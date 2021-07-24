Kan şekeri yüksekliğinin sağlığa 6 etkisi

Özellikle günlük olarak tüketilen paketli ürünler nedeniyle düşündüğümüzden çok daha fazla şeker tüketiyoruz ve kan şekerinde meydana gelen dalgalanmalar uzun vadede sağlığı birçok yönden etkiliyor.

Şeker tüketimi sadece şeker hastalarının sorunu değildir. Fazla tüketim, sağlığınıza farklı şekillerde zarar verebilir. Yüksek glikoz seviyeleriyle yakından bağlantılı birçok ciddi sağlık bozukluğu vardır.

Şekerle ilgili sağlık sorunları çoğu zaman sessiz ilerler. Komplikasyonlar genellikle yıllar sonra ortaya çıkar, bu nedenle hemen önlemeye başlamak önemlidir.

Türkiye'de yüz binlerce diyabet hastası bulunuyor ve yüksek kan şekeri seviyeleri uzun vadede diyabetin yanı sıra obezite, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi birçok hastalığı tetikleyebiliyor.

KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİNİN SAĞLIĞA 6 ETKİSİ

İşte kan şekeri seviyelerini kontrol etmemenin sağlığa 6 etkisi:

Böbrekler daha kötü çalışır

Böbrekler, görevi kanı süzmek olan binlerce nefrondan oluşur, ancak glikoz onları köreltir ve böbrekler temizleme görevini iyi yapamazlar. Bu nedenle kanda kalması gereken albümin gibi maddeler idrara geçer. Tüm bunlar böbrek yetmezliği ve kardiyovasküler bozukluklar riskini artırır.

Böbrek yetmezliğinin en yaygın nedeninin diyabet olduğunu ve genellikle aynı zamanda hipertansiyonu olanlar olduğunu unutmayın.

Hafızayı bozuyor

Harvard tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yıllarca yüksek kan şekeri seviyeleri bir kişinin bilişsel yeteneklerini azaltır. Bu araştırma, tip 2 diyabetli kişilerin kan akışının düzenlenmesi ile ilgili sorunları olduğunu ve bu durumun beynin belirli bölgelerinde kanın doğru bir şekilde dağılmasını zorlaştırarak hafızayı, öğrenmeyi, karar vermeyi etkilediğini gösteriyor.

Ayak sağlığını etkiliyor

Birçok şeker hastasında ayak veya bacak ülseri gelişir. Bunun nedeni, glikozun sinir sistemine zarar vermesidir. Şeker hastalığında hassasiyetinizi kaybedersiniz ve ülsere yol açabilecek bir ağrı veya sürtünmeye maruz kalıp kalmadığınızı fark etmezsiniz. Ayrıca şeker kan akışını da engeller, bu nedenle ayağa yeterince kan ve oksijen ulaşmaz ve yaralar çok daha zor iyileşir.

Göz sağlığını bozuyor

Uzun yıllar yüksek kan şekerine sahip olmak retinadaki kan damarlarını bozar, hatta körlüğe (diyabetik retinopati) neden olur. İlk olarak, gözün kılcal damarları gözenekli hale gelir, bu durum sıvıların ve kanın merceğe süzülmesine neden olur ve bulanık görme ortaya çıkar.

Uzun vadede, merkezi ve ayrıntılı görüşten sorumlu olan gözün makulası iltihaplanır ve önce kısmi, ardından tamamen görme kaybına neden olur. Bu nedenle göz kontrollerinizi ihmal etmeyin, çünkü çoğu göz yaralanması başlangıç ​​aşamasında belirti göstermez.

Dişlere saldırır

Periodontitis (diş kaybına neden olabilen diş eti iltihabı) ile diyabet arasındaki ilişki karşılıklıdır. Bu ağız bozukluğu, yüksek glikoza yatkınlık yaratır ve kötü kontrol edilen diyabet, periodontitis riskini üç katına çıkarır.

Ayrıca, şeker hastalarının tükürüklerinde diş etlerini ve dişleri zayıflatan bakteri tabakası oluşturan yüksek düzeyde şeker vardır.

Kalp sağlığını etkiliyor

Kandaki sürekli glikoz fazlalığından en çok zarar gören organlardan biri de kalptir. Yüksek glikoz seviyeleri hem büyük hem de küçük olmak üzere kalbin damarlarına giderek zarar verir. Kalp hasarı, şeker hastaları arasında erken ölümün en yaygın nedenidir.

