Kalp krizinde mutlaka bilmeniz gereken 20 uyarı işareti

Kalp krizini önceden tahmin edebilir miyiz? Her zaman değil, ancak kalp krizinden önce olabilecek belirtileri zamanında tanımak hayatınızı kurtarmanıza yardımcı olabilir.

En sık görülen kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi her zaman aniden gelmez. Bu nedenle, kalp krizinden önce gelebilecek uyarı işaretlerinin farkında olmak çok önemlidir.

Kalp krizi işaretlerini mümkün olan en kısa sürede tanımak, bir kişinin hayatını kurtarmanın anahtarı olabilir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, hastaların sadece yüzde 25'i belirtiler ortaya çıkmadan, ani bir şekilde kalp krizi geçirir. Bu nedenle uyarı işaretlerinin farkında olmak hayati öneme sahiptir.

Kalp krizini gösteren 20 uyarı işareti

İşte göz ardı edilmemesi veya hafife alınmaması gereken bazı önemli işaretler.

Anksiyete

Kalp krizi, ölüm korkusuyla bağlantılı yoğun anksiyeteye neden olabilir. Kalp krizinden kurtulanlar genellikle benzer bir duyguyu anlatırlar. Şiddetli anksiyeteye kalp çarpıntısı eşlik edebilir.

Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı, özellikle erkeklerde kalp krizinin en yaygın belirtilerinden biridir ve doktorların en sık aradığı belirtilerden biridir. Ancak, tüm kalp krizlerinden önce göğüs ağrısı olmaz ve aynı belirti başka hastalıkları da gösterebilir. Kalp krizi sırasında göğüs ağrısı merkeze doğru veya hafifçe sola, kalbe doğru olur. Göğüste kuvvetli bir ağırlık veya kuvvetli bir baskı hissi ortaya çıkar. Bazı durumlarda bu ağrının hazımsızlık veya mide problemlerinden kaynaklandığı düşünülür. Şüpheniz varsa, derhal tıbbi yardım alın.

Öksürük

Kalıcı bir öksürüğün varlığı, akciğerlerde sıvı birikiminin yanı sıra yaklaşan bir kalp krizinin belirtisi olabilir. Kan tükürürseniz bu ihtimal kuvvetlenir. Kalp krizi belirtilerini bronşit veya pnömoni belirtileriyle karıştırmamaya dikkat edin.

Baş dönmesi ve vertigo

Baş dönmesi ve vertigo kalp krizinden önce gelebilir ve yaklaşan bilinç kaybı veya bayılma belirtilerine neden olabilir. Ayrıca aritmilere ve kalp ritmindeki ani değişikliklere de neden olabilirler.

Yorgunluk

Güçlü bir yorgunluk ve halsizlik hissi, kalp krizinin gelişini haber verebilir. Bu, uzmanlara göre kalp krizinden birkaç gün veya hafta önce bile ortaya çıkabilen hafife alınmaması gereken bir belirtidir. Şiddetli yorgunluk başka rahatsızlıkların da bir işareti olabilir. Şüpheniz varsa, doktorunuza danışın.

Mide bulantısı ve iştahsızlık

Diğer yaygın belirtiler mide bulantısı ve iştahsızlıktır. Kalp krizinden kısa bir süre önce veya kalp krizi sırasında kusma meydana gelebilir. Kalp problemleri iştah ve sindirime müdahale edebilir.

Kollarda ağrı

Kalp krizi vakalarının çoğunda, özellikle erkeklerde ağrı göğüste başlar ve kollara, omuzlara ve dirseklere, ayrıca boyun, çene ve karına da yayılır. Bazen göğüs ağrısı ortaya çıkmaz ve bir kolda, iki kolda veya omuzlar arasında ağrı ortaya çıkabilir. Ağrı sürekli veya aralıklı olabilir.

Hızlı veya düzensiz kalp atışı

Uzmanlara göre hızlı ve düzensiz kalp atışı, özellikle güçsüzlük, baş dönmesi ve nefes almada zorluk ile birlikte ortaya çıktığında kalp krizi, kalp yetmezliği veya aritmiye işaret edebilir. Aritmiler tedavi edilmezse ani ölüme neden olabilir.

Solunum güçlükleri

Nefes almada zorluk ve nefes darlığı, astım veya KOAH gibi bir akciğer sorununu gösterebilir. Ancak aynı belirtiler kalp krizi veya kalp yetmezliği ile bağlantılı uyarı işaretleri de olabilir. Bu belirtiye göğüs ağrıları da eşlik edebilir.

Soğuk ter

Ani soğuk ter, çok yaygın bir kalp krizi belirtisi olarak kabul edilir. Uzmanlara göre rahat bir koltukta otururken bile aşırı terlemeye başlayabilirsiniz.

Şişkinlik

Kalp durması vücutta sıvı birikmesine neden olabilir. Bu durum ayakların, ayak bileklerinin, bacakların veya karnın şişmesine neden olabilir. Bazı durumlarda ani kilo alımı veya iştahsızlık görülebilir.

Güçsüzlük

Kalp krizinin yaklaştığı günlerde hastaların açıklayamadığı güçlü bir halsizlik hissi olabilir. Uzmanlara göre, parmaklarınızın arasında bir kağıt tutmak bile zor olabilir.

Hazımsızlık

Bazı durumlarda, mide ekşimesi ve sindirim güçlüğü gibi şiddetli mide rahatsızlığı nedeniyle hazımsızlık hissi kalp krizi öncesinde görülebilir. Bu durum, kalp sorunlarının neden olduğu zayıf kan dolaşımından kaynaklanır.

Uykusuzluk hastalığı

Kan oksijen seviyelerinde bir azalma, uykusuzluğa neden olabilecek değişikliklere neden olabilir. Bunlar normal şartlar altında ortaya çıkmayacak olan olaylardır. Bazı hastalar, kalp krizine yol açan aylarda anksiyete ve uykusuzluk atakları yaşadıklarını bildirmiştir. Bu, vücutta bir şeylerin yanlış olduğunu gösteren bir sinyal olabilir.

Tüm göğüse yayılan ağrı

Erkeklerde görülenin aksine, kadınlarda göğüsteki ağrılar sol tarafta yer alan belirli bir noktada olmayabilir, göğüste herhangi bir noktaya uzanabilir ve tutukluk hissine neden olabilir.

Boyun ve çenede ağrı

Özellikle kadınlarda sol koldaki klasik ağrı kendini göstermeyebilir ve yerini boyun veya çene ağrısına bırakabilir. Kadınlarda ağrı kademeli veya ani olabilir ve şiddetlenmeden önce aralıklı olabilir.

Karın ağrısı

Kalp krizi öncesi şiddetli mide ağrısı ortaya çıkabilir ve karın bölgesinde çok yoğun bir basınç hissi yaşanabilir. Bu belirti grip, ülser veya mide asidi problemleriyle karıştırılabilir.

Baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı

Özellikle kadınlarda, kalp krizinin bu belirtileri, herhangi bir zamanda ve belirgin bir sebep olmaksızın kombinasyon halinde ortaya çıkabilir.

Güçlü terleme

Aşırı terlemenin bir stres durumuyla ilişkili olduğu hissedilebilir. Uzmanlar, özellikle terlemenin kökeni net değilse, bir kontrolden geçilmesini tavsiye etmektedir.

Tükenmişlik

Bazı insanlar, kalp krizi öncesinde oturdukları veya aşırı hareket etmedikleri halde yorgun ve bitkin hissettiklerini belirtmiştir. Odadan odaya geçmek gibi basit durumlar bile çok yorucu görülebilir.