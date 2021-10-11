Kalbin gerçek yaşını ele veren 5 belirti

Kardiyovasküler sağlığın en önemli unsurlarından biri olan kalp yaşınızı hesaplamanıza yardımcı olarak işaretleri keşfetmeye ne dersiniz?

Her birimizin yaşımızı belirlemek için kanıtları var ama kalbimizin gerçek yaşını bulmanın bir yolu var mı? Kalbinizin yaşını belirlemenize yardımcı olabilecek çeşitli faktörler vardır. Evet, bir kişinin kalbinin yaşı, tansiyonu, sigara içmesi ve kilosu gibi şeylere bağlıdır.

Kalbinizin yaşını hesaplamak, felç veya kalp krizine neden olan çeşitli risk faktörlerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Kalp hastalığı için yaygın risk faktörlerinden bazıları yaşınız, vücut kitle indeksiniz, kan basıncınız ve kolesterol seviyeleriniz, diyet, fiziksel aktivite ve sigara içmeyi içerir. Daha genç bir kalp yaşı, kalp hastalığı riskinizin düşük olduğunu gösterebilir. Kalbinizin yaşı daha yüksekse, sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini benimsemeniz gerekecektir. İşte, kalp yaşınızı ele veren bazı işaretler;

1. YÜRÜRKEN GÖĞÜSTE AĞRI OLUŞMASI

Bir süre yürüdükten sonra göğüs bölgenizde ağrı hissediyorsanız, kalbinizin çabuk yorulduğunu anlayabilirsiniz. Eforla göğüs ağrısı, kalbinizde bir sorun olduğunu ve kalp kaslarınızın yaşlandığını gösterir. Göğüste ağırlık, sol omuz ağrısı veya bazen sırt ağrısı tüm göstergelerdir. Bu semptomlar yürüdükten sonra ortaya çıkarsa, kardiyoloğunuzla görüşmeli ve kalp sorunlarını araştırmalısınız.

2. MERDİVEN ÇIKARKEN ZORLANMAK

Merdiven çıkarken veya egzersiz yaparken ağır nefes almak yaygındır, değil mi? Bu, hızlandırılmış bir kalp atış hızı nedeniyle olur. Ancak, birkaç dakikalık egzersizden sonra veya bir merdiven tırmandığınızda hala nefes nefeseyseniz, bu kalbinizin yaşlandığının bir işareti olabilir.

Tırmanmayı veya egzersiz yapmayı sık sık zor buluyorsanız ve kendinizi huzursuz, yorgun hissediyorsanız veya nefes alma sorunları yaşıyorsanız, bu kalbinizde bir sorun olduğunu gösterir.

3. SÜREKLİ MİDE BULANTISI HİSSETMEK

Mide bulantısı hissediyorsanız, sindirim sorunları yaşıyorsanız, mide ekşimesi yaşıyorsanız ve sürekli mide ağrısı çekiyorsanız, bu kalbinizin yaşlandığının bir işaretidir. Bu durumda, gerçek yaşınızın ne olduğu gerçekten önemli değildir. Beslenme şeklinizi değiştirerek kalp sağlığınızı korumanın yollarını keşfedebilirsiniz.

4. YÜKSEK KALP HIZINA SAHİP OLMAK

Heyecanlanınca ya da spor esnasında kalp hızının yüksek olması nolmaldir. Dinlenir pozisyonda ise kalbin hala hızlı atıyor olması kardiyologlar tarafından hoş karşılanmaz. Ancak kalp problemleri olanlarda atriyal fibrilasyonun sık görülen bir durum olduğunu unutmayın. Bu, kalbin yaşlandığı anlamına gelir.

5. AVUÇ İÇLERİNİN TERLİ OLMASI

Dışarıda hava soğuk olduğunda bile avuç içleriniz terliyor mu? Bu endişe verici olabilir ve kalbinizin tehlikede olduğunun bir işareti olabilir. Zamansız terlemelerin kalp ile bağlantılı olduğu düşünülür ve bir kardiyologla görüşmeniz sağlığınız açısından iyi olabilir.

KALBİ GENÇ TUTMANIN YOLLARI

Düzenli egzersiz yapın: Fiziksel olarak aktif olmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek esastır. Haftada en az beş gün yarım saat egzersiz yapın. Aerobik, yüzme, bisiklete binme, kuvvet antrenmanı, pilates, yoga veya yürüyüş gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Ayrıca, optimum kiloyu korumayı unutmayın.

Sağlıklı bir diyete bağlı kalın: Diyete gerekli tüm besinleri eklemelisiniz. Taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, baklagiller, bakliyat, fındık, tohum ve fasulye yiyin. Bol bol çilek, elma, keten tohumu, kabak çekirdeği, avokado, ıspanak, brokoli, havuç, domates ve narenciye yiyin. Doymuş yağ alımını sınırlayın. Şekerli yiyeceklere ve şekerli içeceklere hayır deyin. Yeterince su için ve düzenli olarak fast food yemekten kaçının.

Stresten uzak durun: Stres kalbinize zarar verebilir. Ayrıca kalp hastalığını daha da davet edebilecek yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerine yol açabilir. Bu yüzden meditasyon, nefes egzersizleri ve sevdiğiniz aktiviteleri yaparak sakinleşin.

Sigaradan kaçının veya bırakın: Sigara içiyorsanız, bırakmanın tam zamanı. Sigara içmek tansiyon riskini ve kalp krizi ve felç gibi sorunları artırır. Ayrıca alkol tüketiminden kaçının.

Yeterince dinlenin: Düzenli uyku uyumanız gerekiyor. Yetersiz uyku, kan basıncı seviyelerini yükseltebilir ve fazla kiloları vermenizi zorlaştırabilir. En az sekiz saat uyku kalbiniz için iyidir.

Diğer risk faktörlerini kontrol edin: Yüksek tansiyonunuz veya şeker hastalığınız veya yüksek kolesterolünüz varsa ilaçlarınızı zamanında almalısınız. Ayrıca, yukarıdaki hastalığın kardiyovasküler sisteminiz üzerindeki uzun vadeli etkilerinden kaçınmak için düzenli kontrollere gidin.