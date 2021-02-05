Kalp krizi yaşı erkeklerde 20'lere kadar düştü

Son yıllarda kalp krizinin özellikle erkeklerde 20 ila 30’lu yaşlar arasında sık görülmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Bilal Boztosun, risk faktörleri ve alınabilecek önlemleri sıraladı.

Son yıllarda özellikle erkeklerde kalp krizinin 20 ile 30'lu yaşlar arasında sık görülmeye başladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, salgın döneminde değişen yaşam tarzlarının oluşturduğu olumsuzlukların genetik olarak kalp hastalıklarına yatkın kişiler için risk oluşturduğunu söyledi.

Prof. Dr. Boztosun, kalp krizinin risk faktörlerini sıralayarak, önemli uyarı ve önerilerde bulunuldu.

YAŞAM TARZIYLA DİREKT OLARAK İLGİLİ

Salgın nedeniyle artan hareketsizlik ve yanlış beslenme bireylerin günlük yaşantılarında değişiklikler meydana getirdi. Burada önleyici tıp çok önemli. Yaşantınızda yapacağınız değişiklikler hayat kurtarır. Kalp krizinde riskler, özellikle genetik devreye girdiğinde yükseliyor. Aile geçmişinde kalp hastalığı olanlar için birincil koruma, çok önemli. Kardiyovasküler atakların, genetik kodlar haricinde son yıllarda kişilerin yaşam tarzındaki değişikliklerle direkt olarak ilgisi bulunuyor.

Tüketim çılgınlığına bağlı hazır ve işlenmiş gıda tüketimi ve hareketsizlik artış gösterdi. Artan televizyon izleme süresi, ne kadar hareket ettiğimizi de önemli ölçüde etkiledi. Yaptığımız işler bile daha hareketsiz ve geçtiğimiz yıllara göre daha az fiziksel aktivite gerektiriyor. Son birkaç yıl içinde o kadar çok şey değişti ki biz doktor olarak gençlerde kalp krizlerinin artmasına şaşırmadık.

Tip 2 diyabet hastalığı, gençlerde kalp krizinin görülmesinin başta gelen nedenlerinden biri. Tip 2 diyabete katkıda bulunanlar, yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve aşırı işlenmiş gıdalar. Kilo alımı ve obezitenin yanında azalmış fiziksel aktivite yani hareketsiz yaşam tarzı da buna eşlik ediyor. Son 10 yılı aşkın süredir ileri yaşın kalp krizi için en büyük risk faktörlerinden biri olduğu ve tipik olarak 50 yaş üstü erkekleri ve 65 yaş üstü kadınları etkilediği tespit edilmiştir. Ortalama sadece 36 yaşında kalp krizi geçiren erkeklerle yapılan bir çalışmada, yüzde 30'u 15 yıl içinde vefat ettiğini görüyoruz. 40 yaşından önce kalp krizi geçiren erkek ve kadınlarla ilgili başka bir çalışmada ise, bir yıl içinde ölüm riski yüzde 1 iken, yüzde 25'i 15 yıldan kısa bir süre içinde maalesef kaybedildi.

Bu yüzden bu hasta grubu özellikle yakından takip edilmeli ve mutlaka sigara, diyabet gibi yaşam tarzı değişiklikleri çok yakından izlenmelidir. Son yıllarda kalp krizi özellikle genç erkeklerde 20 ila 30’lu yaşlar arasında sık görülmeye başladı. Özellikle salgın döneminin yaşam şeklinde oluşturduğu değişikliği genetik olarak kalp hastalıklarına yatkın kişiler için risk oluşturuyor.

ÖNLEMLER HAYAT KURTARIYOR

Kardiyovasküler hastalık riskini obezite, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolestorol, sigara içmek yükseltir. Bu sebeple sağlıklı ve hareketli bir yaşam kalbimizi koruyacaktır. Ayrıca ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü bulunuyorsa ekstra dikkatli olmak gerekir.