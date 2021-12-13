Kalbinizi riske atan 5 alışkanlık

Günlük yaşamda birçok basit alışkanlık, kolesterol ve tansiyon seviyelerinin yükselmesine neden olarak kalp sağlığını bozabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken en yaygın 5 zararlı alışkanlık.

Kalp, vücudun en önemli organıdır. Vücudun 'hayati' organları arasında listelenmesinin birçok nedeni vardır.

Çoğumuz kalp sağlığı alışkanlıklarını bilinçli olarak takip etmesek de, iyi bir diyet ve düzenli egzersiz haberimiz olmadan kalp sağlığı için gereğini yapar. Şunu da belirtmek gerekir ki, yaşam tarzımızın kalbimize zarar verebileceğinin farkında değiliz.

İşte kalbinizi riske attıkları için ekstra dikkatli olmanız gereken bazı alışkanlıklar.

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Kişinin düzenli olarak olması gerektiği kadar aktif olmamasının birkaç nedeni vardır. Sizi formda tutan ve eğlendiren doğru egzersizi bulamayabilirsiniz. Sizi günün sonunda tüketen aşırı meşgul bir yaşam tarzı gibi başka nedenler de olabilir.

Ancak, kalp sağlığını korumak için düzenli olarak aktif kalmanız zorunludur ve hayır, spor salonunda uzun saatler geçirmeniz şart değil. Yavaş başlayın ama başlayın. Yürüyüş gibi düşük yoğunluklu ve sadece yirmi dakikalık aktiviteler kalp sağlığının korunmasına büyük ölçüde yardımcı olabilir. Sadece 20 dakika yürümek, koşmak veya herhangi bir spor yapmak, kardiyovasküler sağlığınıza büyük ölçüde yardımcı olabilir ve daha düşük kolesterol, daha düşük tansiyon ve daha sağlıklı bir kilo ile ilişkilidir.

SİGARA

Hayatın her alanında yer alan 'Sigara Öldürür' uyarısı oldukça ciddidir. Sigara, vücuda çok fazla zarar verir ve kötü kalp sağlığı nedeniyle meydana gelen ölümlerin üçte birinden sorumludur.

Karbon monoksit, sigaraların ana unsurudur ve sağlıklı kan hücresi sayısının azalmasına ve kolesterolün yükselmesine neden olur. İçtiğiniz miktarı azaltmak yardımcı olabilir, ancak tamamen bırakmak bu sorunun tek çözümüdür.

STRES

İş, aile veya diğer nedenlerden kaynaklanan aşırı stres kalbe baskı uygulayabilir ve daha yüksek kolesterol seviyelerine yol açabilir. Ayrıca atardamarların zarar görmesine yol açabilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Stresle başa çıkmak için insanlar alkol alır, sigara içer ve fazla yemek yer, bunların hepsi kalbe daha fazla zarar verir.

Stresi etkili bir şekilde yönetmek için vücudu rahatlatan ve hormonları düzenleyerek kalbe yardımcı olan egzersiz yapmalısınız. Stresi etkili bir şekilde yönetmenin diğer yolları arasında müzik dinlemek, günlük tutmak ve aile veya evcil hayvanlarla vakit geçirmek yer alır.

ABUR CUBUR

Hafta boyunca sıkı çalışıyorsanız ve hafta sonlarını kendinize ödül olarak görüyor ve sağlıksız, işlenmiş gıdalar tüketiyor, çok sık dışarıda yemek yiyorsanız kalbiniz için endileşenmelisiniz.

Bu, tansiyon ve kolesterol gibi risk faktörlerini doğrudan etkileyen başka bir zararlı alışkanlıktır. Yiyeceklerin besin bileşimi için menüyü kontrol etmeniz ve yalnızca beslenme ve tat açısından dengeli olduğunu düşündüğünüz şeyleri yemeniz önerilir.

ALKOL

Alkol insanlarda kalp krizine neden olan en önemli faktörlerden biridir. Aşırı hasara ve kolesterolün artmasına neden olan sağlıksız bir yağ türü olan vücuttaki trigliserit seviyesini tetikler.

Damar tıkanıklığı ve kilo alımı, çok fazla alkol tüketiminin diğer sonuçlarıdır ve tamamen bırakmak tek çözümdür. Alkolün sağlıklı bir dozu olduğu unutulmamalıdır ve tüketiliyorsa ölçülü tüketmek önemlidir. Tüketimin sonuçlarını hafifletmek için egzersiz yapmak iyi kalp sağlığını korumak için esastır.