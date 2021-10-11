Dünya çapında çok sayıda insanı etkileyen kronik bir hastalık olan diyabet hastalığı, doğru ipuçlarıyla kontrol altına alınabiliyor. İşte kan şekerinizi düşürmenize yardımcı olan besinler.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında 400 milyondan fazla kayıtlı diyabet hastası olduğu ve birçok diyabetli kişinin de hastalığın farkında olmadığı konusunda uyarıyor. Diyabet, kronik bir hastalıktır ve pankreas yeterli insülin üretmediğinde ve kan dolaşımında aşırı şeker ürettiğinde ortaya çıkar.

Dünyanın çoğu yerinde yetişkin nüfus arasında kalp rahatsızlıklarının altında ikinci en yaygın ölüm nedeni olarak öne çıkan diyabetin artan varlığı göz önüne alındığında, önleme ve tedavi yöntemleri oldukça büyük bir önem taşıyor.

Sağlığa zararlı olan şeker, rafine şeker olarak bilinir. Rafine şekerler, günlük olarak tükettiğimiz, gıda endüstrisinin bize verdiği şekerdir. Rafine şekerler, meyve ve sebze tüketirken doğal olarak aldığımız şeker değildir. Rafine şeker, diyabet, obezite, kardiyovasküler problemler ve hatta bazı kanser türleri gibi hastalıkları en çok tetikleyen şekerdir.

Öte yandan, kan şekeri, yani glikoz, vücudun işlevlerinin çoğu için ana yakıttır. Glikoz olmadan yaşayamayız, bu nedenle kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine olanak sağlayan bir diyete sahip olmak çok gereklidir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN 10 BESİN

Esas olarak diyabeti tedavi etmek ve başlamasını önlemek veya geciktirmek için önerilen besinler, glisemik indeksi düşük ve lif açısından zengin besinlerdir. Glisemik indeks, gıdanın kan şekerini yükseltme hızıdır. Ancak, dikkate alınması gereken başka faktörler de vardır, örneğin, pişirilme şekli ve ürünlerin türü de etkiler. İşlenmiş gıdalar daha yüksek glisemik indekse sahiptir.

İşte kan şekerini düşüren 10 besin:

Fasulye

Baklagiller, protein ve lif açısından zengindir. Bu besinler şeker seviyelerini, kolesterolü ve kan basıncını düzenleme yeteneğine sahiptir.

Aynı şekilde fasulye de bağırsaktaki sağlıklı bakterileri besler ve insülin direncini önler . Pankreas, vücuttaki şeker seviyelerini düzenlemek için yeterli insülin üretmediğinden prediyabet ortaya çıkar. Bu nedenle uzmanlar, günde bir porsiyon kadar fasulye veya başka bir baklagil türü önermektedir.

Kuru yemişler

İnsülin direnci ve diyabetle ilgili diğer bir durum metabolik sendromdur. Metabolik sendrom şeker seviyelerindeki değişiklikleri, hipertansiyonu, yüksek trigliseritleri ve obeziteyi içerir. Metabolik sendrom, kalp rahatsızlıklarının ve tip 2 diyabetin gelişiminde en büyük risk faktörlerinden biridir.

Bu sağlık sorunlarını iyileştiren bazı yiyecekler vardır. Araştırmalar, metabolik sendromlu kişilerde kuru yemiş tüketmenin, özellikle aç açlık glikozu seviyelerini yüzde 9'a kadar düşürdüğü sonucuna varmıştır.

Düşük karbonhidrat içeriği ve sağlıklı yağlar içermesi sayesinde kuru yemişler, tüketildikten sonra kan şekerini fazla yükseltmez. Atıştırmalık olarak ceviz, badem, antep fıstığı, fındık veya yer fıstığını diyetinize ekleyin.

Brokoli

Yeşil yapraklı sebzeler, diyabetli hastalarda insülin direncini önleyen antioksidan bileşenler içerir. Araştırmalara göre, brokoli bir ay boyunca her gün yenirse kandaki glikozun kontrolüne katkıda bulunur.

Brokoli hem kan dolaşımındaki şeker seviyelerini hem de insülin üretiminden sorumlu pankreas hücrelerine verilen zararı azaltabilir.

Keten tohumu

Araştırmalara göre, diyetlerinde günlük 10 ila 20 gram keten tohumu ekleyen diyabetli kişiler, glikoz seviyelerini yüzde 19,7'ye kadar düşürebilir. Bu etki, şekerin kana salınmasını yavaşlatan ve hiperglisemiyi önleyen çözünür lif içeriği sayesinde olur.

Çavdar ekmeği

Ekmek genellikle şeker hastaları için yasak bir besindir, çünkü kan şekerini hızla yükselten basit karbonhidratlar bakımından zengindir. Ancak çavdar ve yüzde 100 tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi düşüktür, bu da glikozu yavaş yavaş kana bırakır ve keskin ani kan şekeri artışlarına neden olmaz.

Elma

Ananas ve kavun hariç, çoğu meyvenin, özellikle elma ve yaban mersininin düşük glisemik indeksi vardır. Bunun nedeni, doğal şekerini (fruktoz) telafi eden yüksek su ve lif içeriğidir. Meyveler olgunlaştıkça, glisemik indeks artar. Meyve sularının da glisemik indeks değeri yüksektir çünkü liflerin çoğu çıkarılır. Bu yüzden bütün olarak tüketmeye çalışın.

Elmalar ayrıca yüksek lif içerikleriyle kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. Her gün tüketilen en az 1 elma, kan şekeri seviyelerii düzenlemeye yardımcı olan yüksek miktarda pektin sağlar.

Yüksek lif, antioksidan ve C vitamini içeriği sayesinde elmalar kan şekerini kontrol etmek için tavsiye edilir. Pektin sayesinde detoksifiye edici etkisi insülin seviyelerini düşürür. Sağlığa pek çok faydasının yanı sıra, bu meyvenin doyurucu bir etkisi vardır, şişkinliği ve sıvı tutulmasını önler, kalbi korur, kabızlığı önler, ishali iyileştirir, diş etlerini iyileştirir ve stresi azaltır.

Sarımsak

Sarımsağın sağlık yararları yüzyıllardır iyi bilinmektedir. Ancak buna ek olarak, insülin direncini kırmaya yardımcı olan bileşikler içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar, antioksidanlarının kalbi diyabetin neden olduğu kalp hasarından koruduğunu göstermiştir. Çiğ olarak alabilir, salatalara katabilir veya yemeklerinizde sos olarak kullanabilirsiniz.

Yoğurt

Her gün yoğurt yemek, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu, 2014 yılında gerçekleştirilen büyük bir meta-analizde gösterilmiştir ve buna göre yoğurt, diyabet riskini azaltan tek süt ürünüdür. Tabii ki yoğurt doğal olmalıdır. Tatlandırılmış veya aromalı olanlar, şeker hastalığınız varsa kesinlikle kaçınılması gereken şeker ve tatlandırıcılar içerir.

Avokado

Günde 100 gr avokado (büyük bir avokadonun dörtte biri) tüketmek kolesterol ve glikoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bunun nedeni, 100 gr avokado başına 9 gr lif içermesi ve bu da kan şekeri seviyelerinin hızla yükselmesini engellemesidir. Avokadodaki iyi yağlar ayrıca kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz doğal olarak insülin üretimine katkıda bulunur, bu nedenle idrar söktürücü etkisi sayesinde kan şekerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu sebze yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. En etkili doğal antioksidan kaynaklarından biridir ve harika bir lif kaynağıdır.

Kuşkonmazlar ayrıca kemiklerin korunmasına ve gelişmesine yardımcı olur.