Kalp krizinin göz ardı edilmemesi gereken 5 belirtisi

Giderek daha fazla insanı etkileyen ve yaşamı tehdit eden kalp krizi, birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabiliyor. Ve bazı belirtilere dikkat etmek hayat kurtarıcı olabiliyor.

Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki en yaygın ölüm nedenidir. Bu nedenle dolaşım sistemi insan vücudunun en hassas sistemidir ve vücudun düzgün çalışması için kesinlikle gereklidir.

Kalp ve damar hastalıklarından ölümlerin sayısının her yıl artacağı ve 2030 yılına kadar her yıl 23 milyon kişinin kalp ve damar hastalıklarından öleceği tahmin ediliyor. Bu sorunun sizi ilgilendirmediğini düşünüyorsanız, Türkiye'de de kalp ve damar hastalıklarının en yaygın ölüm nedenlerinden biri olduğu gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Bu nedenle kalp sağlığına dikkat etmek ve kalp krizi geçirme riskini azaltmak çok önemlidir.

Kalp krizlerini önlemek için ilk tavsiye, diyetinize ve kilonuza dikkat etmenizdir. Alınan aşırı kaloriler eğer harcanmazlarsa yağa dönüşürler ve kilo alımı kalbe aşırı yük bindirerek kolesterolünü yükseltir, damar tıkanmalarına zemin hazırlar. Normalden yüzde 20 daha kilolu olan bir kişinin kalp krizi geçirme riski çok daha yüksektir. Bu nedenle, dengeli bir diyet izlemeli ve sadece hangi yiyecekleri yediğinizi değil, aynı zamanda miktarlarını da kontrol etmelisiniz. Kilonuz vücut yapınız için önerilen kilonun üzerindeyse, kilo verme diyetine başlamalısınız.

Mutlaka egzersiz yapın

Kalp krizlerini önlemek için ikinci tavsiye formda kalmak için düzenli olarak egzersiz yapmaktır. Düzenli olarak egzersiz yapmak kalbi güçlendirmeye yardımcı olru ve böylece kalp krizi riskini azaltır. Bu nedenle, yapmaktan hoşlandığınız bir spor veya fiziksel aktivite arayın ve bunu alışkanlık haline getirin.

Kalp krizine neden olabilecek bir diğer risk faktörü de sigara içmektir, bu nedenle sigara içenler bu sağlıksız alışkanlığı bir an önce durdurmaıdır. Öte yandan, kalp krizi riskini azaltmak için stres seviyelerini yönetmek de önemlidir. Sinirsel ve duygusal gerilimler tansiyonu ve kolesterolü yükseltir. Bu yüzden sakin kalabilmek için çeşitli gevşeme aktiviteleri yapılabilir.

Hipertansiyon, kalp hastalığının ana nedenlerinden bir diğeridir. Bu nedenle periyodik olarak tansiyonun ölçülmesi ve tansiyon değerlerinin normal kabul edilen seviyelerde tutulması gerekir. Çoğu insan için normal tansiyon değeri 120/80'dir.

Kalp krizinin 5 belirtisi

Riskleri azaltmanın yanında kalp krizi belirtilerinin ne olduğunu bilmek de her zaman önemlidir. Öncelikle kalp krizi belirtilerinin sinsi olabileceğini ve kolayca başka bir hastalıkla karıştırılabileceğini unutmayın. Pek çok insan farkında olmadan kalp krizi geçirir.

İşte kalp krizinin 5 temel belirtisi.

1. Göğüste basınç ve rahatsızlık

Bu, kalp krizinin çoğu kişide meydana gelen klasik bir belirtisidir. Kalp krizi ağrısı genellikle sternumun (göğüs kafesi kemiği, iman tahtası) merkezinde veya hafifçe solda yer alır ve basınç şeklinde kendini gösterir. Kişi ciğerlerinde büyük bir baskı hisseder, normal nefes alamaz, düzensiz ve yüzeysel nefes almaya başlar.

Genel olarak, göğsünüzde bir fil oturuyormuş gibi hissetmek, kalp krizinin yaşattığı acının en iyi örneğidir. Tabii ki, bu rahatsızlık değişen yoğunlukta olabilir. Göğüs ağrısına ve düzgün nefes alamamaya ek olarak birçok hasta aynı zamanda anksiyete atakları yaşar. Kalp krizi bu nedenle yoğun bir ölüm korkusuna neden olur ve kişiyi daha fazla panik durumuna sokar.

