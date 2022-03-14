Kalıcı zayıflama için 7 etkili ipucu

Özellikle sosyal medyada çokça karşılaşılan ve uzun vadede hep hüsranla sonuçlanan mucize diyetlerden sıkıldıysanız ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bu ipuçlarına mutlaka göz atın!

Kilo vermek ama hepsinden önemlisi onu korumak asla kolay bir süreç değildir. Gerçekçi olmayan popüler mucize diyetlerin tümü size hayaller satar, ancak elde edilen sonuçları sürdürmenin formülünü veremez.

Popüler diyetleri daha önce denemiş olabilirsiniz. Suçlu hissetmek için bir neden yok çünkü böyle bir yaklaşımın cazibesine herkes kapılabilir. Peki, hayatınızı zehirleyen gereksiz kiloları kalıcı olarak nasıl kaybedebilirsiniz?

İşte size yardımcı olacak bazı anahtar noktalar.

ÇEŞİTLİ VE RENKLİ BESLENİN

Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek, kilonuzu daha iyi kontrol etmenizi sağlayacaktır. Bu, eski yeme alışkanlıklarınıza veda etmeniz anlamına gelir. Ancak ani bir değişikliğe neden olmadan dengeli ve çeşitli bir diyet oluşturulmalıdır. Çünkü alışkanlıklar genellikle iyi bir şekilde sabitlenir. İlk başta, her şeyi altüst etmektense, küçük basit değişiklikleri düşünün.

İşte yeni bir diyete başlarken bazı basit ipuçları:

- Yemek yemeye, kendinize yemek yeme ihtiyacınızı sormaya ve tabaklarınızın içeriğinin kaliteli olması için zaman ayırın. Beyninizin ilk tokluk sinyallerini almaya başlaması için 20 dakikaya ihtiyacı vardır. Yani 5 dakika içinde yemek yerseniz o beyniniz bilgiye sahip olmaz ve doymamış gibi hissedersiniz.

- Yiyeceklerinizi küçük parçalara ayırın, yavaşça çiğneyin. Anahtar nokta, tüketilen miktarları arttırmadan tatma zevkini artırmaktır.

- Düşük kalori yoğunluğuna sahip doyurucu yiyecekler tüketmeye çalışın. Çok yağlı ve çok tatlı yiyecekleri azaltın.

- Öğün atlamayın, bir dilim kepekli ekmekle birlikte meyve veya yoğurt gibi en az bir doyurucu ve kullanışlı atıştırmalık tüketin. Böylece fazla yeme riskinden kaçınabilirsiniz.

- Tabağınıza biraz renk katın. Renkli sebze ve meyveler ruh halinizi iyileştirirken bir yandan da vücudunuzu antioksidanlarla dolduracaktır.

YAĞ VE ŞEKERİ AZALTIN

Genellikle diyetler yağlı ve şekerli gıdalar açısından çok kısıtlayıcıdr. Ancak mesele her şeyi ortadan kaldırmak değil, sadece tüketiminizi azaltmaktır.

Yağların özelliklerine dikkat ederek tüketin. Zeytinyağı veya kolza tohumu yağı gibi iyi bir yağ seçin. Yemek pişirmek için zeytinyağı gibi ısıya dayanıklı bitkisel yağları kullanın. Yemekler için taze organik tereyağı kullanabilirsiniz. Soğuk etler, peynirler gibi yağlı yiyecekleri sınırlayıni, ancak yağsız süt ürünlerine geçmenize gerek yok.

Tatlı ürünleri diyetinizden tamamen çıkarmayın. Onlar diyetin bir zevk köşesidir. Bunları tamamen ortadan kaldırmak çok sinir bozucu bir duruma yol açabilir. Kendinize ara sıra ödül verin ama her zaman ölçülü davranın. Şeker alımını sınırlamak için gıda etiketlerini mutlaka okuyun, ilk bileşeni şeker olan tüm ürünlerden kaçının.

POPÜLER DİYETLERE ALDANMAYIN

Bazı diyetler kilo vermenizi, hatta bazen mucizevi rakamlarda kilo vermenizi sağlayabilir, ancak bunun size maliyeti nedir? Neden kendinize kısıtlayıcı ve uygun olmayan diyetler uyguluyorsunuz? Aşırı kısıtlayıcı diyetlerle sağlığınız için zararlı olan beslenme dengesizliği riskine çok sık maruz kalırsınız. Örneğin, yüksek proteinli diyetlerin böbrekleri fazla çalıştırabileceğini unutmayın. Ayrıca psikolojik, davranışsal veya çevre ile ilgili sorunları da unutmayın.

Diyetlerden hemen sonra daha fazla kilo alımı ve sağlık durumunun kötüleşebilmesi mümkündür. Buna yo-yo etkisi denir. Bu tür popüler aşırı kısıtlayıcı diyetlerde, bir diyet diğerini kovalar, ancak olay her zaman aynı şekilde biter: Birkaç ekstra kilonun eşlik ettiği kaçınılmaz bir kilo alımı. Bu, aşırı kısıtlayıcı bir diyetin etkisidir. Bunun ayrıca günlük yaşamınızda kaçınılmaz sonuçları vardır. Kendinizi bir başarısızlık, suçluluk, düşük benlik saygısı durumunda bulabilirsiniz.

