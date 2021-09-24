Kalp sağlığını tehdit eden 5 alışkanlık

Günlük bazı rutinlerinizin kalp yükünü artırarak hastalıklara yol açabileceğini biliyor muydunuz? İşte, uzak durmanız davranışsal faktörlerden bazılarını sizler için sıraladık…

Sağlıklı bir kalbe sahip olmak, genel refah, sağlık ve zindelik için çok önemlidir. Milyonlarca litre kanı vücudun her yerine pompalayan, oksijen ve besin taşıyan hayati ve çalışkan bir organdır. Dünya Sağlık Örgütü, kardiyovasküler hastalıkları dünya çapında ölümlerin önde gelen nedeni olarak görmektedir. Kalp sağlığı söz konusu olduğunda genetik yatkınlık bir faktör iken, davranışsal ve alışılmış risk faktörleri de kalp için son derece önemli kabul edilir. Bu faktörler arasında sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği veya tütün ve alkol kullanımı sayılabilir.

Kalp rahatsızlıklarına genellikle kanın kalbe gitmesini engelleyen bir tıkanıklık neden olur ve bazı alışkanlıklar bu tür rahatsızlıkların riskini artırabilir. Bu alışkanlıklar ayrıca kan basıncı, kan şekeri ve kan lipid düzeylerini artırabilir ve obeziteye neden olabilir. İşte, kalbinize iyi gelmeyen alışkanlıklardan bazıları;

1. PAKETLENMİŞ GIDA TÜKETMEK

İster pizza ister patates cipsi olsun, abur cubur veya paketlenmiş gıda tüketiminiz, bu tür gıdalardaki yüksek oranda doymuş yağ ve sodyum nedeniyle sağlığınız için zararlıdır. Yapılan araştırmalara göre, doymuş yağ yerine iyi yağlar yemek 'kötü' LDL kolesterolü düşürür ve toplam kolesterolün ‘iyi’ HDL kolesterol oranını iyileştirerek kalp hastalığı riskini azaltır. LDL kolesteroldeki bir artış, ekstra vücut yağına neden olarak arterlerin tıkanmasına, felçlere ve kan basıncında artışa neden olabilir. Bu nedenle doymuş yağ içeren gıdalardan uzak durmaya çalışın ve beslenme etiketlerini dikkatlice okuyun.

2. ÇOK MİKTARDA ŞEKER TÜKETMEK

Hepimiz içeceklerimizi veya yiyeceklerimizi tatlandırmak için gerekenden daha fazla şeker tüketmekten suçluyuz. Gazlı içecekler veya tatlılar şeklinde olsun, fazla miktarda şeker tüketimi kalp rahatsızlıklarına neden olabilecek bir tehdittir. Yayınlanan bir araştırma, şeker oranı yüksek bir diyetin, aşırı kilolu bile olmayan insanlar da dahil olmak üzere kalp hastalığı riskini artırabileceğini gözlemlemiştir.

3. FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİKLİĞİ

Egzersiz yapmak, kalp rahatsızlıklarıyla uğraşan kişilere verilen en temel tavsiyedir. Bunun nedeni, egzersiz eksikliğinin karaciğerdeki yağ birikintilerine katkıda bulunan aşırı vücut yağına neden olabilmesidir. Bu, kalp hastalıklarına neden olabilecek LDL seviyelerinde bir artışa katkıda bulunan bir faktör haline gelir. Her gün yapılan düzenli spor kalp hastalıkları riskinizi büyük ölçüde düşüreceketir.

4. ALKOL VE SİGARA TÜKETİMİ

Sigara ve alkol tüketimi gibi faktörler kalp sağlığınızın korunmasında büyük rol oynar. Yaşam tarzıyla ilgili bu sorunlar, kalp üzerindeki baskıyı artırabilir ve kaygıyı tetikleyerek bağışıklığın azalmasına ve LDL düzeylerinde artışa neden olabilir. Sigara ve alkolün ayrıca, zamanla damar tıkanıklığına neden olduğu ortaya konmuştur. Damara tıkanıklarına bağlı olarak ani kalp krizleri genç yaşta bireylerde sıkça görülmektedir.

5. YETERİNCE MEYVE VE SEBZE TÜKETMEMEK

Çoğu zaman diyetimize yeterince meyve ve sebze dahil etmiyoruz ve vücudumuzu vitaminler, lifler ve mineraller gibi çok çeşitli besinlerden mahrum bırakıyoruz. Yayınlanan bir araştırmaya göre meyve ve sebzelerden zengin bitki bazlı bir diyet kalp sağlığına faydalıdır. Bu nedenle, kalp sağlığınızı artırmak için besin açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil etmeye çalışın.