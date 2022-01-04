Kakaonun kanıtlanmış 10 faydası

Tropikal ağaçlardan elde edilen ve tüketilmeleri beslenme uzmanları arasında tartışmalı olan kakao hakkında mevcut araştırmalar, sağlığa faydalı önemli bileşikler içerdiğini gösteriyor.

Kakao, yağları alınan çekirdeklerin ezilmesiyle yapılır. Elde edilen yağ ayrıca bazı bölgelerde yemek pişirme ve kozmetikte de kullanılır. Yararlı özelliklerine rağmen beslenme uzmanları, yüksek kalorili içeriği nedeniyle kakaonun ölçülü olarak tüketilmesini tavsiye eder.

Küçük bir fincan kadar kakaonun (yaklaşık 90 gram) besin içeriği şu şekildedir:

- Yüzde 34 karbonhidrat

- Yüzde 50 yağ

- Yüzde 16 protein

- 196 kalori

Günlük alınması gereken miktarın yüzdesi olarak faydalı vitaminler ve mineraller:

- 1.9 mg B3 vitamini - Yüzde 9

- 2.2 mg K vitamini - Yüzde 3

- 0.2 mg B2 vitamini - Yüzde 12

- 27.5 mg folik asit - Yüzde 7

- 110 mg kalsiyum - Yüzde 11

- 11.9 mg demir - Yüzde 66

- 429 mg magnezyum Yüzde 107

- 631 mg fosfor - Yüzde 63

- 1131 mg potasyum - Yüzde 37

- 12.3 mg selenyum - Yüzde 18

KAKAONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kakaonun faydaları birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Kakao antioksidanlar içerir, tansiyonu düşürür, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir, anti diyabetik etkilere sahiptir, bakterilerle savaşır ve astım semptomlarını azaltır.

Ayrıca kakao ruh halini iyileştirir ve zayıflama için de faydalıdır.

İşte kakaonun bilimsel olarak kanıtlanmış 10 faydası:

Doğal Antioksidanlar İçerir

Kakao çekirdeklerinde bulunan polifenollerin sağlık yararları vardır. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya, kan akışını iyileştirmeye, tansiyonu düşürmeye ve iyi kolesterol seviyelerini artırmaya yardımcı olurlar.

Kakao, bazı meyveler, sebzeler ve yeşil çay ile birlikte en zengin polifenol kaynaklarından biridir. Bununla birlikte, üreticiler tarafından sıklıkla kullanılan kakaonun alkali ile işlenmesi faydalı özelliklerin kaybolmasına neden olabilir. Bu durumda flavonoller yüzde 60 oranında azalır. Bu nedenle, minimum işleme yöntemkeri ile organik ürünleri tercih etmek daha iyidir.

Tansiyonu Düşürür

Kakao, kan nitrik oksit düzeylerini artırır. Tansiyonu düşürmenin etkisinin kakaonun içeriğindeki kan damarlarının işlevini iyileştiren flavonoidlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Hastaların günde 1.4-10.5 gram kakao tükettiği 35 farklı deneyin analizinde, tansiyon seviyelerinde ortalama 2 mm Hg düşüş olduğu görülmüştür.

Kalp Krizi ve Felç Riskini Azaltır

Flavonoid bakımından zengin kakao, damarları genişletir, kötü kolesterolü düşürür ve aspirine benzer bir kan sulandırıcı etkiye sahiptir. Bu özellikler, felç ve kalp krizinin önlenmesini doğrudan etkiler. 150 binden fazla kişiyi kapsayan 9 çalışmanın analizi, düzenli kakao tüketiminin kalp ve damar hastalıkları riskini azaltarak sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir.

Beyin Fonksiyonunu İyileştirir

Birkaç çalışma, kakaonun kan akışını iyileştirerek nörodejeneratif hastalık riskini azaltabileceğini doğrulamıştır. Kakaodaki flavonoidler, beynin işleyişi için nöronların ve moleküllerin üretiminin biyokimyasal süreçlerinde yer alır. Ayrıca kalp kaslarını gevşeten nitrik oksit üretimini de etkilerler ve bu da kan akışının iyileşmesini sağlar.

İleri yaştaki yetişkinlerle yapılan bir araştırma, kakao tüketiminin, deneyin başlangıcından bir hafta sonra beyne giden kan akışını yüzde 8, iki hafta sonra ise yüzde 10 artırdığını göstermiştir. Ek olarak, uzmanlar günlük kakao tüketiminin zihinsel performansı iyileştirdiğini belirtiyorlar. Araştırmacılar, kakaonun Alzheimer ve Parkinson'u önleyebileceğine inanıyor, ancak kesin sonuçlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Ruh Halini İyileştirir

Kakao ruh halini iyileştirebilir ve depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunun nedeni, duygusal sağlık için doğal bir dengeleyici olan serotoninin öncüsü olan bir amino asit olan triptofandır. Araştırmacılar, olumlu etkinin kakaonun içerdiği kafein alımıyla da olabileceğini düşünüyor.

