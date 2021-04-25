Kalp sağlığı için kahvaltıyı atlamayın

Kahvaltı öğününü geçiştiren kişilerin kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, rutin kahvaltı yapma alışkanlığının önemine dikkat çekti.

Yakın zamanda Amerika merkezli çok saygın bir tıp dergisinde yaklaşık 7 bin kişi ile yapılan çalışma, rutin kahvaltı yapma alışkanlığının önemini ortaya koydu. Çalışmada, kahvaltıyı geçiştiren yada hiç yapmayan kişilerde kalp ve damar hastalıklarından dolayı ölümlerin sık görüldüğü saptandı.

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle ileri yaşlarda yaşanabilecek kalp ve damar hastalığını önlemek için düzenli diyet programına uyulması gerektiğini, az yağlı ve kırmızı etin ağırlıklı olmadığı, deniz ürünlerinin zengin olduğu, Akdeniz diyeti denilen zeytinyağlı, sebze ve meyve ağırlıklı bol posalı gıdaların zengin olduğu bir diyetin izlenmesini ve bunun yanında haftada en az üç veya beş defa ortalama yarım saat düzenli olarak egzersiz yapılmasını önerdi.

KORTİZOL YÜKSEKLİĞİNİ ÖNLÜYOR

Özellikle genç nüfusta günlük iş temposu nedeni ile kahvaltıyı atlayan kişi sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Prof. Dr. Duygu, kahvaltı yapmayan kişilerin Amerika'da yüzde 23.08 olarak verildiğini belirtti. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda kahvaltının atlanmasının obezite, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp damar tıkanıklığı ve inme riski ile ilişkili bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Duygu, ayrıca kahvaltının kan şekeri regülasyonunu sağlayarak konsantrasyon kaybını önlemek gibi olumlu etkilerinin de olduğunu kaydetti.

Özellikle 40 ila 75 yaşları arasında kahvaltının atlanmasının kalp ve damar tıkanıkları nedeni ile ölümü artırdığını ifade eden Prof. Dr. Duygu, zararlı olan kandaki kortizol seviyesi yüksekliğinin sabahları kahvaltı ile önlenebileceğini belirtti. Bu sayede yüksek tansiyon ve kandaki pıhtılaşma seviyesinin azalabileceğini ifade eden Duygu, "Ayrıca öğlen öğünleri daha az yenmekte ve obezitenin önüne geçilmektedir. Son olarak iş yaşamında sağlanan başarı ile kişinin stres seviyesi de azalmaktadır.” dedi.

KALP-DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN İPUÇLARI

Kalp damar hastalıkları riski taşıyan bireylerin korunma yöntemleri hakkında bilgi veren Duygu, kişilerin öncelikle sigaradan uzak durması gerektiğini, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması gerektiğini ve her gün düzenli spor yapması gerektiğini belirtti. Bunların yanında kişilerin sağlıklı bir kiloda olması gerektiğini de hatırlatan Duygu, ideal kilonun korunması gerektiğini belirtti.

Kalp-damar hastalıklarından korunmak için kan basıncının yükselmemesine özen gösterilmesi, fazla tuzdan uzak durulması ve kötü kolesterol yüksekliğine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Duygu, "Kan şekeri kontrolü mutlaka sağlanmalıdır. Günde ortalama yedi saat uyumaya özen gösterilmeli ve stresli yaşamdan uzak durulmalıdır. İyimser olmaya gayret gösterilmeli ve fazla alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Aynı zamanda mümkün olduğunca kirli havanın olduğu yerlerden uzak durulması gerekmektedir” önerilerinde bulundu.

Beslenme ve yaşam tarzına ilişkin de önerilerde bulunan Prof. Dr. Duygu, haftada en az bir veya iki kez balık tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, daha fazla beyaz et, tavuk ve hindi gibi yiyeceklerin tüketilmesini önerdi.

Yağsız dana veya koyun etini haşlama veya ızgara olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Duygu, katı yağlardan kaçınılmasını, kahvaltının atlanmamasını ve tahıl, yulaflı, kepekli ekmekler, bulgurlar ve baklagiller gibi bol posalı yiyeceklerin tüketilmesini tavsiye etti. Ara öğünlerin sebze ve meyve ile geçiştirilebileceğini ifade eden Duyug, "Yatmadan önce kesinlikle yemek yemeyin, aşırı alkolden kaçının, sigara ve stresten uzak durun ve ideal kiloda kalabilmek için haftada beş gün en az yarım saat egzersiz yapın.” şeklinde konuştu.