Diyabetik bir kişinin anjina pektoris veya akut miyokard enfarktüsü gibi bir kalp sorunu yaşama riski, daha önce kalp krizi geçirmiş diyabetik olmayan kişininkine eşittir.

Kan şekeri yönetimi, bir gecede alımınızı kesmekle değil, alışkanlıklarınızı geliştirmekle, daha sağlıklı alternatifler aramakla ve hatta beyninizi ve damak tadınızı rafine şekerin ötesinde daha fazla lezzet olduğu gerçeğine alıştırmakla yapılabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN 7 YİYECEK

Glisemik indeks, bir gıdadaki karbonhidratların sindirildikten sonra ne kadar hızlı glikoz olarak kana geçtiğini ölçmek için kullanılır. Mantıksal olarak, bu işlem ne kadar hızlı gerçekleştirilirse, o kadar fazla şeker üretilir ve sağlığınız için o kadar kötü olur.

Aşağıda önerilen yiyecekler düşük glisemik indekslere sahiptir ve kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olan lif bakımından zengindir. Bunları diyetinize dahil etmek, diyabeti kontrol etmenin anahtarıdır ve diyabetik değilseniz, diyabet geliştirmenizi önlemeye yardımcı olurlar.

Çavdar ekmeği

Ekmek genellikle şeker hastaları için yasak bir besindir çünkü kan şekerini hızla yükselten basit karbonhidratlar bakımından zengindir. Ancak çavdar ve yüzde 100 tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi 55'in altındadır, bu da glikozun yavaş yavaş kana geçmesini sağlar ve ani yükselmelere neden olmaz.

Elma

Ananas ve kavun hariç, çoğu meyvenin, özellikle elma ve yaban mersininin düşük glisemik indeksi vardır. Bunun nedeni, doğal şekerini (fruktoz) telafi eden yüksek su ve lif içeriğidir. Unutmayın, meyveler olgunlaştıkça, glisemik indeksi artar. Meyve sularının da glisemik indeks değeri yüksektir çünkü liflerin çoğu kaybolur.

Ceviz

Cevizler diyet lifi açısından çok zengindirler ve glisemik indeksleri düşüktür. Ayrıca flavonoidler gibi fitokimyasallar, potasyum ve magnezyum gibi mineraller ve insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olan antioksidan vitaminler kaynağıdır. İdeal olarak, tüm kuru yemişler mümkün olduğunca az işlenmelidir. Tatlandırıcı içerenler ve işlenmiş olanlar daha yüksek glisemik indeks değerlerine sahiptir.

Baklagiller

Nohut, mercimek, fasulye veya bezelye düşük glisemik indekse ve hepsinden önemlisi çok fazla life sahiptir. Çeşitli araştırmalar, baklagillerin diyete dahil edilmesinin, tip 2 diyabetli kişilerde glisemik kontrolü iyileştirdiğini ve koroner kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. İdeal olarak, haftada en az 3 porsiyon tüketilmesi tavsiye edilir.

Sarımsak

Sarımsağın tıbbi etkileri yüzyıllardır iyi bilinmektedir. Ancak buna ek olarak, insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olan bileşikler içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar, sarımsağın içindeki antioksidanların kalbi diyabetin neden olduğu kalp hasarından koruduğunu göstermiştir. Çiğ olarak tüketebilir, salatalara ekleyebilir veya yemeklerinizi tatlandırmak için sos olarak kullanabilirsiniz.

Yoğurt

Günlük yoğurt tüketimi, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu, 2014 yılında gerçekleştirilen büyük bir meta-analizde gösterilmiştir ve buna göre yoğurt, bu diyabet riskini azaltan tek süt ürünüdür. Tabii ki yoğurt doğal olmalı. Tatlandırılmış veya aromalı olanlar, şeker hastalığınız varsa kesinlikle kaçınılması gereken şeker ve tatlandırıcılar içerir.

Avokado

Günde 100 gr avokado (büyük bir parçanın dörtte biri) tüketmek, kolesterol ve glikoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bunun nedeni, 100 gr avokadonun 9 gr lif içermesi ve bunun da kan şekeri seviyelerinin hızla yükselmesini engellemesidir. Avokadodaki iyi yağlar ayrıca kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur.