Kalitesiz uyku kanser riskini artırıyor

Yetersiz ve kalitesiz uykunun birçok sağlık sorununa ve özellikle kalın bağırsak kanserine neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Vedat Göral, iyi bir uyku için 10 ipucu verdi.

Yetersiz ve kalitesiz uyku, birçok hastalığın yanı sıra kalın bağırsak kanseri riskini de artırabiliyor. Uykusuzluğu olanların, olmayanlara göre daha fazla mide bağırsak sorunu bildirdiğini dile getiren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, son araştırmalarda uyku düzeni ve kanser riski arasında bir ilişki bulunduğunu söyledi.

Hem az uykunun hem de fazla uykunun kalın bağırsak kanserine neden olabileceğini belirten Göral, "Uyku değişiklikleri olan hastalarda iltihabi sitokinlerin salınması, potansiyel olarak kalın bağırsak kanser gelişimi için zemin hazırlayabilir. Hem daha kısa uyku süresi hem de daha uzun uyku süresi kalın bağırsak kanseri için bağımsız bir risk faktörü olan obezite ile de ilişkilendirildi.” dedi.

RİSKİ YÜZDE 50 ARTIRIYOR

Yapılan bir başka çalışmaya da dikkat çeken Göral, bu çalışmada da gecede 6 saatten az uyuyanlarda, 7 saat veya daha fazla uyuyan hastalara kıyasla kalın bağırsakta kanser öncüsü olan adenom riskinde yüzde 50'ye yakın bir artış olduğunun gözlemlendiğini belirtti.

Çalışmada; menopozdaki kadınlarda, gece 6 saatten az veya 9 saatten fazla uyuyanlarda, kalın bağırsak kanseri riskinde artış olduğunun gösterildiğini aktaran Göral, "Ayrıca gecede 9 saatten fazla uyuyan kilolu erkeklerin, günde 7 saat uyuyanlara kıyasla kalın bağırsak kanseri riskinin daha yüksek olduğu da bulundu. Vardiyalı çalışanlarda da bu riskin artabileceği belirtiliyor. Daha uzun bir uyku süresine sahip olmak, insülin direnci ile kortizol sekresyonunu arttırır, bu da kalın bağırsak kanseri için bağımsız bir risk faktörü olan obezite ile sonuçlanır.” şeklinde konuştu.

İYİ UYKU İÇİN 10 İPUCU

Araştırmaların bir hastanın altta yatan uyku bozukluğunun tedavi edilmesinin, sindirim sistemi semptomlarında iyileşme ile sonuçlanabileceğini gösterdiğini söyleyen Göral, gastrointestinal hastalık durumlarının kontrolünün, uyku kalitesini artırdığını söyledi.

Uyku bozukluğunun tedavi edilmesinin, sindirim sistemi semptomlarını iyileştirebileceğini söyleyen Göral, iyi bir uyku için izlenmesi gereken 10 adımı şu şekilde sıraladı:

- İlk olarak bir rutine bağlı kalınmalı, her gün aynı saatte yatılıp, kalkmalı.

- Yatakta kitap okunmamalı, televizyon izlenmemeli.

- Eğer 15-20 dakika içinde uykuya dalmazsanız, yatak odasından çıkın ve uykunuz geldiğinde yatağa dönün.

- Yatmadan önce ışık ve gürültü en aza indirilmeli, uyanmanız gerektiğinde ışığın içeri girmesine izin verin.

- Gün içinde 30-40 dakikalık bir şekerleme yapmayı deneyin.

- Yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakın, şayet açsanız yatmadan önce hafif bir atıştırmalık uykuyu teşvik edebilir.

- Öğleden sonra ve yatmadan önce kafeinden kaçının.

- Dışarı çıkın çünkü ışığa maruz kalmak kişinin günlük uyku ve uyanıklık düzenini etkiler, unutmayın güneş ışığı en parlak iç mekân ışığından bile birkaç kat daha güçlüdür.

- Egzersiz ise derin uykuyu uzatmanın kanıtlanmış tek yoludur. Bununla birlikte, uykuya dalmakta güçlük çekebileceğinden, yatmadan önceki 3 ila 4 saat içinde şiddetli egzersiz yapmayın.

- Kefir, süt, ayran dışında kediotu, ıhlamur, melisa, papatya, anason gibi sinirleri gevşettiği uyku verdiği bilinen bitki çaylarını da tüketebilirsiniz.