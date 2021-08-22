Bazı durumlarda kardiyovasküler problemler vücudun farklı bölgelerinde belirtilerle kendini gösterebilir. Herhangi bir şey tespit ederseniz telaşlanmayın, ancak bir doktora danışmaktan zarar gelmez.

Herkes kalp krizi geçirme riski altındadır. Sadece genetik faktörler nedeniyle değil, sigara, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsizlik, alkol tüketimi, yüksek tansiyon, diyabet gibi diğer faktörleri de eklediğimiz için.

Ani ve şiddetli kalp krizi vakaları vardır, ancak çoğu, hafif ağrı veya sancı ile yavaş başlar ve kalp krizine gelinceye kadar olan süreçte farklı belirtiler gözlemlenebilir.

Tüm vücudunuzu düzenli olarak kendi kendinize muayene etmek, sizi olası bir kardiyovasküler rahatsızlık konusunda uyarmak için çok etkili bir ilk adım olabilir.

İşte kalbinizin tehlikede olduğunu gösteren 7 işaret:

KIRMIZI DİŞ ETLERİ

Diş eti sağlığı ile kalp sağlığı arasında net bir ilişki vardır. Kırmızı olmaları, kalp krizi riskine bağlı olan periodontitis hastası olabileceğinizin bir belirtisidir.

BEL ÇEVRESİ

Bel çevresinin boyutu kalbe o kadar yakından bağlıdır ki, tek faktör olarak kalp krizini etkileyebilir. Bel, önerilen ölçüyü (kadınlarda 88 santimetre, erkeklerde 102 cm) 14 cm'den fazla aşarsa, bu yağ kalbi yavaşça etkilediği için koroner risk yüzde 40 artar.

KULAĞINIZA DİKKAT EDİN

SEC 2014 Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi'nde sunulan bir araştırmaya göre, kulak memesinde diyagonal bir kırışıklığın varlığı, kalp krizi ve felç geçirme ile doğrudan ilişkilidir.

Her iki kulağının fotoğrafı çekilen 300 deneğin kıvrımın özelliklerine göre sınıflandırılması ve daha sonra kardiyovasküler öyküsü olanlarla ilişki kurmak için klinik öykünün incelenmesinden sonra sonuçlar çıkarılmıştır. Kalp krizi veya felç riski, kırışıklık olanlarda 31 daha fazla olarak görüldü.

GÖZ ÇEVRESİNDE YAĞ KİTLELERİ

Ksantilazmalı (göz kapaklarının çevresinde küçük, sarımsı, yüzeysel yağlı topaklar) bir erkek veya kadın hasta, araştırmalara göre, on yıl içinde beşte bir kalp hastalığı geliştirme riskine sahiptir.

Kolesterol yüklü hücrelerden oluşan ksantelazmalar, kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan insanları belirlemek için bir belirteç olarak kullanılabilir.

Unutmayın yağ birikimi, damar tıkanmalarına ve ateroskleroza yol açabilir ve felç ve kalp krizi riskini artırabilir.

TIRNAKLARINIZIN DOĞAL RENGİNE BAKIN

Tek bir tırnakta izole olarak da görülebilmelerine rağmen, sıklıkla birden fazla tırnağı etkileyen enine beyazımsı çizgiler, kalp hastalıklarını gösteriyor olabilir. Bunlar toksin maruziyeti ile ilişkilidir, aynı zamanda konjestif kalp yetmezliğini de gösterebilir.

Tırnağın kökünde oluşan beyazımsı kısımda tabakanın altında ince uzunlamasına kırmızı veya kahverengi çizgiler de kalp yetmezliği olan hastalarla ilişkilidir.

ESNEKLİĞİNİZİ TEST EDİN

Son araştırmalara göre, kalbinizin fiziksel durumunu bilmek için basit bir yöntem var: Sağlık uzmanları, ayak parmaklarınıza ulaşabilecek kadar esnekseniz, kalbinizin büyük olasılıkla sağlıklı olduğunu söylüyor.

Görünüşe göre, bu hareketi başarılı bir şekilde yapabilmenin yararı, sadece vücudun esnekliğini değil, aynı zamanda atardamarların da esnekliğini gösterebilir. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (ABD) tarafından yayınlanan bir çalışma, damar sertliğinin dört haftalık bir statik germe rutini ile önemli ölçüde azaltılabileceğini öne sürüyor.

BÜYÜK SAÇ DÖKÜLMELERİ

British Medical Journal'da yayınlanan bir makale, saçlarını kaybeden erkeklerin kalp problemleri yaşama riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. 37 bin erkek üzerinde yapılan araştırma, kalp krizi geçirme riskinin en büyük kellik değil, başın tepesinde meydana gelen kellik olduğunu doğruluyor. Bu ilişki, bu kelliğin insülin direncinin, kronik bir iltihaplanma durumunun veya testosteron duyarlılığındaki artışın bir göstergesi olmasından kaynaklanabilir.