Kan grubu fark etmez, bu besinler kanı temizliyor! Yalnız bir şeye dikkat

Kendi temizleme mekanizması olsa da vücutta bazı durumlarda çok fazla toksin birikebilir ve bu da çeşitli hastalıkları tetikleyebilir. İşte vücudun kanı daha iyi temizlemesine yardımcı olan 15 besin.

Vücut her gün yiyeceklerde ve çevrede bulunan büyük miktarda toksinle karşı karşıya kalır. Vücut bu toksinlerle savaşmak için tasarlanmış olsa da, bazı durumlarda yetersiz kalabilir. Kan temizliği sizi daha enerjik hale getirebilir, cildinizi istenmeyen lekelerden kurtarabilir ve zihinsel olarak daha aktif olmanızı sağlayabilir.

Vücudun, tehlikeli bileşenleri ortadan kaldırmak için kanı sürekli filtreleyen kendi detoks mekanizması vardır. Böbrekler, karaciğer, bağırsaklar, akciğerler ve deri ana filtreleme organlarıdır. Doğru yiyecekleri yemek, bu organların kanı daha iyi temizlemesini ve hastalıkların önlemesine yardımcı olmasını sağlar.

İşte kanı temizleme gücüyle bilinen 15 besin.

Keten tohumu

Vücudunuzun kan şekeri ile savaşmasına yardımcı olan sağlıklı omega 3'lerle dolu olan keten tohumu iyi miktarda yağ asitleri içerir. Ayrıca, lif bakımından zengindir. Bu lifler vücuttan atılmadan önce toksinlere bağlanır.

Zerdeçal

Zerdeçal, yüzyıllardır karaciğer ve sindirim problemlerini tedavi etmek için kullanılmıştır. Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, vücudun detoks ve arınma süreçlerinin hızlanmasını sağlar.

Avokado

Avokado genel sağlık için mükemmeldir. Kötü kolesterol seviyelerini düşürür, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur ve karaciğeri toksinlerden arındırdığı bilinen yüksek seviyede glutatyon içerir.

Kişniş

Kişniş, yediğiniz yiyecekler veya soluduğunuz kirli hava yoluyla kana karışan cıva ve diğer ağır metallerden vücudun kurtulmasına yardımcı olur.

Sarımsak

Sarımsak, karaciğeri temizlemede çok etkili iki madde olan allisin ve selenyum açısından zengindir. Sarımsak tüketmek karaciğerde bulunan enzimleri harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Pancar

Araştırmalar, pancarın özellikle kırmızı rengini veren pigment olan betasiyanin sayesinde karaciğer, akciğer ve cilt gibi belirli kanserlerle savaşmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Pancar karaciğeri uyarır ve düzgün çalışmasını sağlar.

Biberiye

Biberiye, sindirim ve detoks özellikleriyle bilinir. Safra salgısını uyarır ve böylece sindirimi kolaylaştırır. Biberiye karaciğer, mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılır. İdeal olan çay şeklinde tüketmektir. Bunun için 2 gr biberiyeyi 150 ml kaynar suda 10 dakika demleyip günde 1-2 bardak tüketin.

Greyfurt

Bir bardak greyfurt suyu içmek, karaciğerde bulunan detoks edici enzimleri harekete geçirmeye ve vücuda zararlı maddeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Limon suyu

Zararlı kimyasallardan kurtulmanın en iyi yollarından biri her sabah limonlu su içmektir. Toksinleri ve zehirleri vücuttan uzaklaştırmaktan sorumlu bir organ olan karaciğer, uykunuz sırasında inanılmaz derecede aktiftir. Bu nedenle, uyandıktan sonra işlevini sürdürmek önemlidir. Sabahları limon suyu içmek, karaciğerinizin tam hızda çalışmasına izin vererek vücudunuzun toksinleri filtreleme yeteneğini artırır.

Ekinezya çayı

Ekinezya sadece soğuk algınlığı durumunda alınmamalıdır. Soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olan bitkiler vücudu ideal işleyişini sokar ve ayrıca kanı temizlemeye yardımcı olur. Çalışmalar, ekinezyanın beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığını göstermiştir. Bu, yabancı cisimleri, zararlı kimyasalları ve toksinleri kontrol etmek için gereklidir. Ekinezyayı tozlar, tabletler veya kökler şeklinde tüketebilirsiniz.

Karahindiba

Karahindiba güçlü bir kan temizleyicidir. Böbreklerin ve karaciğerin kendilerini arındırmasına yardımcı olur. Karahindibayı kök veya kapsül olarak alabilirsiniz.

