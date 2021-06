Kalbi koruyan 4 Haziran ayı sebzesi

Ülkemizde tüm sebze türleri tüm yıl boyunca bulunabiliyor, ancak en ekonomik ve sağlıklısı için doğal döngüleri içinde mevsiminde üretilenleri seçmek gerekiyor.

Günümüzde, seracılık ve uluslararası ticaretin kolaylaşması ile herhangi bir meyve ve sebzeyi yılın herhangi bir zamanında bulabilmek oldukça kolaydır. Ancak doğal olarak üretilenleri veya daha iyisi tüketileceği toplulukta üretilen mevsimlik yiyecekleri tüketmek daha sağlıklı olacaktır.

Mevsim sebzeleri ve meyveleri daha doğal denge için daha iyi olmanın yanı sıra daha ucuz, daha lezzetli ve daha faydalıdır. Sebzeler sağlığı, özellikle kalp sağlığını ve sağlıklı bir kiloyu korudukları için günlük olarak tüketilmelidir.

Sebzeler düşük kalorilidir ve vitaminler, antioksidanlar, mineraller ve lif gibi vücudu belirli hastalıklardan korumak için gerekli tüm bileşikler açısından zengindir.

İşte Haziran ayındaki mevsim sebzelerinden bazıları.

SALATALIK

Salatalık, mevsimi haziran ayından eylül ayına kadar süren tipik bir yaz sebzesidir. Salatalara çok yakışır ve klasik cacığın da olmazsa olmazlarındandır.

Su içeriği yüzde 96 ile çok yüksektir ve kalorisi çok düşüktür. Diğer sebzelere kıyasla düşük karbonhidrat içeriği göz önüne alındığında 100 gramda yaklaşık 13 kalori içeren bir besindir.

Hücreleri serbest radikallerin etkilerinden koruyan bir antioksidan olan C vitamini içeriğine de dikkat etmek gerekir. 125 gramlık orta boy bir salatalık, önerilen C vitamini günlük alımının yüzde 16'sını karşılar.

BİBERLER

Çoğu biberlerin ihtiyaç duyduğu ışık, nem ve sıcaklık ihtiyaçları göz önüne alındığında biber için doğal mevsim yazdır, ancak seralarda da üretilir. Bu yüzden onları yılın herhangi bir zamanında bulmak kolaydır.

Besin değeri ile ilgili olarak, yüksek C vitamini içeriğinin altını çizmeye değer. Büyük bir dolmalık biber, önerilen günlük C vitamini miktarının neredeyse yüzde 90'ını karşılar. Portakalın 2 katı kadar C vitamini içerirler.

Kırmızı biber az kalorilidir. 100 gram başına 40 kalori içerirler. Bunun nedeni, ana bileşeninin yüzde 90'nın su olmasıdır. Kırmızı acı biberler ayrıca kalp sağlığı için birçok yararı olduğu bilinen kapsaisin içerir.

KABAK

Kabak, yaz sebzelerinden bir diğeridir. Aynı zamanda kalorisi en düşük olanlardan biridir, 100 gramda 14 kalori içerir ve yüzde 96.5 sudan oluşur.

C vitamini ve potasyum açısından zengindir. Orta boy bir kabak, önerilen günlük C vitamini miktarının yüzde 26'sını karşılar. Bu nedenle, düzenli olarak tüketilmesi önerilen harika bir antioksidan besindir.

Genel olarak uzmanlara göre sebzeler her yemeğin yüzde 50'sini oluşturmalıdır ve kabak özellikle yazın ferahlatıcı etkisiyle yemeklere eklemek için harika bir seçenektir.

TAZE FASULYE

Taze fasulye yemek için en iyi zaman Mayıs'tan Eylül'e kadardır. İlkbaharda ekildikleri tarlada hızlA büyürler ve yaz mevsimi boyunca ürün verirler. Sonbahar geldiğinde bitkiler yaşam döngülerini tamamlar.

Taze fasulyeler harika bir C vitamini ve folat kaynağıdır. B9 vitamini olarak da adlandırılan folat, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu ve hücrelerin düzgün çalışması için gereklidir. Fasulye ayrıca iyot içerir.