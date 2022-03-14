Kan dolaşımını harekete geçiren 10 besin

Esas olarak hücrelere oksijen ve besin gibi maddelerin taşınması ve atık maddelerin uzaklaştırılması görevini yapan dolaşım sistemi, zayıfladığında birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor.

Dolaşım sistemi, kanı kalbe taşıyan kan damarlarından oluşur. Ayrıca, hücrelere oksijen, besin ve hormonları taşır ve karbondioksit gibi atık ürünleri uzaklaştırır. Kan dolaşımı zayıf olduğunda yorgunluk, ödem, baş dönmesi, baş ağrısı, eller ve ayaklarda üşüme, bacak ağrısı, kas krampları, düzensiz kalp atışı, saç dökülmesi, cilt kuruması, vücudun bazı bölgelerinde uyuşma veya karıncalanma gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Kalp ve dolaşım sorunları doğuştan veya sonradan edinilmiş (bebeklik, çocukluk, ergenlik veya yetişkinlik döneminde) olabilir.

KAN DOLAŞIMINI İYİLEŞTİREN 10 BESİN

Bazı gıdalar kan dolaşımını etkili ve doğal bir şekilde iyileştirebilir. Peki, hangilerini yemeniz gerektiğini biliyor musunuz?

İşte kan dolaşımın iyileştiren 10 besin.

1. Sarımsak

Sarımsağın sağlığa çok sayıda faydası ve kan dolaşımına olan faydalı etkisi yapılan birçok çalışma ile ortaya çıkmıştır. Özellikle sabahları, çiğ ve aç karnına tüketildiğinde kan dolaşımını iyileştirdiği biliniyor. Tadı ve kokusu sizi ve çevrenizdekileri rahatsız etse de oldukça etkilidir. Çünkü içinde allisin adı verilen ve kan akışını artırabilen bir madde vardır.

2. Yeşil Çay

Çay içmeyi sever misiniz? Yeşil çay sağlığınız için harikalar yaratabilir. Antioksidanlar açısından zengin bu içecek özellikle kan dolaşımını iyileştirmek için önerilir. Yeşil çayda bulunan doğal antioksidanlar özellikle ileri yaştakilerde iltihabı azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bağışıklığı zayıflatan hücresel yaşlanmayı önlemek için gereklidir. Bu yüzden her gün 1 ila 3 bardak yeşil çay için.

3. Somon

Somon, lezzetli eti olan yağlı bir balıktır. İyi bir omega 3 kaynağı olduğu için kan dolaşımını iyileştirmek için idealdir. İyi bir omega 3 kaynağı olduğu için yağlı deniz balıklarının (somon, uskumru, ton balığı, sardalya, hamsi) haftada en az 2 kez tüketilemsi tavsiye edilir. Yeterli omega 3 alan kişilerin çeşitli kronik hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür.

4. Kırmzı Üzüm

Kırmızı üzümde bulunan proantosiyanidinler (OPC) ile özellikle kan dolaşımını iyileştirmek için önerilir. Meyvenin kendisini yiyebileceğiniz gibi kapsül, çay, balsam, toz veya damla şeklinde alarak da faydalarından yararlanabilirsiniz. Özellikle varisli damarlar için mükemmel bir yardımcıdır.

5. Bitter Çikolata

Çikolata bağımlıları için bu çok iyi bir haber: Çikolata kan dolaşımı için mükemmeldir. Ancak beyaz veya sütlü çikolata bu yararları vermez. En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata yenilmelidir.

6. Zencefil

Doğal çare olarak sıklıkla kullanılan bu kök, kan dolaşımını iyileştirmek için mükemmeldir. Taze tüketin ve toz haline getirmeyin. Çiğ olarak rendeleyin ve sıcak suda bekletin.

7. Karpuz

Bu sulu meyve mükemmel bir idrar söktürücü ve antioksidandır. Böylece kan pıhtılarının oluşumunu engeller.

8. Zerdeçal

Zerdeçal, son yıllarda doğal şifa olarak oldukça popüler hale geldi. Bu süper besinin birçok özelliği vardır, antioksidan, iltihap önleyici ve antiseptik madeler içerir. Damarlarda plak oluşumunu azalttığı için kan dolaşımını iyileştirmede mükemmeldir.

9. Acı Biber

Acı biber içerdiği kapsaisin sayesinde kan dolaşımını uyarır ve özellikle atardamarları güçlendirir.

10. Soğan

Enerji içeriği düşük bir gıda olan soğan onlarca farklı faydaya sahiptir. Güçlü bir tadı ve kokusu olan soğanlar potasyum, C vitamini, flavonoidler ve farklı kükürt bileşikleri içerir. Bu içerikleri sayesinde soğan kan dolaşımını uyarırken, aynı zamanda damar sağlığını da güçlendirir.

KALP DOSTU BESLENMEK İÇİN İPUÇLARI

Sağlıklı bir dolaşım sistemi için öncelikle stresten uzak durulmalı, hareketli bir yaşam tarzı yaşanmalı, sigara içilmemeli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalıdır. Bunlar haricinde kalp dostu bir beslenme için ipuçları şunlardır:

- Klasik nişastalı yiyecekleri tam tahıllı nişastalarla değiştirin, esmer pirinç, kepekli makarna vb.

- Meyveleri mümkün olduğunca kabuğuyla birlikte tüketin.

- Atıştırmalık olarak daha fazla kuru meyve tüketin.

- Baklagilleri haftada en az bir kez yiyin ve bunları çorbalara, salatalara ve yemeklere dahil edin.

- Atıştırmalık veya aperatif olarak ev yapımı yoğurt tüketin.

- Porsiyon başına en az 4 gr içeren lifle zenginleştirilmiş tahılları seçin.

- Pişirmede beyaz un yerinde kepekli un kullanın.

- Yemeklerinize ve tatlılarınıza buğday veya yulaf kepeği ekleyin.

- Meyveleri atıştırmalık veya tatlı olarak düşünün.

- Mümkün olduğunca düşük sodyumlu ürünler satın alın (porsiyon başına 320 mg'dan az).

- Konservelerden kaçının.

- Süt ürünlerini düzenli olarak tüketin.

- Tuzsuz kuru yemişleri tercih edin.

- Masada tuzluk kullanımından kaçının ve yemeğe tuz atmadan önce mutlaka tadına bakın.

- Hazır yemeklerden, endüstriyel ürünlerden ve fast food yemeklerinden kaçının.

- Tuzsuz yerine baharatları, otları ve limon suyunu kullanın.

- Haftada en az 2 kez yağlı deniz balığı yiyin.