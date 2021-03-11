Kaldirik otu nedir, faydaları nelerdir? Kaldirik otu (ıspıt) nasıl kullanılır, nerede bulunur?

Kaldirik otu nedir, faydaları nelerdir? Kaldirik otu (ıspıt) nasıl kullanılır, nerede bulunur?

Ispıt veya hodan otu olarak da bilinen kaldirik otu, bazı bölgelerde sığır dili, çoban çedenesi, ballık, turşu veya goriz gibi farklı isimlerle anılmaktadır.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan yabani otlar, alternatif tıp alanında kullanılmaktadır. Yabani otlar içerisinde yer alan kaldirik otu (ıspıt), oldukça faydalı bir bitkidir. Bu nedenle günümüzde sıklıkla tüketilmektedir.

KALDİRİK OTU (ISPIT, HODAN) NEDİR?

Hodangiller familyasından olan ıspıt (kaldirik otu), nisan ve ekim ayları arasında pazarlarda satılmaktadır. Boyu yaklaşık 60 santimetreye ulaşan bu otun yağını ve kurutulmuş halini aktarlarda bulabilmek mümkündür.

Ülkemizde de özellikle Trabzon ve Düzce bölgelerinde yetiştirilmekte olan ıspıt otu, morumsu bir gövdeye sahiptir ve mavi, beyaz veya pembe çiçekleri bulunmaktadır.

KALDİRİK OTUNUN FAYDALARI NELER?

Yabani otlardan olan kaldirik otu, ülkemizde sıkça tüketilen ve oldukça yararlı olan bir bitkidir. Kaldirik otunun bilinen başlıca faydaları şunlardır:

Kemik sağlığı ve gelişiminde oldukça yararlıdır.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Tansiyonu dengeler.

Ödem oluşumunu önlemede etkilidir.

İdrar sökücü özelliğe sahiptir.

Balgam sökücü özelliği bulunur.

Balgam nedeniyle oluşan öksürükleri engeller.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Vücuttaki iltihapları iyileştirir.

Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Sinir ve strese iyi gelir.

Uykusuzluk, depresyon gibi sorunların önüne geçer.

Böbrek üstü bezlerini uyarır.

Cesaret hissini uyandırır.

Kaldirik otunun tohumundan elde edilen yağ; akne, sivilce, çatlak ve selülit gibi cilt problemlerine oldukça faydalıdır.

KALDİRİK OTU NASIL TÜKETİLİR?

İlkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan kaldirik otunun yaş hali, mutfaklarda ve tıbbi tedavilerde doğal ilaç olarak tüketilirken tohumundan elde edilen yağ, genellikle ticari amaçlı kullanılmaktadır.

Asit maddeleri içerdiğinden insan sağlığına oldukça faydalı olan kaldirik otunun çayı da yapılmaktadır. Adet öncesinde oluşan cilt hastalıklarına pek çok yönden faydası bulunmaktadır.

Kaldirik otu tazeyken ıspanak gibi pişirilebilen bir bitkidir. Pişirilmeden önce sirkeye batırılmalı, daha sonra bol su ile yıkanmalı ve yemeği bu şekilde tüketilmelidir.

Kaldirik tohumundan elde edilen kaldirik otu yağı, ciltteki kırışıklıkların azalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca sivilce ve aknelere de iyi geldiği bilinmektedir.

KALDİRİK OTU NERELERDE BULUNUR?

Tarlalarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişen kaldirik otu, Suriye başta olmak üzere Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Anadolu'da bulunmaktadır. İlkbahar aylarında yetişmekte ve ekim ayına kadar toplanmaktadır.

Türkiye'de ise Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yetişmektedir.