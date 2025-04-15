Kalp çarpıntısında ne zaman endişelenmeli

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Kalp çarpıntısı, kalbin normalden daha hızlı, güçlü veya düzensiz atması şeklinde hissedilir ve genellikle göğüste, boğazda ya da boyunda fark edilir.

Çoğu zaman ciddi bir durumun belirtisi olmasa da bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir.

KALP ÇARPINTISININ OLASI NEDENLERİ

1. Fiziksel ve Duygusal Nedenler

Stres, kaygı, panik atak



Yoğun egzersiz



Kafein, nikotin, alkol veya enerji içecekleri



Açlık ya da düşük kan şekeri



Uykusuzluk



Aşırı sıcak veya susuz kalma

2. Hormonal Nedenler

Tiroid hastalıkları (özellikle hipertiroidi)



Hamilelik



Menopoz



Regl dönemi öncesi veya sırasındaki hormonal değişiklikler

3. Kalple İlgili Nedenler

Aritmiler (kalp ritim bozuklukları)



Kalp kapak hastalıkları



Kalp yetmezliği



Geçirilmiş kalp krizi sonrası ritim sorunları

4. İlaç ve Madde Kullanımı

Bazı tansiyon, astım veya soğuk algınlığı ilaçları



Antidepresanlar veya psikiyatrik ilaçlar



Yasa dışı maddeler (örneğin kokain, amfetamin)

5. Diğer Tıbbi Durumlar

Anemi (kansızlık)



Düşük oksijen seviyesi



Düşük potasyum veya magnezyum gibi elektrolit bozuklukları



Ateş, enfeksiyonlar

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ

Göğüste ağrı, baskı, sıkışma hissi



Nefes darlığı



Bayılma ya da bayılacak gibi olma



Baş dönmesi, sersemlik hissi



Kalp atışlarının çok hızlı (dakikada 120'den fazla) veya çok düzensiz olması



Bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu



Kalp hastalığı öyküsü

Dikkat edilmesi gereken durumlar (rutin kontrol gerekebilir):