Kalp ve damar hastalıkları özellikle Batı dünyasında en büyük ölüm nedenidir. Ancak erken belirtilere ve çeşitli önlemlere dikkat ederek birçok hayat kurtarılabilir. İşte kalp krizinin 4 ana nedeni...

Kalbe yakın bir damar daraldığında veya tıkandığında kalp krizi meydana gelir. Kalp kasının bir kısmı daha sonra oksijensiz kalabilir ve ölebilir. Kalp krizi kalp durmasına da neden olabilir.

Kalp krizi, belirli fiziksel belirtilere neden olur. Nefes darlığı, göğüste baskı hissi, bacak ağrısı, göğüs ağrısı, ve anormal yorgunluk gibi şikayetler olası bir kalp krizinin habercisi olabilir.

Kalp krizi geçirenlerin yaklaşık yüzde 30'u hastaneye ulaşamadan ölüyor. Bu nedenle ilk belirtilere dikkat etmek ve hızlı tepki vermek çok önemlidir. Göğüste olağandışı ağrılar 15 dakikadan fazla devam ederse, acil yardım istemek gerekir. Ağrı yayılıyorsa veya baş dönmesi, terleme veya mide bulantısı ağrıya eşlik ediyorsa, mutlaka acil servise başvurulmalıdır. Kalp krizinde her dakika önemlidir.





Kalp krizi durumunda ne yapılmalı?

Kalp krizinden şüphelenildiği anda acilen 112 ile temasa geçilmesi tavsiye edilir. Hayati bir acil durumdur. Tedavi ne kadar erken olursa hastanın iyileşme süreci ve iyileşme şansı o kadar iyi olur. İlk yardım ekipleri tarafından yerinde yapılan bir elektrokardiyogram tanıyı doğrular. Bu arada, mümkün olduğunca az hareket edin, uzanın ve tansiyonu iyileştirmek için bacaklarınızı yükseltin.

Kalp krizi sonrası tedavi kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinin yakından kontrolü ile başlar. Sigarayı bırakma, fazla kiloları verme, kolesterol düşürücü kullanma ve sıkı tansiyon ve diyabet dengesi kalp krizi sonrası uygulanır.

Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden

Kalp krizleri yaygındır, ancak Dünya Sağlık Örgütü kalp krizi ve felçlerin yüzde 80'inin önlenebileceğini belirtmektedir. Sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve tütün ürünleri kullanmamak, önlemenin anahtarıdır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri gibi kalp hastalığı ve felç için risk faktörlerini kontrol etmek de çok önemlidir.

Kalp krizinin önlenmesi, değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasına bağlıdır. Yaş, cinsiyet ve genetik değiştirilemeyen risk faktörleridir, ancak sigara içmek veya kötü beslenme, günlük yaşamın bir parçası olmak zorunda değildir.

İşte kalp krizinin en yaygın 4 nedeni.

Sigara içmek

Sigara içmek dünya çapında en önlenebilir ölüm nedenidir. Sigara dumanı, aterosklerozu hızlandıran ve kan pıhtılarının oluşumunu destekleyen çok sayıda kimyasal bileşik içerir. Günde beş sigaradan az sigara içmek bile erken ateroskleroza yol açar. Günde içilen sigara sayısı ile koroner arter hastalığı ve kalp krizi riski artar. Sigarayı bırakmak, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmada anında etki gösterir.

Yüksek kolestorol

Kalp krizinin başka bir nedeni de yüksek kolesteroldür. Yüksek kolesterol geliştikçe, kalbin atardamarlarında yağ birikintileri birikerek kalp krizine yol açar. Genetik, diyet, fiziksel aktivite ve obezite yüksek kolesterol için risk faktörlerinden bazılarıdır. Plak biriktikçe, atardamarlar daralır ve tamamen tıkanmasa bile çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.

Diyabet

Diyabet, koroner arter hastalığı riskini 2 ila 4 kat artırır. Bu, diyabetin yüksek kolesterol, obezite ve genel vücut içi iltihaba neden olması nedeniyle meydana gelir. Tüm bunlar ateroskleroz ve plak oluşumunu tetikler. Ayrıca 65 yaş üstü diyabetli kişilerin yaklaşık yarısından fazlasının bir tür kalp hastalığından öldüğünü bilinmektedir.

Yüksek tansiyon

Yüksek tansiyon kalp üzerindeki basıncı artırır. Kontrolsüz hipertansiyon zamanla kalp kasının kalınlaşmasına neden olur ve koroner arterlerde aterosklerozu tetikler. Daha kalın kaslar daha fazla kan verilmesini gerektirse de, giderek daralan atardamarlar giderek daha az kan verir ve sürecin sonunda olası bir kalp krizine yol açar.