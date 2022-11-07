Kahve içerken bir kez daha düşünün! İşte kafeinin gizli tehlikeleri...

Kahve içerken bir kez daha düşünün! İşte kafeinin gizli tehlikeleri...

Zararsız gibi görünen ve dünyanın en çok tüketilen içeceği kahvenin ana maddesi olan kafein, aşırı dozda alındığında erken ölüm riskinden hipertansiyona kadar birçok farklı sorunu tetikleyebiliyor...

Kahve ve dolayısıyla kafein, dünyanın en popüler uyarıcısıdır. Çocuklar da dahil olmak üzere dünya nüfusunun önemli bir kısmı günde en az bir kez kafein tüketiyor.

Araştırmalar, küçük miktarlarda kafein tüketiminin insanların uyanık kalmasına, daha enerjik olmasına ve hatta karaciğeri detoks etmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Ancak aşırı tüketim bu inanılmaz popüler maddeyi tehlikeli hale getiriyor.

Erken ölüm riskini artırıyor

Araştırmalar, 250 mililitre kafeini dört defadan fazla tüketen erkeklerin erken ölüm riskinin arttığını göstermiştir. Çeşitli amaçlarla kullanılan haplar gibi kafein tozu ve kafein hapları, çok miktarda kafein içerdikleri ve kısa sürede vücuda büyük miktarda verebildikleri için sağlığınız için tehlikeli olabilir.

Kafeinli enerji içecekleri aşırı derecede tatlı olma eğilimindedir ve bu da tüketicileri hızlı bir şekilde tüketmeye teşvik eder. Kafeinin aşırı dozda alınmasını önlemek için bu tür içecekler ve yüksek kafein içeren takviyeler ve haplar diyetten tamamen çıkarılmalıdır.

Artan idrar üretimi

Kafeinin tehlikelerinden biri, böbreklerdeki kan akışını hızlandırması ve kan damarlarını genişletmesidir.

Uzmanlar, bu uyarıcıyı idrar söktürücü olarak değerlendirir ve genellikle sıvı dengesinde sorun yaşayan hastalara kafein ve benzeri metilksantin içeren maddeler içeren ürünlerin kullanımından kaçınmaları veya bu ürünlerin kullanımını azaltmalarını tavsiye eder.

Sindirim sorunları ve ülser

Aç karnına kafein tüketmek tehlikeli olabilir ve sindirim sorunları ve mide krampları gibi sorunlara neden olabilir. Bunun nedeni, kafeinin bağırsaktaki kasların kasılmasına neden olması ve bunun da önceden sindirilmiş gıdaların doğrudan bağırsaklara gitmesine neden olmasıdır.

Kafein ayrıca sindirim sisteminin daha hızlı boşalmasına neden olarak mideyi yüksek asitliğe daha duyarlı hale getirir ve bu da ülserlere neden olabilir. Mide ağrılarını önlemek için kafein almadan önce yemek yediğinizden emin olun.

Hipertansiyon

Nadiren kafein tüketen ve yüksek tansiyona sahip kişilerin kahve içtikten birkaç saat sonra tansiyon artışı hissi yaşaması daha olasıdır. Kafeinin neden olduğu tansiyon yükselmesi, kalp ve damar sistemini uyararak kalp çarpıntısı gibi problemlerin riskini artırır. Yüksek tansiyonu olan kişilerin kafein tüketmeden önce bir uzmana danışmaları önemlidir.

Genel görüşe göre kafein zararsızdır, ancak bu uyarıcı madde büyük miktarlarda tüketildiğinde çeşitli sorunlara neden olabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi ve depresyon gibi yoksunluk belirtilerinden kaçınmak için yavaş yavaş kafeinden kurtulmamız gerekir.