Kaliteli uyku koronavirüs riskinizi azaltabilir

Araştırmalar gece uykusunun kalitesi ve miktarının, COVID-19 enfeksiyonu riskiniz üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

Genel sağlığı korumak için uyku şarttır ve uyku eksikliği birçok kronik rahatsızlığa yol açabilir. Ancak günümüzde birçok insan, COVID-19 salgınının neden olduğu stres ve endişenin de etkisiyle uyku bozuklukları yaşıyor.

Salgının başlangıcından bu yana bir yıldan fazla zaman geçti. Aşılar geliştirildi ve birçok ülkede toplu aşılama çalışmaları yapılıyor. Yine de son zamanlarda, yeni aktif vakalarda büyük bir artış oldu. Türkiye'de son 24 saat içinde 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi. İnsanlar aşı olmaktan başka, güvenliğini sağlamak için yenilikçi yöntemlere başvuruyor ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için çok sayıda yöntem deniyor.

Yeni bir çalışma, sadece düzgün bir şekilde ve gerekli miktarda uyuyarak hastalığa yakalanma şansınızı önemli ölçüde azaltabileceğinizi söylüyor.

UYKU EKSİKLİĞİ CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Çevrim içi dergi BMJ Nutrition Prevention and Health'ta yayınlanan çalışmanın amacı doğrultusunda, sekiz bilim adamından oluşan bir ekip 17 Temmuz 2020'den 25 Eylül 2020'ye kadar bir anket gerçekleştirdi. Bu anket Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD'deki sağlık çalışanları ile yapıldı. Bu anketin sonuçları, kesintiye uğramış, hatta daha az uyku ve günlük tükenmişlik gibi faktörlerin yalnızca COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma riskini artırmadığını, aynı zamanda daha şiddetli hastalık riskini ve daha uzun bir iyileşme sürecini artırdığını ortaya koydu.

Bu anketin araştırmacılarına göre, gece uykuda geçirilen sürenin kalitesinin artması, COVID-19 ile enfekte olma olasılığını yüzde 12 azalttı.

Yetersiz veya bozuk uyku ve iş tükenmişliği, viral ve bakteriyel enfeksiyon riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak araştırmacılar, bunların aynı zamanda COVID-19 için risk faktörleri olup olmadığının net olmadığını söylüyor. İkisi arasındaki ilişkiyi bulmak için bilim adamları, COVID-19 enfeksiyonu olan hastalara defalarca maruz kalan sağlık çalışanları için çevrimiçi ankete verilen yanıtlardan yararlandı.

Araştırmaya yaklaşık 2 bin 884 sağlık çalışanı katıldı ve bunların 568'i koronavirüs pozitifti. Anket, ortalama olarak yedi saatin altında, ancak altı saatten fazla bir gece uykusu bildirdi. Potansiyel etkili faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra araştırmacılar, geceleri fazladan her saat uykunun, koronavirüs enfeksiyonu riskini yüzde 12'si düşürdüğünü buldu. Ayrıca, gündüz uykusunda kazanılan fazladan bir saatin enfeksiyon riskini yüzde 6 oranında artırdığını buldular.