Asla unutmayın, mucize diyet diye bir şey yoktur. Sağlıklı ve çeşitlendirilmiş bir diyet izleyerek vücudunuzun kontrolünü yeniden kazanmalısınız. Ve ulaşılamaz bir hedefe ulaşmak istemektense ulaşılabilir bir kilo hedefi belirleyip hareket etmek şarttır. Kalıcı olarak kilo vermek için uzun vadede sonuçlarının alınabileceği iyi beslenme alışkanlıklarını benimsenmesi gerekir.

Ayrıca, kişisel durumunuza göre ayarlanmış bir beslenme programı oluşturmak için bir sağlık uzmanına danışmanın yerini hiçbir şeyin alamayacağını unutmayın. Başka bir deyişle, kişiselleştirilmiş takibin yerini hiçbir şey tutamaz.

PORSİYONLARA DİKKAT EDİN

Öncelikle her şeyi yemeyi yeniden öğrenmelisiniz. Yiyecekleri yemeyi kesmeyin, aileniz, arkadaşlarınız veya meslektaşlarınız gibi yiyin. Sadede, aşırı tüketim kilo almanın ana nedeni olduğundan, aşırıya kaçmadan alınan miktarlara dikkat etmeniz gerekir.

Kendinize ek kısıtlamalar getirmeyin. Büyük tabaklarınızı daha küçük tabaklarla değiştirin, daha kolay doyacağınız fark edeceksiniz. Baştan dolu bir tabak almaktansa, küçük porsiyonlar alarak başlamak ve gerekirse tekrar doldurmak daha iyidir.

Örneğin çikolatalı kek gibi ekstra çok fazla şey yediğinizi düşünüyorsanız her şeyden önce kendinizi suçlu hissetmeyin, ayrıca bu zevklerin tadını çıkarmayı da ihmal etmeyin. Bunu daha tutumlu bir yemekle telafi edin ya da spor dozunuzu artırın.

EGZERSİZ YAPIN

Egzersizler miktarı önemli olmaksızın şarttır. Sporun kilo vermenizi sağlamadığı tespit edilse bile, kilo vermenizde önemli bir yardımcıdır ve aynı zamanda ruh halinizi yükseltir. Egzersiz yaparken bir şeyler atıştırmadığınız için yemek isteklerinde mükemmel bir alternatiftir. Spor sizi motive eder, iyi bir ruh halinde olmanıza katkıda bulunur ve istikrarlıysanız uzun süreli kilo kontrolünüz daha kolay olacaktır.

Spora bağlı kalmak için size dayatılan değil, size uyan bir aktivite seçmek önemlidir. Yürümek, yüzmek, merdiven çıkmak ve hatta bahçe işleri olabilir. İdeal olarak, aktiviteleri çeşitlendirin. Ve onları severek yapın.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Öğün atlamak kilo vermenizi sağlamaz, tam tersine almanıza neden olabilir. Öğün atladığınızda zayıfladığınızı düşünüyorsanız, bu sadece geçici olacak ve vücudun sonra daha fazla kilo depolamasına neden olacaktır. Ayrıca bu yeme davranışı düzenli olarak tekrarlanırsa, kalp hastalıkları riskinin artmasına ve tip 2 diyabet gelişimine neden olabilir.

Kahvaltıyı atlamak, vücut yiyecek eksikliğini gidermeye çalışırken öğleden sonraları aşırı yeme isteğine neden olabilir. Bu tür bir açlıktan sonra tüketilen yiyecekler şeker ve yağ bakımından genellikle zengin olur ve günün sonunda tüketilen kaloriler çok daha fazla hale gelir.

Yemek için vaktiniz yoksa, öğleden sonra için taze meyve, kepekli ekmek, sade süt ürünleri, kuru meyve veya çiğ sebze gibi dengeli atıştırmalıklar planlayabilirsiniz.

YETERLİ MİKTARDA SU İÇİN

Su vücudumuz için gereklidir, çünkü ana bileşenimizdir. Vücudun yaklaşık yüzde 70'i sudur. Bu nedenle vücudun gün içinde tükettiği suyu geri kazanabilmesi için en az 1.5 litre su içilmesi önerilir.

Kilo vermenizi sağlamasa bile özellikle selülit oluşumuna neden olan metabolik atıkların ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu için kilonuzu uzun süre korumanıza olanak tanır.

Su içmek ayrıca atıştırmalıkları sınırlar: Acıktığınızda büyük bir bardak su içmek sizi bir sonraki öğüne kadar idare edebilir. Doygunluk hissi verir ve iştah kesici etkisi vardır. Çünkü çoğu zaman açlık ve susuzluk karıştırılır. Aşırı aç hissettiğinizde bir bardak su içmeyi deneyin.