Kahve içmek, karaciğer hastalıkları riskini düşürebilir

İngiltere merkezli bir araştırmada kahve tüketiminin, kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer rahatsızlıkları geliştirme riskini düşürebileceği öne sürüldü.

İngiltere BMC Halk Sağlığı tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, kafeinli veya kafeinsiz, öğütülmüş veya hazır kahve içmek, kronik karaciğer hastalığı ve farklı karaciğer rahatsızlıkları geliştirme riskini düşürebilir.

Southampton ve Edinburgh Üniversitelerinden yapılan araştırmalar, faydaların günde 3 ila 4 fincan arasında zirve yaptığını gösteriyor.

Yazarlar, ortalama 10,7 yıl boyunca takip edilen, kahve tüketimi olan 495 bin 585 katılımcının verilerini inceledi. Katılımcıların yüzde 78'i (384 bin 818 kişi) öğütülmüş veya hazır kahveyi kafeinli veya kafeinsiz tüketirken, yüzde 22'si (109 bin 767) hiç kahve içmedi.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 49 DÜŞÜK BULUNDU

Çalışma süresi boyunca, 301 ölüm dahil olmak üzere 3 bin 600 kronik karaciğer hastalığı vakası meydana geldi.

Çalışma sırasında toplam 5 bin 439 kronik karaciğer hastalığı veya steatoz (karaciğerde yağ birikmesi) ve bir karaciğer kanseri türü olan 184 hepatosellüler karsinom vakası kaydedildi.

Kahve içmeyenlere kıyasla, kahve içenlerin kronik karaciğer hastalığı riski yüzde 21, steatoz riski yüzde 20 ve kronik karaciğer hastalığından ölüm riski yüzde 49 daha düşük bulundu.

Dergiye göre en büyük fayda, kronik karaciğer hastalığına karşı faydalı olduğu gösterilen maddeler olan yüksek düzeyde kahweol ve kafetol içeren öğütülmüş kahve içen grupta görüldü.

Düşük seviyelerde kahweol ve kafetol içeren hazır kahveler de kronik karaciğer hastalığı riskinin azalmasını sağladı.

Çalışmanın yazarları, risk azalmasının sadece bu iki bileşene bağlı olmadığını, diğer bileşenlerin bir kombinasyonunun faydalı olabileceğini söyledi.

Yazarlar, kahve tüketimi yalnızca katılımcılar çalışmaya ilk kaydolduğunda rapor edildiğinden, çalışmanın on yıllık çalışma süresi boyunca tüketilen miktar veya türdeki herhangi bir değişikliğin dikkate alınmadığını belirtti.