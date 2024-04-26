Kalp krizi sinsice değil kendisini gösteren belirtilerle ilerliyor: Aman dikkat Kalp krizi belirtileri ciddiye alınmalı ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Herkesin belirtileri farklı olabilir, bu yüzden şüphe duyulan her durumda profesyonel sağlık desteği almak önemlidir.

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Kalp krizi, veya miyokard enfarktüsü, kalbinize yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle kalp dokusunun ölümüne neden olan ciddi bir durumdur.

Kalp krizinin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve cinsiyet, yaş, ve diğer faktörler tarafından etkilenebilir.

Ancak, genellikle şu belirtiler görülür:

Göğüs ağrısı:

Sık sık göğüs bölgesinde şiddetli bir baskı, sıkışma veya ağrı hissi olabilir. Bu ağrı genellikle göğüste merkezde veya sol tarafta hissedilir ve 5 dakikadan uzun sürer. Bazı kişilerde bu ağrı yayılabilir veya sırt, boyun, kollar, çene veya karın bölgesine doğru yayılabilir.

Nefes darlığı:

Aniden nefes almakta zorlanma veya normalden daha hızlı nefes alıp verme hissi olabilir.

Terleme:

Soğuk terleme, terleme artışı veya anormal terleme olabilir.

Mide bulantısı veya karın ağrısı:

Bulantı, kusma veya karın bölgesinde rahatsızlık hissi olabilir.

Baş dönmesi veya baş ağrısı:

Ani baş dönmesi veya baş ağrısı gibi semptomlar olabilir.

Yorgunluk:

Ani ve belirgin bir yorgunluk hissi olabilir.

Anksiyete:

Ani bir kaygı, endişe veya iç huzursuzluk hissi olabilir.

Kalp ritmi değişiklikleri:

Kalp ritminde anormal değişiklikler, hızlanma veya yavaşlama olabilir.