Elma

Onlarca sağlık yararına sahip olan elmalar, kan dolaşımındaki toksik maddelerin atılımına katkıda bulunur. İçerdiği pektin ve çözünür lifler sayesinde kan temizletici etkiye sahiptir. Sağlığa zararlı ağır metalleri yok etmek için mükemmeldir.

Maydanoz

Maydanoz da kanınızı temizlemenize yardımcı olur. Bu aromatik bitki, idrar söktürücü özelliğiyle idrar yoluyla toksik maddeleri ortadan kaldırır. Maydanoz bu kan temizleyici özelliği ile böbreklerin de daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Havuç

Havuç, kanın doğal temizliğinde karaciğeri harekete geçirmek için faydalı olan A, B6, C ve K vitaminleri, potasyum ve glutatyon bakımından yüksek bir içeriğe sahiptir.

Lahana

Vücudunuzu doğal yollarla temizlemek için lahana kullanabilirsiniz. Lahanada bulunan güçlü antioksidanlar vücudunuza ulaştığında, kandaki toksinlerin atılmasını teşvik ederken aynı zamanda metabolizmayı harekete geçirir. Lahana gibi ıspanak ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de kan temizleyicidir.

İyi bir detoks için 5 adım

Hipokrat, “Yemeğiniz tek ilacınız olsun.” demiştir. Sağlıklı beslenmenin genel sağlık için anahtar olarak kabul edilmesi yüzyıllar önce olmuştur. Yeterli ve dengeli beslenme, sağlık sorunlarını önlemek için dünya üzerindeki en güçlü ilaçtır.

Katı bir detoksa başlayın

Bir bağımlılığı durdurmanın en iyi yolu onu tamamen bırakmaktır. Detoks, sadece 10 gün boyunca tüm bağımlılık yapan gıdaları ve kimyasalları ortadan kaldırarak yukarıdaki besinlere ağırlık vererek beslenmektir.

İdeal olarak, 10 gün boyunca:

- Tüm şeker türlerini, tüm un ürünlerini ve tüm yapay tatlandırıcıları kesin.

- Trans veya hidrojene yağları ve işlenmiş bitkisel yağları kesin.

- Konserve sebzelere, çorbalara ve etlere yaygın olarak eklenen bir lezzet arttırıcı olan monosodyum glutamattan (MSG) kaçının.

- Sadece taze, gerçek ve doğal yiyecekler yiyin.

- Kafein ve alkolü bırakın.

Güne proteinle başlayın

Her öğüne, özellikle kahvaltıya protein ekleyin. Detoks için protein gereklidir. Kan şekerini ve insülini dengelemenin anahtarıdır. Öğleden sonra yeme krizlerini ve yorgunluk nöbetlerini önlerler. Güne yumurta veya kaliteli protein içeren bir yeşil smoothie ile başlayın. Her öğünde protein için kuru yemiş, yumurta, balık, tavuk veya et tüketin.

Sebze yiyin

Sebzelerin iyi karbonhidratlar içerdiğini biliyor muydunuz? İstediğiniz kadar sebze yiyin. Özellikle brokoli, karnabahar ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri tercih edin. Hindiba, turp, roka ve enginar da detoksu destekleyici sebzelerdir.

Kuşkonmaz, fasulye, mantar, kabak, domates, patlıcan, biber, sarımsak, soğan, ve pırasa da önerilir.

Şekeri iyi yağlarla değiştirin

İyi yağlar vücuda zararlı değildir, tok tutar ve kan şekeri seviyelerini dengeler. Organik sızma zeytinyağı, avokado, sade tuzsuz fındık ve yağlı tohumlar, organik sızma hindistan cevizi yağı ve omega 3 açısından zengin somon, uskumru gibi yağlı balıklar tüketin.

Stresinizi yönetin

Söylemesi yapmaktan daha kolay geliyor, ancak stres vücudunuzu detoks etme konusunda dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biridir. Kronik stres, vücuttaki birçok önemli işlevi bozar. Bağışıklık sisteminin iyi çalışamamasına neden olur, kalp ve damar sistemini zayıflatır ve zihinsel performansı azaltır.

Kronik stres altındaysanız, stres hormonu olarak bilinen kortizol, vücutta giderek daha fazla salgılanır. Beynin belirli bölgelerinde bu hormon sinir hücrelerinin daha hızlı yaşlanmasına neden olur ve hatta yeni sinir hücrelerinin oluşumunu engeller. Bu nedenle, vücudunuzu detoks etmek istiyorsanız, kortizolü azaltmak da genel sağlığınızı ve zihinsel performansınızı iyileştirmek için en önemli faktörlerden biridir.