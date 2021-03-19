Kahve, kilo vermenize yardımcı olabilir

Ölçülü olarak içtiğiniz ve çok fazla şeker eklemediğiniz sürece sağlıklı bir içecek olan kahve, doğru kullanımla kilo vermenize de yardımcı olabilir.

Kahve, tüm dünyada tüketilen en popüler içeceklerden biridir. İstatistiklere göre dünya genelinde bir yılda 160 milyon torba (60 kg'lik torbalar) kahve tüketiliyor. Bu miktar Türkiye için ise yılda ortalama 1700 torba, yani 102 bin kg.

Enerjiyi artırmak için en popüler içeceklerden biri olan kahve, aynı zamanda sağlıklı olabilir ve kilo verme hedeflerinize yardımcı olabilir. Kahve, ölçülü bir şekilde ve çok fazla tatlandırıcı eklenmeden tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı ve genel sağlığınız için faydalı olabilir. İşte kahve ve kilo verme hakkında bilmeniz gerekenler ve kilo vermek için ne kadar içmeniz gerektiği.

KAHVE KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Kahve, niasin, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar gibi besinler içerir ve bunlar sindirim sağlığını iyileştirebilir, kas işlevini destekleyebilir ve kalp sağlığına yardımcı olabilir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandıran, enerjiyi artıran ve kilo vermeyi destekleyen kafein içerir.

İşte bu enerji artırıcı içeceğin bazı sağlık faydaları:

Sade kahve, düşük kalorili bir içecektir

Kilo kaybı, yaktığınızdan daha az kalori tükettiğinizde meydana gelir. Kalori açığı elde etmenin en kolay yolu, normal kalori alımınızdan daha az kalori tüketmektir. Sade kahve, porsiyon başına (1 fincan) 5 kaloriden az içerdiğinden kilo vermek için ideal bir içecektir. Sade kahve düşük kalorili olsa da, farklı sütler ve şekerler eklendiğinde kalori, şeker ve yağlar hızla yükselebilir.

Kafein metabolizmayı hızlandırır

Metabolizma, vücudun besinleri parçaladığı ve gün boyunca yiyeceklerin kalorilerini kullandığı süreçtir. Kahvede bulunan bir uyarıcı olan kafein, dinlenirken kalori yakma hızı olarak da bilinen bazal metabolizma hızınızı (BMR) artırabilecek birkaç maddeden biridir. Daha hızlı bir metabolizma, istirahatte veya fiziksel aktivite sırasında daha fazla kalori yakmanıza izin verir ve bu da zayıflamaya yardımcı olur.

Kahve tüketiminin BMR ile nasıl pozitif bir şekilde ilişkili olduğuna dair giderek artan sayıda araştırma vardır, ancak yiyecek ve içecekleri farklı oranlarda metabolize ettiğimizi akılda tutmak önemlidir. Kahve bir kişinin metabolizma hızını artırabilirken, diğerini artırmayabilir.

Kafein, açlık hissini azaltabilir

İştah, yediğiniz yemeğin türü, fiziksel aktivite seviyeleri ve hormonlar gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Araştırmalar kafeinin sizi aç hissettiren hormon olan ghrelin düzeylerini azaltabileceğini göstermiştir.

Küçük bir 2014 çalışması, katılımcıların ghrelin seviyelerine bağlı olarak 4 haftada her gün 1 bardak kahve içerek tokluk duygularını artırdığını ve yiyecek alımlarını azalttığını buldu. Kafein ayrıca tokluk hormonunu uyarır.

KAHVENİN DEZAVANTAJLARI

Kahvenin kilo vermeyi destekleyen birçok faydası vardır ancak potansiyel dezavantajların olduğu da unutulmamalıdır.

İşte kahveyi diyetinize dahil ederken dikkatli olmanız gereken bazı dezavantajları:

Bazı kahveler çok fazla kalori ve şeker içerir

Kilo vermek için kahve içerken, içeceğinize kalori eklemekten kaçınmak en iyisidir. Kahvenize süt veya şeker eklemek cazip gelebilir, ancak bunlar içeceğinize hızlı bir şekilde kalori ekleyebilir.

Özellikle yeni nesil kahvecilerde bulunan birçok popüler kahve çeşidi 300 kalorinin üstündedir. Normal alımınızdan daha fazla kalori tüketmek, kilo vermek için bir kalori açığı elde etmenizi önler ve bunun yerine kilo alımına yol açar.

Kafein uykuyu azaltabilir

Yetersiz uyku, özellikle yüksek kalorili yiyecekler için genellikle artan iştah ve açlıkla bağlantılıdır. Çalışmalar, uyku eksikliğini, açlık duygularını düzenleyen ve daha fazla kalori tüketimi ve kilo alımı ile sonuçlanabilen hormon olan ghrelin artışına bağlamaktadır. Kahve içeriğinde bulunan kafein daha uyanık hissetmenize neden olur. Kaliteli uyku ve hormon düzenlemesi için yatmadan en az altı ila yedi saat önce kafein tüketilmemesi önerilmektedir.

KİLO VERMEK İÇİN KAHVE NASIL İÇİLİR?

Kahvenin sağlık yararlarından yararlanmak ve kilo vermek için günde en fazla dört bardak (bardak boyutu 220-250 ml) kahve içilmelidir. Bu da 400 mg kafeine denk gelir.

Günde dört bardak kahve, daha uyanık hissetmeye ve daha iyi yağ yakımına yardımcı olur. Her birkaç saatte bir bardak içmek, her aralıkta kalıcı etkileri hissetmek için makul olacaktır.

Sert kahveyi seviyorsanız, günde 400 mg'dan fazla kafein almamak için buna göre daha az fincan içmelisiniz. Sert olarak tanımlanan kahvenin kafein içeriği daha yüksektir, çünkü daha fazla kahve konsantrasyonu içerir.

Sade kahve, kilo alımına katkıda bulunabilecek ilave şeker veya yağ içermediğinden kilo vermek için en iyisidir. Sade kahve içme konusunda yeniyseniz, acı tada alışana kadar bir miktar tatlandırıcı kullanmanız faydalı olabilir. Hassas bir mideniz varsa, kahvenizin yanında yemek yiyerek mide rahatsızlıklarını önleyebilirsiniz. Sindirim sisteminiz üzerindeki çok fazla stres kilo almaya neden olabilir.

Genel olarak kahve, çok sayıda sağlık yararı olan enerji artırıcı bir içecektir. Az kalorili olması ve kafein içeriği kilo vermeye yardımcı olabilir. Ancak, ne içtiğinize ve ne kadar içtiğinize dikkat etmek önemlidir. İçeceğinizdeki ilave şekerleri ve yağ içeriğini en aza indirerek kalorisi düşük kahve içeceklerini tüketin. Günde 400 mg'dan fazla kafein içmediğinizden emin olun ve yatmadan birkaç saat önce bundan kaçının. Kahve herkesi farklı şekilde etkiler. Sizin üzerinizde yarattığı etki, başkası üzerinde farklı olabilir.