2. Hızlı ve düzensiz nabız

Nabzınızın çok düzensiz ve hızlı olduğunu fark ederseniz, ilk fırsatta acile başvurun. Hızlı ve düzensiz bir nabıza özellikle baş dönmesi veya güçsüzlük hissi ve nefes darlığı eşlik ediyorsa bu, kalp krizi, kalp yetmezliği veya aritmi belirtisi olabilir. Aritmi, kalp krizi kadar tehlikeli olmasa da tedavi edilmezse kalp krizine neden olabilen bir sağlık sorunudur.

3. Vücudun farklı bölgelerinde ağrı

Çoğu durumda insanlar vücudun çeşitli bölgelerindeki ağrıları görmezden gelir veya bunları başka bir duruma bağlar ve bu nedenle kalp krizi tespit edilmez ve bu da uzun vadede sağlığa son derece zararlıdır. Bu nedenle göğsünüzde başlayan ve sonrasında omuzlarınıza, kollarınıza, dirseklerinize, sırtınıza, boynunuza, çenenize ve karnınıza yayılan bir ağrı hissederseniz dikkatli olun.

Kalp krizinden etkilenen kalbin bölgesine göre hasta sol veya sağ kolda ağrı hissedebilir. Ağrı güçlü ve rahatsız ediciyse ve mide bulantısı ve genel bir halsizlik hissediyorsanız, kalp krizi geçirme olasılığınız çok yüksek olduğundan hemen bir ambulans çağırın.

4. Terleme ve vücutta şişme

Aniden sebepsiz yere soğuk ter atmaya başlarsanız, kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Ayrıca kalp krizi vücutta sıvı birikmesine neden olur, bu nedenle bacaklarınızın, özellikle ayaklarınızın ve ayak bileklerinizin şiştiğini fark edebilirsiniz.

5. Mide bulantısı ve genel halsizlik

Mide bulantısı, mide rahatsızlığı ve kusma kalp krizinde nadir görülen belirtiler değildir. Kalp krizi sonucu oluşan karın şişliği yemeğe karşı mide bulantısı yaratabilir. Ayrıca araştırmalar, bazı kişilerin kalp krizi geçirmeden birkaç gün önce büyük bir zayıflık, güçsüzlük ve iştahsızlık hissettiklerini ve bu durumun kalp krizine kadar devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle zayıflık hissediyorsanız, yürümek gibi günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesi size son derece zor geliyorsa, bu bir alarmdır.

Kalbi güçlendirmek için 5 ipucu

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olmak, risk faktörlerini kontrol altında tutmanın yanı sıra kalp ve damar hastalıklarını önemli ölçüde azaltır.

Sigarayı bırakın

Nikotin doğrudan damarlara zarar verdiği ve kan pıhtılaşmasını tetiklediği için sigara içmek kalp ve damar hastalıkları riskini büyük oranda artırır.

İyi bir diyet izleyin

Uygun olmayan bir diyet, kalp krizi riskiyle ilişkili en yaygın üç sağlık sorununa neden olabilir; obezite, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon.

Doymuş yağlar, önceden pişirilmiş hazır ürünler, kırmızı et, hamur işleri ve şekerli ürünlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca günde 5 gramdan fazla tuz alınması da önerilmez. Her gün en az 400 gram meyve ve sebze tüketimi önerilmektedir. Ayrıca tam tahıllar, baklagiller, balık ve zeytinyağı diyette mutlaka olmalıdır.

Spor yapın

Spor yapmak kalp için çok önemlidir. Her gün 30 dakikalık yürüyüş yapmak veya asansör yerine merdivenleri kullanmaya alışmak gibi küçük alıikanlıklar kalp sağlığını büyük oranda artırır.

İyi uyuyun ve stresi kontrol edin

Yeterli dinlenmek hormon seviyelerini korur, nefes almayı düzenler ve tansiyonu düşürür. Stres; obezite, sigara içme veya yüksek tansiyon gibi diğer ek faktörlere eklenirse, kalp krizi riskini artırır.

Düzenli kontrollere gidin

Kalp ve damar hastalıklarının çoğu genellikle belirti vermez: Özellikle başlangıç ​​evrelerinde kolesterol, şeker veya tansiyon artışı olan kişiler asemptomatiktir, yani çok geç olana kadar bu hastalıklardan habersizdirler. Bu nedenle sağlık durumunuzu bilmek ve gerekli önlemleri almak için yılda bir kez doktora gitmeniz ve tahlil yaptırmanız yeterli olabilir.

Ayrıca, doktorunuz tansiyonunuzu, kolesterolünüzü veya kan şekerinizi kontrol altına almak için bir tedavi reçete ettiyse, harfi harfine takip etmeniz çok önemlidir.