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    Kahveyi sütsüz ve şekersiz içenler toplanın! Bu tespit sizi üzebilir...

    Innsburck Üniversitesi’nin yaptığı araştırma psikopatların kahveyi nasıl sevdiğini ortaya çıkardı. Buna göre, sütsüz ve şekersiz tercih edenler, psikopat ve sadist olmaya daha yatkın.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 12:48
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    Kahveyi sütsüz ve şekersiz içenler toplanın! Bu tespit sizi üzebilir...

    Kahve tercihinizin, kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz...

    Kahveyi nasıl içmeyi sevdiğiniz, psikopatiyle yakından ilişkili.

    Innsbruck Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışma, sade, sütsüz ve şekersiz kahve tercihi ile sadist ya da psikopatik eğilimler arasında ilişki olduğunu tespit etti.

    KAHVEYİ SADE İÇİYORSANIZ...

    1000’den fazla yetişkinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını veri alan araştırmada, katılımcılara yeme içme konusundaki tercihleri soruldu.

    Katılımcılar daha sonra sadizm, narsisizm ve psikopati gibi antisosyal kişilik bozukluklarının değerlendirildiği bir dizi teste tabi tutuldu. Yürütülen çalışma, acı tatların tercih edilmesinin psikopatik davranışlarla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

    Kahveyi sütsüz ve şekersiz içenler toplanın! Bu tespit sizi üzebilir... #1

    ACI TATLAR, PSİKOPATLARIN TERCİHİ

    Tabii bu kesinlikle kahvenizi acı tercih etmenizin veya genel olarak daha acı tatlardan zevk almanızın sizin bir psikopat olduğunuzun bir kanıtı olduğu anlamına gelmiyor.

    Araştırmanın sonucu daha çok bu tür eğilimleri bulunan kişilerin daha acı lezzetlerden hoşlandığını gösteriyor.

    Araştırmada, acı yiyecek tercihi ile ‘gündelik sadizm’, yani başkalarına orta düzeyde acı çektirmekten zevk alma eğilimi arasında bağlantı olduğu fark edildi.

    Kahveyi sütsüz ve şekersiz içenler toplanın! Bu tespit sizi üzebilir... #2


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