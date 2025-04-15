Kalp çarpıntısında ne zaman endişelenmeli
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Kalp çarpıntısı, kalbin normalden daha hızlı, güçlü veya düzensiz atması şeklinde hissedilir ve genellikle göğüste, boğazda ya da boyunda fark edilir.

Çoğu zaman ciddi bir durumun belirtisi olmasa da bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir.

KALP ÇARPINTISININ OLASI NEDENLERİ

1. Fiziksel ve Duygusal Nedenler

Stres, kaygı, panik atak

Yoğun egzersiz

Kafein, nikotin, alkol veya enerji içecekleri

Açlık ya da düşük kan şekeri

Uykusuzluk

Aşırı sıcak veya susuz kalma

2. Hormonal Nedenler

Tiroid hastalıkları (özellikle hipertiroidi)

Hamilelik

Menopoz

Regl dönemi öncesi veya sırasındaki hormonal değişiklikler

3. Kalple İlgili Nedenler

Aritmiler (kalp ritim bozuklukları)

Kalp kapak hastalıkları

Kalp yetmezliği

Geçirilmiş kalp krizi sonrası ritim sorunları

4. İlaç ve Madde Kullanımı

Bazı tansiyon, astım veya soğuk algınlığı ilaçları

Antidepresanlar veya psikiyatrik ilaçlar

Yasa dışı maddeler (örneğin kokain, amfetamin)

5. Diğer Tıbbi Durumlar

Anemi (kansızlık)

Düşük oksijen seviyesi

Düşük potasyum veya magnezyum gibi elektrolit bozuklukları

Ateş, enfeksiyonlar

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ

Göğüste ağrı, baskı, sıkışma hissi

Nefes darlığı

Bayılma ya da bayılacak gibi olma

Baş dönmesi, sersemlik hissi

Kalp atışlarının çok hızlı (dakikada 120'den fazla) veya çok düzensiz olması

Bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu

Kalp hastalığı öyküsü

Dikkat edilmesi gereken durumlar (rutin kontrol gerekebilir):

Kalp çarpıntısı sık tekrarlıyorsa

Uzun sürüyorsa (birkaç dakikadan uzun)

Dinlenme halinde oluyorsa (yani tetikleyici bir şey yokken)

Çarpıntıyla birlikte halsizlik, terleme, baş ağrısı gibi ek semptomlar oluyorsa

Yeni bir ilaç başladıysan ve onunla ilişkilendiriyorsan

Kaygı ve panik atak şüphen varsa ama emin değilsen

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Adile Topçu
Editor