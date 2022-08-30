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    Kamuya dönmek isteyen doktor başvuruları ilk günden 2 bini aştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuya dönmek isteyen doktorlar için atama sürecinin başlamasıyla bir günde 2 bini aşkın başvuru yapıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 22:05
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 22:11
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    Kamuya dönmek isteyen doktor başvuruları ilk günden 2 bini aştı

    Sağlık Bakanlığı kendi alanında son dönemde devrim niteliğinde yeniliklerle sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirdi.

    Bu kapsamda kamudaki doktor açığını kapatmak adına özel sektördeki doktorların kamuya dönüşünün de yolu açıldı.

    Bakanlık tarafından başlatılan "Beyaz Reform" adımı sonrasında kamuya dönüş için talepler arttı.

    Başvuru süreci başladı

    Taban fiyatlarında yapılan düzenleme ve teşvik ödemeleri sonrasında artan talepler ile doktorlar için daha cazip hâle gelen kamu hastanelerine başvuru süreci başladı.

    2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanma mekanizması devreye girdi.

    Bir günde 2 bini aşkın doktor başvurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ilk gün yapılan başvuru sayısını duyurdu.

    Başvuruların sadece bir günde 2 bini aştığını söyleyen Koca,  "3. DÖNEM ATAMA KURASI ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı https://pbs.saglik.gov.tr’den dün akşam başladı. SAYI, sadece bir gün içinde 2.000’i geçmiş durumda. Ve önümüzde bir hafta daha var!" dedi.

    Kamuya dönmek isteyen doktor başvuruları ilk günden 2 bini aştı #1


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