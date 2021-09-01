Kalorisi düşük, etkisi yüksek: Siyah incirin faydaları

Tezgahlarda yerini alan taze incirin 1 adeti 30 kaloriye denk gelirken, sağlığa faydaları ise şaşırtan cinsten. Şifa deposu taze incir neye iyi geliyor? Sizler için inceledik.

Yaprağından kabuğuna içinden dışına kadar hem lezzet hem de vitamin deposu bir meyve: İncir...

Yeşili, moru, kurusu ve tazesi; her biri ayrı bir şifa. Aynı zamanda düşük kalorili olması nedeniyle tatlı ihtiyacınızı karşılayacak masum besinlerden.

İçerdiği antioksidan, vitamin ve minareller ile cildinizden sindirim sisteminize kadar faydasını görmek mümkün.

İşte her gün incir yemeniz için x neden...

İNCİR BESİN DEĞERLERİ

Taze incir, besinler açısından son derece zengin, kalorisi ise nispeten düşük. Bu da onu sağlıklı bir diyet için harika bir seçenek yapıyor. Bir adet küçük (40 gram) taze incir, şunları içerir:

Kalori: 30

Protein: 0 gram

Yağ: 0 gram

Karbonhidrat: 8 gram

Bakır: Günlük değerin %3’ü

Magnezyum: Günlük değerin %2’si

Potasyum: Günlük değerin %2’si

Riboflavin: Günlük değerin %2’si

Tiamin: Günlük değerin %2’si

B6 Vitamini: Günlük değerin %3’ü

K Vitamini: Günlük değerin %2’si

İNCİRİN FAYDALARI

İncir, eski dönemlerden beri kabızlık gibi sindirim sorunları için alternatif bir tedavi olarak kullanılmakta. Bağırsaklarınızdaki dost bakteriler olan probiyotikler için bir prebiyotik kaynağı olarak hizmet ederek sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

HAFIZA DOSTU

İncir B6 vitamininden zengin içeriği sayesinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

CİLDE FAYDALARI

İncir, özellikle alerjik dermatiti olan kişilerde veya alerjilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuru, kaşıntılı ciltlerde bazı yararlı etkilere sahip olabilir.

Ayrıca incir özü de dahil olmak üzere meyve özlerinin cilt hücreleri üzerinde antioksidan etkiler sergileyebileceği, kolajen parçalanmasını azaltabileceği ve kırışıklık görünümünü iyileştirebileceği düşünülüyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

İncir bol miktarda K vitamini ve kalsiyum içerdiği için doğrudan kemik ve iskelet sağlığını destekler. Kemik dokularının güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olur.

LİBİDOYU ARTIRIR

Kutsal meyve olarak kabul edilen incir, sevginin ve doğurganlığın sembolü olarak hala birçok bölgede kutsal meyve olarak anılır. Bilimsel araştırmalara göre de, incir doğurganlığı ve libidoyu geliştirir, çünkü üreme sağlığını artırmada önemli rolü olan çinko, magnezyum ve manganez gibi minerallerle yüklüdür.

YAPRAKLARINDAKİ ŞİFA

İncir yapraklarının kanser hücreleri üzerindeki etkileri konusunda umut verici birçok test tüpü çalışması var.

İncir bitkisinden elde edilen incir yaprakları ve doğal lateksin kolon kanseri, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesine engel olabileceği tahmin ediliyor.