Kalp çarpıntısında ne zaman endişelenmeli

Kalp çarpıntısı, kalbin normalden daha hızlı, güçlü veya düzensiz atması şeklinde hissedilir ve genellikle göğüste, boğazda ya da boyunda fark edilir.
Çoğu zaman ciddi bir durumun belirtisi olmasa da bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir.
KALP ÇARPINTISININ OLASI NEDENLERİ
1. Fiziksel ve Duygusal Nedenler
Stres, kaygı, panik atak
Yoğun egzersiz
Kafein, nikotin, alkol veya enerji içecekleri
Açlık ya da düşük kan şekeri
Uykusuzluk
Aşırı sıcak veya susuz kalma
2. Hormonal Nedenler
Tiroid hastalıkları (özellikle hipertiroidi)
Hamilelik
Menopoz
Regl dönemi öncesi veya sırasındaki hormonal değişiklikler
3. Kalple İlgili Nedenler
Aritmiler (kalp ritim bozuklukları)
Kalp kapak hastalıkları
Kalp yetmezliği
Geçirilmiş kalp krizi sonrası ritim sorunları
4. İlaç ve Madde Kullanımı
Bazı tansiyon, astım veya soğuk algınlığı ilaçları
Antidepresanlar veya psikiyatrik ilaçlar
Yasa dışı maddeler (örneğin kokain, amfetamin)
5. Diğer Tıbbi Durumlar
Anemi (kansızlık)
Düşük oksijen seviyesi
Düşük potasyum veya magnezyum gibi elektrolit bozuklukları
Ateş, enfeksiyonlar
NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ
Göğüste ağrı, baskı, sıkışma hissi
Nefes darlığı
Bayılma ya da bayılacak gibi olma
Baş dönmesi, sersemlik hissi
Kalp atışlarının çok hızlı (dakikada 120'den fazla) veya çok düzensiz olması
Bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu
Kalp hastalığı öyküsü
Dikkat edilmesi gereken durumlar (rutin kontrol gerekebilir):
Kalp çarpıntısı sık tekrarlıyorsa
Uzun sürüyorsa (birkaç dakikadan uzun)
Dinlenme halinde oluyorsa (yani tetikleyici bir şey yokken)
Çarpıntıyla birlikte halsizlik, terleme, baş ağrısı gibi ek semptomlar oluyorsa
Yeni bir ilaç başladıysan ve onunla ilişkilendiriyorsan
Kaygı ve panik atak şüphen varsa ama emin değilsen
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