmada bir rolü vardır. Örneğin karbonhidratlar enerji oluşturmamıza yardımcı olur, protein sağlıklı beyin kimyasalları oluşturmamıza yardımcı olur ve yağ bize yemekten sonra tokluk hissi verir. Doğal olarak, vücudumuz bu kaynaklardan yoksunsa, sorunu olabildiğince iyi düzeltmek için önlemler alacaktır ve bazen biz farkına bile varmadan.

Bunu kahvaltıyı atladıktan sonra meydana gelen bir “olaylar dizisi” olarak düşünebilirsiniz. Gün geçtikçe vücudumuzun enerjisi düşükse, doğal eğilimimiz bu açığı bir an önce telafi edecek besinleri seçmekten yana olur. Maalesef bu gıdaların çoğu rafine şeker veya işlenmiş içerikler bakımından yüksek olma eğilimindedir ve bunlar diyabet, Alzheimer, kardiyovasküler hastalıklar ve karaciğer yağlanması gibi ciddi kronik hastalıklarla ilişkili besinlerdir. Bu, kahvaltıyı atlamak ile sağlıksız bir yaşam tarzı olarak kabul edilen şey arasındaki bağlantıyı açıklayabilir.

KİLO ALIMINA NEDEN OLUYOR

Bu aynı kötü beslenme seçimleri, kan şekeri seviyelerimizin dalgalanmasına da neden olur. Rafine şeker oranı yüksek bir şey tükettikten sonra aşırı glikoz yükselmesi yaşayabiliriz. Glikoz hızla sindirilir ve kan şekeri seviyelerimizin hızla yükselmesine ve dramatik bir şekilde düşmesine neden olur. Bu nedenle gün içinde ani enerji düşüşleri yaşayabiliriz. Bu uyuşukluğa karşı koymak için, başka bir sağlıksız atıştırmalığa ulaşabiliriz ve böylece döngü devam eder.

Sabahları çoğumuz aceleci ve meşgulüz ama bu kahvaltıyı atlamak için bir sebep değil. Ve kilo vermeye çalışıyorsanız, sabah öğününüzü atlamak yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir, çünkü ciddi açlık isteklerini tetikleyebilir ve günün ilerleyen saatlerinde aşırı yemek yemenize veya sağlıksız yiyecek seçimleri yapmanıza neden olabilir.

Sağlıklı bir kahvaltı, minimum düzeyde işlenmiş ve temel makro besin gıda gruplarını, yani protein, karbonhidratlar ve yağları kapsayan bir kahvaltıdır. Sabahları kahvaltı için vakit bulamıyorsanız, evden çıkmadan önce “kapıp gidebilmek” için bir geceden kahvaltınızı hazırlamanız iyi bir fikir olabilir.

Üç ana öğünden, kahvaltı genellikle bize en çok değer vermemiz öğretilen öğündür, ancak aynı zamanda çoğumuzun en çok sorun yaşadığı şeydir. Sabahları iştahınız her zaman düşükse, sorunun kökenine inmek için bir sağlık uzmanına görünebilirsiniz.