Kalp krizinin nadir görülen 5 belirtisi

Özellikle kalpte hasar oluşturabilen hafif kalp krizlerinde görülen birçok farklı belirti göz ardı edilebiliyor. İşte kalp krizinin dikkat edilmesi gereken nadir belirtileri.

Göğüs ağrısı, terleme ve rahatsızlık, hepimizin aşina olduğu kalp krizinin bazı ana belirtileridir. Çünkü yıllardır her yerde bu şekilde tasvir edilmiştir ve bu yüzden onları kalp krizi ile ilişkilendirmek yaygındır. Ancak, özellikle hafif bir kalp krizi durumunda, bazı yaygın olmayan belirtiler genellikle fark edilmez.

Kalp krizi, kalpteki kan dolaşımının tıkandığı bir durumdur. Damarlarda plak oluşturabilen yağ ve kolesterol birikiminden kaynaklanır. Tıkanıklık zamanında giderilmezse oksijen yetersizliğinden kalp dokuları ölmeye başlar.

Hafif bir kalp krizi durumunda, kalp kasının sadece küçük bir kısmı etkilenir. Bu da kalbe kalıcı hasar vermez. Çünkü atardamardaki tıkanıklık, kalbe az miktarda kan sağlayan küçük bir atardamarda meydana gelir ve kişinin ölümüne yol açan akışı tamamen engellemez.

Kısmi tıkanıklık nedeniyle belirtiler uzun sürmez ve kalp sadece minimum düzeyde hasar görür. Ancak bu, hafif bir kalp krizinin ciddi olmadığı anlamına gelmez. Hafif kalp krizi ayrıca kalıcı hasara ve kalp yetmezliği, anormal kalp atışı ve daha yüksek ikinci kalp krizi riski gibi diğer sorunlara neden olabilir.

İşte hafif kalp krizinin bazı nadir belirtileri:

BOYUN VE ÇENE AĞRISI

Kalpteki veya çenedeki ağrı kalple alakasız görünebilir, ancak hafif kalp krizinin yaygın belirtilerinden biridir. Boyun veya çenenin arkasındaki bıçak giriyormuşçasına oluşan ağrı, özellikle kadınlarda kalp krizinin yaygın bir belirtisidir. Ağrı bazen çeneden başlayıp boyuna yayılabilir. Aniden olur ve herhangi bir uyarı işareti olmadan ortaya çıkabilir. Bir egzersizden sonra daha da kötüleşebilir.

KOLLARDA AĞRI VE KARINCALANMA

Kollarda ağrı veya karıncalanma, normal bir kalp krizinin sıklıkla gözden kaçan bir başka belirtisidir. Çoğunlukla sol kolda hissedilir ve vücudun sol tarafına doğru yayılır. Ağrı ve karıncalanmaya göğüs rahatsızlığı ve boyun ağrısı eşlik edebilir.

TERLEME

Terleme, yoğun bir egzersiz seansından sonra veya dışarıda olduğunuz yaz günlerinde yaygındır. Ancak bir odada veya gecenin bir yarısında otururken sebepsiz yere çok terlerseniz, bu kalp krizinin bir işareti olabilir. Bunu hafife almayın ve hemen acil yardım alın.

NEFES DARLIĞI VE BAŞ DÖNMESİ

Sadece bir kat merdiven çıkmışken maraton koşmuş gibi ağır nefes almaya başlıyorsanız, bu kalbinizin gerektiği kadar verimli çalışmadığı anlamına gelir. Göğüs ağrısı gibi diğer kalp krizi belirtileri ile birlikte nefes darlığı veya baş dönmesi hissi, kalp krizi belirtisi olabilir. Hem erkekler hem de kadınlar bu belirtileri yaşayabilir, ancak kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

GEĞİRME, MİDE EKŞİMESİ VE KARIN AĞRISI

Bazı durumlarda, bir kişi hafif bir kalp krizi durumunda mide ile ilgili sorunlar da yaşayabilir. Geğirme, mide ekşimesi ve karın ağrısı, erkeklere kıyasla kadınlarda sıklıkla görülen kalp krizinin yaygın belirtileridir. Mideyle ilgili belirtileri, özellikle kalp krizinin diğer belirtilerinin eşlik ettiği durumlarda görmezden gelmeyin.