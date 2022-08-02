Kan şekerindeki ani yükselmeyi önlemenin mucize yolu! Her yemekten önce sadece bir bardak için

Kan şekerindeki ani yükselmeyi önlemenin mucize yolu! Her yemekten önce sadece bir bardak için

Her yemekten önce bir bardak sirkeli su içerek kan şekerinizi düzenleyebilir ve özellikle zayıflamaya çalışıyorsanız bir iştah bastırıcı olarak kullanabilirsiniz...

Kan şekerini kontrol etmek sadece diyabetli insanlar gerekli değildir. Uzmanlara göre, şekerin vücut üzerindeki etkilerini kontrol etmek, ani kan şekeri yükselişlerinden ve yemek krizlerinden kaçınmak için oldukça faydalı.

Ani kan şekeri yükselişleri ne kadar yüksek olursa, iltihaplanma, kilo alma ve iştahın artma riski o kadar fazla olur. Fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi hissetmek için kan şekerinde büyük dalgalanmaların önüne geçilmelidir.

Bunu yapmak için uzmanlar, özellikle sindirim sisteminde nişastaları glikoza dönüştürme hızını azaltmak için yemeklerden önce bir yemek kaşığı elma sirkesi ile karıştırılmış bir bardak su içilmesini öneriyor.

Peki, bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? İşte elma sirkeli suyun kan şekeri ve zayıflama üzerindeki etkileri.

Kan şekerini düzenliyor

Elma sirkesinin kan şekerini düzenleyici rolü oldukça iyi bilinmektedir. Elma sirkesinde bulunan asetik asit, kan şekeri seviyelerindeki büyük dalgalanmaları önlemeye yardımcı olur. Bu, birçok çalışmayla kanıtlanmıştır.

Yapılan araştırmalar, yemekten önce elma sirkesi tüketildiğinde glikoz ve insülin seviyelerini düşürmede etkili olabileceğini ve bunun kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için tamamlayıcı bir araç olarak kabul edilebileceğini gösteriyor.

Ancak bu yöntem şeker hastaları için gerçek bir tedavinin yerini tutmaz. Elma sirkesi diyabeti iyileştirmez, ancak kan şekerini orta derecede düşürebilir. Herhangi bir ilacın yerini alamaz, ancak bir diyabet tedavi planı içinde güvenli bir destekleyicidir.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Elma sirkesi, zayıflamaya yardımcı etkileriyle toplumda oldukça popüler. Tabii ki, onu yemeklerden önce tüketmek kilo verme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, çünkü şekerdeki ani yükselişleri önleyerek daha az insülin salgılanamsına neden olur ve insülin yağ depolamayı teşvik eder.

Elma sirkesi, kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisiyle zayıflamaya yardımcı olur. Elma sirkesi ayrıca proteinlerin sindirimine yardımcı olurken, yağların parçalanmasını da kolaylaştırır.

Yetişkinler için dengeli beslenmenin bir parçası olarak yemeklerden önce bir elma sirkeli su içmek canlandırıcı bir etki verir. Çok yağlı gıdaların sindirimini ve yağın yok edilmesini kolaylaştıran bir içecektir.