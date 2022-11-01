Kahve içtiğinizde vücudunuzda olan 7 şey

Kahve içtiğinizde vücudunuzda olan 7 şey

Birçok kişi sabahlarını kahvesiz hayal edemiyor ancak kahve tüketiminin diğer etkileri hakkında çok az şey biliyor. Kahve uyanmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapar. İşte kahvenin etkileri.

Dünyanın en çok tüketilen içeceği olan kahve, bazen tüm kötülüklerle suçlanır, bazen ise birçok faydasıyla övülür. Peki, kahve sağlık için iyi mi?

Kafein, kahvenin aktif maddesidir ve vücuttaki etkilerinden sorumlu olan maddedir. Vücutta hızla emilir ve etkileri beyinde çok çabuk kendini gösterir. Birkaç saat içinde idrarla dışarı atılır. Kafein sadece kahvede bulunmaz, çay, kakao ve bazı ilaçlarda da bulunur.

Kahve ağacı, posa ve yeşil kahve çekirdekleri içeren meyveleri için yetiştirilen tropikal bir ağaçtır. Bunların kavrulması, kahvenin karakteristik kokusunu geliştirir.

Kahve içtiğinizde vücudunuzda olan 7 şey

Kahve severler bunu çok iyi bilirler: Aşırıya kaçmadan tüketilen kafein, sinir sistemini uyarma özelliğine sahiptir, bu nedenle özellikle geceleri uyku hali hissedildiğinde uyanıklığı artırır.

Ancak bunun haricinde de kahve birçok farklı etkiye sahiptir. İşte kahve içtiğinizde vücudunuzda olan 7 şey.

Mutluluğu artırabilir

Düzenli olarak kahve içen insanlar daha olumlu düşünebilir. Kafein, beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve yalnızca zihinsel uyanıklığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda mutluluk hormonu olarak da bilinen dopamin üretimini de artırır.

Araştırmalara göre, her sabah kahve içenler, meyve suyu içenlere göre daha az depresif, daha dengeli ve daha mutlular. Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, günde 2 ila 3 fincan kafeinli kahve içenler, muhtemelen kafeinin uyarıcı etkisi ve ruh hali iyileştirici hormon üretimi nedeniyle yüzde 45 daha düşük depresif düşünme riskine sahipler.

Kalp sağlığını iyileştirebilir

Günde 2-4 fincan kahvenin kalp hastalığı riskini yüzde 20 azalttığı çeşitli araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Kötü haber ise kahveyi ek bir lezzetle birlikte içenler için geçerli. Kahveyi şeker, süt veya krema ile içenler, kahvenin kalp sağlığını koruyucu etkisine güvenemezler.

Fiziksel performansı artırır

Sporcular sadece kahve tüketiminin zihinsel faydalarından yararlanmazlar, kahvedeki doğal kafein, özellikle aerobik veya dayanıklılık egzersizleri sırasında daha iyi fiziksel performans ile ilişkilidir.

Performansı artırmak için vücut ağırlığınıza bağlı olarak günde 1-4 fincan kahveye ihtiyacınız vardır. Kafein, uzun ve kısa süreli egzersizler sırasında performansı artırabilir ve ayrıca beyin yorgunluğuna neden olan kimyasal salınımını durdurur. Bu nedenle yorgunluk ve ağrı hissi azalır. Kafeinin konsantrasyonu ve uyanıklığı artırma özelliği de egzersiz performansını destekler.

Selülite karşı yardımcı olur

Kahvenin peeling etkisi vardır. Kahve telvesi kan dolaşımını uyaran, cildi sıkılaştıran ve antioksidanları toksinlerin atılmasına yardımcı olan doğal bir eksfoliyandır.

Hafızayı geliştirebilir

Kafeinin sizi daha uyanık hale getirdiğini ve konsantre olmanıza yardımcı olduğunu biliyorsunuz. Ancak öğrenmede ve yeni bilgilerin uzun süreli korunmasında da yardımcı olduğu gerçeği yeni bir çalışma ile doğrulandı.

Çalışmaya göre, kafein yalnızca test edilen kişilerin performansını iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda uzun süreli anıları pekiştirmeye de yardımcı oldu.

Diyabet riskini azaltabilir

Yoğun kahve tüketimi tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir. Çalışmaların çoğundan kafeinsiz kahvenin de bu etkiye sahip olduğu görülüyor, ancak etkisi çok daha zayıf.

Bağımlılık geliştirebilir

Çok fazla kahve tüketmenin olumsuz etkileri olabilir: Endişeli olabilirsiniz, huzursuz uyuyabilirsiniz, uykusuzluk çekebilirsiniz ve bağımlılık geliştirebilirsiniz. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, fazladan kafein alımına alışkın olanlar, kafeinin son dozundan 12 ila 24 saat sonra, 24 ila 48 saat içinde kaybolacak olan yoksunluk belirtileri yaşayabilirler.

En sık görülen semptomlardan biri baş ağrısıdır. Günde yaklaşık 100 fincan kahve öldürücü bir dozdur.