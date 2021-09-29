Kalp sağlığınız için az yiyin, çok hareket edin önerisi

Dünya Kalp Günü'ne özel tavsiyelerde bulunan kardiyologlar, kalp ve damar hastalıklarına karşı vatandaşları çok hareket etmeleri ve yemek miktarlarını ayarlamaları konularında uyardı.

Türkiye’de her yıl toplam 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Bunların 125 bini ise hayatını kaybediliyor. Kalp krizi geçiren birine yapılan ilk müdahale ve kısa zamanda hastaneye ulaşmasını sağlamak hayati önem taşıyor.

‘Dünya Kalp Günü’ nedeniyle farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenlendi. Bir hastanenin girişi kırmızı balonlarla süslenerek kalp şekli verildi. Hastaneye gelenlere ise dikkat çekici broşürler dağıtılarak hastalık hakkında bilgiler verildi. Kardiyoloji uzmanları ise kalp sağlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KALP DOSTU BESİNLER TÜKETİN

İlk olarak hareketli yaşam vurgusu yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Korhan Soylu, "Bugün Dünya Kalp Günü. Biz kardiyoloji uzmanları olarak kalp hastalarında en çok karşılaştığımız rahatsızlık kalp damarlarında olan darlıklar ya da tıkanıklıklardır. Biz bu durumlar oluştuğunda bazen cerrahi yöntemlerle bazen de cerrahi olmayan balon, stent gibi anjiyo bazlı yöntemlerle açmaya çalışıyoruz. Gönül istiyor ki aslında bu hastalıklarla daha az karşılaşalım. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişmesi gittikçe artan hareketsizlikle beraber dünyada artan hastalıkların başında şeker hastalığı, şişmanlık gibi problemler gelmektedir. Bunlar kalp sağlığının bozulmasında en önemli büyük risk faktörleridir. Hastaların ya da hasta adaylarının bu konuda yapacakları en önemli şey bu konudaki olumsuzlukları düzelmektedir. Daha fazla hareket etmeleri, daha az yemekleri gerekmektedir. Egzersiz konusunda ise hastaların düzenli egzersiz yapmaları çok önemlidir. Bunun dışında yemek konusunda da birçok hastanın ne yemek istediğini merak ediyoruz. Daha doğrusu böyle meraklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Aslında buradaki temel davranışın yemek miktarına da dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulamak isterim. Yemeğin içeriği dışında da miktarda çok önemlidir. Birçok hasta aslında sağlıklı gıdalar yiyerek sağlığına kavuşacağını düşünüyor. Bu çok doğru bir algı değil. Bazı atıştırmalık daha sağlıklı olduğu konusunda şüphe yok ancak şüphe yok ki miktar çok önemlidir. Hastalara verilmesi gereken mesaj az yiyip çok hareket etmeleridir. Yürüme, bisiklete binme gibi aktiviteler özellikle kalp sağlığı açısında olumlu sonuçlar doğuran hareketlerdir." dedi.

"DÜZENLİ SPOR YAPARAK KALP SAĞLIĞIMIZI KORUYABİLİRİZ"

Kalp damar hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm sebeplerinden olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzm. Ahmet Yanık, "Kalp hastalıklarının riskleri tansiyon hastalıkları, şeker hastaları, ailesinde kalp hastalığı olanlar, sigara kullanımı bunlar bizim kalp hastalıkları için riskli gruptur. Diyet burada önemlidir. Kalp sağlığını korumak açısından. Sigara kullanımının olmaması önemlidir. Bizim açımızdan kalp hastalığından korunmada özellikle hastalarımızın haftada 3 gün 30 dakika ile 45 dakika arası hafif tempolu yürüyüş yapması gerçekten kalp sağlığı açısından önemlidir. Kovid sürecinde tabii hastalar evlerinde uzun süre vakit geçirdikleri için egzersiz özellikle azaldı. Hastaların rutin kontrollerini aksatmaları bu dönemde karşımıza çıkan bir sorun oldu. Kalp hastalığı ileriki yaşlarda görülüyor gibi düşünmemek lazım. Kalp sağlığı genç yaşlarda başlıyor. Düzenli spor yaparak kalp sağlığımızı koruyabiliriz. Özellikle tuz tüketimi de önemlidir. Yapılan çalışmalarda Türkiye'de tuz tüketimi yaklaşık 16- 18 gramdır. Halbuki günde 5-6 gram geçmemiz lazım. Tuz tüketimi yine tansiyon hastaları için hem kalp hastaları için önemlidir." diye konuştu.