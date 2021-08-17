Kalp sağlığı için en iyi 10 besin

Dengeli beslenmenin, başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere genel sağlık üzerinde son derece önemli etkileri vardır. Ek olarak, bazı besinler özellikle kalp için daha fazla yarar sunabilir.

Dünya çapında bir numaralı ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıkları, kesinlikle bir salgın haline geldi. Birçok kronik sağlık sorununda olduğu gibi, yaşam tarzı ve diyetten genetik duruma kadar kalp ve damar ile ilgili hastalıkların gelişiminde rol oynayan birçok faktör vardır.

Bazı faktörler kontrolümüz dışında olsa da son araştırmalar, kalp dostu gıdaları diyetimize dahil etmenin etkisi hakkında etkileyici sonuçları ortaya çıkardı. Rafine karbonhidratlar, şeker ve fruktoz içeren tatlandırıcılar gibi kalp sağlığı için kaçınılması gereken birçok yiyecek varken, kalbiniz için faydalı olan birçok yiyecek de vardır.

Kalbiniz için iyi olmayan yiyecekleri atlamak ve kalp dostu yiyeceklere tabağınızda yer açmak, kardiyovasküler sağlığınız için çok büyük bir adım olabilir.

İşte kalp ve damar sağlığı için en iyi 10 besin:

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklarda bol miktarda bulunan anti-inflamatuar (iltihap önleyici) omega 3 yağ asitlerinin kalp sağlığını olumlu yönde etkilediği birçok farklı çalışmada gösterilmiştir. Eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) , deniz ürünlerinde bulunan, iltihabı azaltmaya ve yüksek trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olan çoklu doymamış uzun zincirli yağ asitleridir.

İlginç bir şekilde, özellikle DHA'nın, kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunan iki faktör olan HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığı ve trigliserit seviyelerini azalttığı gösterilmiştir.

Uzmanlar, haftada en az iki porsiyon omega 3 bakımından zengin gıda tüketimini tavsiye ediyor.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, çok az kalori sağlamasının yanı sıra çok miktarda vitamin, mineral ve antioksidan madde sağlayan bir sebzedir.

Kalbi koruyan en iyi besinlerden biridir çünkü kan pıhtılarını önlemeye ve dolayısıyla kan basıncını düşürerek, tansiyon seviyelerini dengelemeye yardımcı olurlar. İyi bir lif kaynağıdır, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserit seviyelerinin azaltılmasına katılan temel bir besindir.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağı, kalp dostu beslenme programı olan Akdeniz diyetinin temel taşlarından biridir. Klinik araştırmalar, kalp ve damar sağlığı yararlarının, zeytinyağında bulunan beta karoten gibi biyoaktif bileşiklerin ve karotenoidlerin bir sonucu olabileceğini göstermiştir. Bu güçlü antioksidanlar, kardiyovasküler sağlığın bozulmasına yol açabilecek iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Sızma zeytinyağında bol miktarda bulunan tokoferoller ve polifenollerle birleştirilmiş tekli doymamış yağ asitleri, damarları sağlıklı tutmak için mükemmel bir kombinasyondur. Tekli doymamış yağ asitleri, trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken, antioksidanlar, sağlıklı şekilde çalışması için ihtiyaç duydukları besinleri sağlayarak damarlar üzerindeki yükü azaltabilir. Kalp dostu bu yağı en sevdiğiniz yemeklerin üzerine gezdirmek, lezzet algınız kadar vücudunuzu da besleyebilir.

DOMATES

Birçok tarife eklenecek mükemmel bir tada sahip olmasının yanı sıra domates, yüksek kolesterol ve damar tıkanıklığı riskini azaltan bir tür antioksidan olan harika bir likopen kaynağıdır. Ayrıca dolaşımı iyileştirmek ve toksinlerin varlığını azaltmak için kanın temizlenmesini destekleyen A ve C vitaminlerini de içerirler.

Domateslerde bulunan likopenin yüksek konsantrasyonlarının felç riskini azaltabileceği çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Domatesleri pişirmek, çiğ olanlara kıyasla sindirim sırasında daha biyoyararlı hale getirebilir.

KETEN TOHUMU

Bu küçük ama güçlü tohumlar, kardiyovasküler sağlık için oldukça büyük işler yapıyor. Antik çağlardan beri insanlar tarafından tüketilen keten tohumu, dünya çapında kültürler tarafından diyet ve tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Bu lif açısından zengin tohumlardaki çözünür lif, kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde rol oynar ve LDL'yi düşürür.

AVOKADO

Bu lezzetli meyve, günlük olarak diyete dahil edilebilecek en iyi yiyeceklerden biridir. Bol miktarda E vitamini ve omega 3 yağ asitleri içerir. Aynı zamanda, kötü kolesterolü azaltmak için ideal olan, dolaşım sağlığının büyük bir yardımcısıdır.

SARIMSAK

Dünya çapında pek çok kültür tarafından sevilen ve bolca kullanılan sarımsak, kalp hastalıklarını uzak tutmanın basit bir yoludur. Sarımsak ve kükürt içeren bileşikleri üzerinde çeşitli klinik deneyler ve çalışmalar yapılmıştır.

Sarımsak, kan basıncı, kandaki yağ seviyeleri ve kan şekeri konsantrasyonu gibi kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörlerini azaltır.

ISPANAK

Ispanaklar besin açısından oldukça yoğundur. Ispanakta bulunan nitratların, vücutta nitrik okside dönüştürüldüğünde, kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Salatalardan çorbalara ve aradaki her şeye bir avuç dolusu ıspanak eklemek kolaydır. Şimdi daha fazla yeşillik yemek için bir nedenimiz daha var.

BROKOLİ

Bu turpgiller sebzesi, damar ve kemik sağlığını destekleyen iki besin maddesi olan K vitamini ve kalsiyum içerir. Ayrıca, yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan iyi miktarda lif içerir.

YABAN MERSİNİ

Yaz aylarında taze meyvelerden daha iyi bir şey var mı? Böğürtlenden çileğe ve yaban mersinine kadar polifenoller, besinler ve liflerle dolu bu küçük meyveler, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Düzenli meyve tüketiminin, LDL'yi azalttığı ve vücuttaki toplam antioksidan konsantrasyonunu artırdığı gösterilmiştir.

Özellikle yaban mersini, antioksidan etkileriyle gelişmiş kardiyovasküler sağlıkla ilişkilendirilen antosiyanin adı verilen bir polifenol bakımından zengindir. Sadece yaz aylarını beklemeyin; dondurulmuş meyveleri de en sevdiğiniz tariflere harika bir şekilde ekleyebilir veya tek başlarına tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonraki tatlı ikramlarını, besin açısından zengin, kalp dostu meyvelerle değiştirin.