Kahveyi bıraktığınızda karşılaşabileceğiniz 6 durum

Günün en keyifli içeceklerinden biri olan kahveyi rutininizinden çıkardığınız anda başınıza gelebilecek olumsuz etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Kahvenin sağlığa bir takım faydaları olmasına rağmen, bazı insanlar için kahveyi bırakmak doğru karar olabilir. Ancak mümkün olan en kısa sürede kafeinsiz bir hayata başlamak ne kadar cazip gelse de, günlük içtiğiniz kahve miktarını kademeli olarak azaltmak ve değişikliklere uyum sağlamak için kendinize zaman tanımak daha iyidir.

Vücudumuz kahveye bağımlı hale gelir ve onu aniden diyetinizden çıkarmak, kafein yoksunluğu olarak da bilinen bazı hoş olmayan semptomlara neden olabilir. İşte, kahve içmeye ani bir kararla son verdiğiniz anda vücudunuzun vereceği en yaygın tepkiler;

1. BAŞINIZ AĞRIYABİLİR

Korkunç bir baş ağrısıyla uyandıysanız, muhtemelen bir fincan sıcak, sert kahvenin bu ağrıyı ortadan kaldırabileceğini biliyorsunuzdur. Bunun nedeni kahvenin beyninizdeki kan damarlarını daraltmasıdır. Kahveyi aniden diyetinizden çıkarmaya karar verdiğinizde, kan damarlarının açılmasına neden olur ve bu da beyne giden kan akışını artırır. Vücudunuz, kan akışındaki bu ani değişikliğe, beyin artan kan akışına adapte olurken sürecek ağrılı baş ağrılarıyla tepki verebilir.

2. DAHA ENDİŞELİ HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Kulağa çelişkili gelse de kahveyi bırakmak, aslında sizi daha da gerginleştirebilir. Kafein sizi gergin hissetmenize neden olsa da, vücudunuz zihinsel ve fiziksel olarak ona bağımlı hale gelir. Kahveyi aniden kesmek sizi endişeli ve stresli hissettirebilir. Ve eğer bir fincan kahveyi şekerli veya şekerli şuruplarla içmeye alıştıysanız, şekerden çekilme semptomları da yaşayabilirsiniz, bu da daha yoğun bir sinirlilik hissetmenize neden olabilir.

3. CİLDİNİZİ ETKİLEYEBİLİR

Anksiyete terlemenize ve kalbinizin çok daha hızlı atmasına neden olabilir ve cildiniz için de iyi değildir. Bunun nedeni, cildinizin gözeneklerini etkileyen ve yağ üretiminin artmasına neden olan stres hormonu olarak da bilinen kortizol üretimini tetiklemesidir. Bu da tıkanmış gözeneklere, siyah noktalara ve yağlı ve yağlı görünen cilde yol açabilir. Stres ve kaygı cildinizin en büyük düşmanlarıdır ve cildinizin erken yaşlanmasına bile neden olabilir.

4. DİŞLERİNİZİ DAHA HASSAS HALE GETİREBİLİR

Kafein yoksunluğunun en rahatsız edici semptomlarından biri muhtemelen mide bulantısıdır. Mide bulantısı ve mide bulantısı kusmanıza neden olabilir ve bu da dişlerinizi etkileyebilir. Sık sık kahve içmek dişlerinizi lekeleyip sararmasına neden olsa da, kahveyi aniden bırakmak da ağız sağlığınız için iyi değildir. Kusma ağız kuruluğuna ve erozyona neden olarak dişlerinizi daha hassas ve çürüklere yatkın hale getirir.

5. BAŞ DÖNMESİNE NEDEN OLUR

Kahve tiryakisi iseniz, sabahları biraz sersemlik hissederseniz, en sevdiğiniz kahve fincanının günü kurtaracağını bilirsiniz. Ancak kahveyi tamamen bırakmaya karar verdiğinizde, vücudunuzun bu değişikliklere uyum sağlaması için zamana ihtiyacı vardır ve buna baş dönmesi hissi verebilir. Sersemlik hissediyorsanız oturmaya veya uzanmaya çalışın. Bu belirtiler genellikle 9 güne kadar sürer ve vücudunuzun değişime alışması için zamana ihtiyacı vardır.

6. KONSANTRASYON BOZUKLUĞU ARTABİLİR

Kahve, sabahları uyanmanıza yardımcı olmasının yanı sıra, sınavlardan veya işteki büyük bir günden önce odaklanmanızı da iyileştirebilir. Kafein, adrenalin seviyenizi yükseltir, kan basıncınızın yükselmesine neden olur ve ayrıca beyni uyarır. Kafeinsiz yaşamaya karar verdiğinizde, başlangıçta konsantrasyonla mücadele etmenize neden olabilir, ancak vücudunuz zamanla kafeinsiz çalışmaya alışacaktır.