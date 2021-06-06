Kan pıhtılarını önleyen 7 besin

Damarlarda oluşan kan pıhtıları genellikle diğer hastalıkların bir sonucu olarak her yaşta ortaya çıkabilir ancak, kan sulandırıcı doğal besinlerle kan pıhtılarını büyük ölçüde önleyebilmek mümkün.

Kan pıhtıları, kan akışını engelleyebilen ve hayatımızı tehlikeye atabilen yarı katı kan kütleleridir. Çoğu durumda ilaçlarla yönetilebilen kan pıhtıları, sağlıklı beslenerek de önlenebiliyor.

Kan pıhtıları, kan akışını engelleyebilen yarı katı kan kütleleridir ve herkesi her yaşta etkileyebilir. Kan pıthıları belli bir yerde sabit kalabilir ve tromboza neden olabilir. Ayrıca tutunduğu bölgeden ayrılarak tüm vücutta dolaşabilir ve emboli oluşturabilirler. Bulundukları yere ve ciddiyetine bağlı olarak hayati risklere neden olabilirler. Oluşan kan pıhtıları felç, kalp krizi, tromboz veya çarpıntıya neden olabilir.

KAN SEYRELTİCİLER

Kan sulandırıcı veya kan seyreltici olarak bilinen antikoagülan ilaçlar, damarlarınızda pıhtı oluşmasını engeller. Ancak doğal antikoagülan görevi gören ve oluşumlarını engelleyebilen birçok besin de vardır.

Bu ilaçlar, vücudumuzda nasıl hareket ettiğine bağlı olarak, doğru ve dolaylı etki olarak türlere ayrılır. Dolaylı etki , diğer proteinlerle birleşerek pıhtılaşmayı önleyenlerdir. Doğrudan etki ise pıhtılaşmayı engellerler.

Her biri vücutta biyolojik olarak hareket ederek kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Uzmanların kan pıhtılarını önlemek için önerdiği bir dizi önlem vardır:

- Genel olarak bol giysiler giyin ve özellikle bol çoraplar tercih edin.

- Bacaklarınızı zaman zaman kalbinizin yukarısına kaldırın.

- Egzersiz yapın ve hareketsiz kalmaktan kaçının.

- Özellikle uzun yolculuklarda veya örneğin oturarak çalışıyorsanız, konumunuzu sık sık değiştirin.

- Bir seferde bir saatten fazla oturmayın.

- Yemeklerde tuz tüketimini azaltın.

- Bacak bacak üstüne atmaktan kaçının.

- Dizlerinizin altına yastık koymayın.

KAN PIHTILARINI ÖNLEYEN 7 BESİN

Tüm bu önlemlerin dışında sağlıklı beslenmek de oldukça büyük bir önem taşıyor. Çeşitli araştırmalara göre bazı besinler doğal antikoagülan gibi davranabiliyor ve pıhtı oluşumlarını engelleyebiliyor.

İşte kan seyreltici 7 besin:

Sarımsak

Sarımsak, damar sağlığını destekleyen özelliklere sahip olduğu için kan pıhtılarını önlemede faydalıdır. Ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir ve kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Sık sık tüketilmesi tavsiye edilir.

Soğan

Tercihen çiğ yenmelidir. Mükemmel bir doğal antikoagülan olarak kabul edilir.

Zencefil

Kanın birikmesini engeller, bu nedenle sulandırılmasına yardımcı olur. Tüketmenin en iyi yolu kökü kaynatmaktır. Herhangi bir yemeğe eklenebilir veya çay olarak tüketilebilir.

E Vitamini

E vitamini yumurta, buğday, badem, avokado ve koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalarda bulunur. Çok etkili bir kan sulandırıcıdır.

Zerdeçal

Her öğüne ekleyebileceğiniz bir malzemedir. Mükemmel bir doğal antikoagülan olmasının yanı sıra diğer birçok enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılır. Diğer antikoagülanlarla birlikte kullanılması önerilmez.

Omega 3

Somon, ton balığı veya alabalık, Omega 3 açısından en zengin balıklardan bazılarıdır. Dolaşımı teşvik etmenin yanı sıra kan pıhtılaşmasını önlemek için idealdirler.

Nar

Nar, kötü kolesterolü düşürdüğü ve iyi kolesterolü artırdığı için kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır.

Doğru miktarda su tüketmek de genel sağlık için çok önemlidir. Birçok insan bu ihtiyacı görmezden gelir ve gerektiği kadar su içmez. Günde en az sekiz bardak su içilmelidir. Su, kanın kalınlaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek için yeni yiyecekleri diyetinize eklediğinizde, doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Şüphelerinizi çözecek ve onları nasıl tüketeceğiniz ve gerçekten faydalı olup olmadığı konusunda size rehberlik edecektir.