Kişi kakao tükettiğinde, böbreküstü bezleri feniletilamin adı verilen doğal bir madde üretir. Bu madde aynı zamanda vücut tarafından pozitif uyarımla üretilir. Madde kalp atış hızında artışa neden olur, konsantrasyonu artırır. Ek olarak, kakao, kannabioid özelliklere sahip (insan sinir sistemini etkileyen) ve psikoaktif bir molekül olan THC'nin etkisini taklit eden anandamid içerir.

Gebe kadınlarda yapılan bir araştırma, çikolata yemenin daha düşük kronik stres seviyeleri ve daha iyi bir ruh hali ile ilişkili olduğunu buldu. İleri yaştaki erkekler arasında yapılan bir başka deney, kakaonun psikolojik sağlığı iyileştirdiğini ve yaşam memnuniyetini artırdığını doğruladı.

Anti Diyabetik Etkileri Vardır

Aşırı kakao tüketimi, özellikle şekerli veya bitter olmayan çikolatalar tercih edilirse kan şekerini yükseltir. Ancak araştırmalar, flavonoidlerin bağırsaklarda karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlattığını, insülin salgısını iyileştirdiğini ve şekerin emilimini uyardığını göstermiştir. Düzenli şekersiz kakao tüketimi, tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltır.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur

İlginç olsa da yüksek kalorili olan kakao formda kalmanıza yardımcı olur. Kakao, karbonhidrat emilimini düzenler, yüksek besin değeri ile iştahı azaltır ve yağ yakımını artırır. Çalışmalar, düzenli kakao tüketen kişilerin daha düşük bir vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olduğunu doğrulamıştır. Ancak önemli olan nokta beyaz, sütlü ve bitter çikolata arasında ayrım yapmaktır. En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar tercih edilmelidir.

Astım Belirtilerini Azaltır

Astım, solunum yollarının iltihaplanmasına neden olan kronik bir durumdur. Kakao, astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan maddeler olan teobromin ve teofilin içerir. Teobromin kafeine benzer ve kalıcı öksürüğe yardımcı olur, teofilin ise akciğerlerin daha fazla genişlemesini sağlar, üst solunum yolunu rahatlatır ve iltihaplanmayı azaltır.

Antibakteriyel Özelliklere Sahiptir

Birkaç çalışma, kakaonun koruyucu etkisini kanıtlamıştır. İçeceğin diş etleri ve dişler üzerinde olumlu bir etkisi vardır, diş çürümelerinden korur. Ağız boşluğunu sağlıklı tutmaya yardımcı olan antibakteriyel etkiye sahip birçok bileşik içerir.

Güneş Hasarına Karşı Korur

Çikolata cilde zararlı olarak kabul edilir, ancak aslında kakaoda bulunan polifenoller güneşin neden olduğu hasara karşı koruma sağlar, ciltte kan dolaşımını uyarır ve hücre yapısını iyileştirir.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Kakao sağlığı destekleyebilir, ancak diyette fazla alınırsa, kiloyu olumsuz etkiler ve sinir sistemi üzerinde aşırı uyarıcı bir etkisi olur. Olumlu etkilerinden bağımsız olarak her türlü ürün, ölçülü olarak tüketilmelidir.

Uzmanlar, güvenli bir çikolata dozunun günde 50 gram olduğuna inanıyor. Ancak kakao içeriğinin en az yüzde 70 olması gerekir.

Kakao pankreasın işlevlerini artırır, bu nedenle mide asiditesi yüksek olan kişiler tarafından sık kullanılması önerilmez. Kakaonun uyarıcı özellikleri de unutulmamalıdır. Kahve gibi, yatmadan kısa bir süre önce tüketmemek en iyisidir.

Kakao süt, baharat ve şeker ile birleştirilebilir mi?

Her şey kakaoyu kimin, neden ve hangi miktarda alacağına bağlıdır. Kakao-süt-şeker kombinasyonu en sık çocuklara verilir. Bu karışım sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklıdır. Araştırmalar, kakaonun odaklanmayı ve konsantrasyonu geliştirdiğini göstermiştir. Ancak süt ve şekerle birlikte oldukça yüksek kalorili bir ürün elde edilir, bu nedenle aşırı kilolu veya karbonhidrat metabolizmasında bozukluk olan kişiler kullanımlarını sınırlamalıdır. Ayrıca kakao tozunu kahve gibi suda kaynatabilir, dilerseniz içine süt ve baharat ekleyebilirsiniz. Şeker katmamanız her zaman daha iyi olacaktır.

Zayıflama diyetinde kakao tüketilebilir mi?

Kakao yüksek kalorili bir üründür. Yağ içeriğine bağlı olarak, kalori içeriği 300 ila 600 kcal arasında değişebilir. Ancak doğru tüketilirse, zayıflamak isteyen kişilerin diyetinde kakao kullanılabilir. Bir bardak kakao içeceği hazırlamak için iki ila üç çay kaşığı kakao tozu yeterlidir, bu nedenle kalori içeriği yaklaşık 60 kcal olacaktır. Kakaoyu şeker ve beraberinde şeker içeren ürünler eklemeden suda kaynatmak daha iyidir. Ve kendinizi günde bir fincanla sınırlayın. İçecek size tokluk hissi ve gerçek bir zevk verecektir.