Kandaki glikoz seviyelerinin dengeli olması genel sağlık için son derece önemlidir ve bazı besinlerin bu oranları düşürdüğü çeşitli araştırmalar ile kanıtlanmıştır. İşte kan şekerini düşüren besinler.

Şeker seviyelerini kontrol etmenin öneminin, şekerle ilgili bir problem yaşayana kadar kimse farkında değildir. Glikoz olarak da adlandırılan kan şekeri, yediğimiz yiyeceklerden gelir ve vücudumuz için ana enerji kaynağıdır.

Prediyabet ve diyabet yüksek kan şekeri seviyeleri ile karakterize hastalıklardır. Her iki durum da kardiyovasküler hastalık, inme, böbrek hastalığı, ağız sorunları gibi hastalıkların olası başlangıcıdır. Bütün bunlara karşı, kan şekeri seviyelerini düşürmek için benimseyebileceğimiz herhangi bir önlem, genel sağlığınızı korumamıza yardımcı olacaktır.

Vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, stres ve genetik gibi faktörler kan şekerinin korunmasında rol oynasa da, sağlıklı bir diyet takip etmek ilk adımdır.

İlave şeker içeren gıdalar, rafine karbonhidratlar gibi yüksek şeker içeren gıdalardan uzak durmak çok önemli olduğu gibi, kan şekerini dengeleyen gıdaları tüketmek de önemlidir.

İşte kan şekerini düşüren 5 besin:

BROKOLİ

Sülforafan kan şekeri azaltıcı özelliklere sahip olan bir izotiyosiyanat türüdür. Bu bitki kimyasalı, brokoli doğrandığında veya çiğnendiğinde üretilir.

Çeşitli hayvan ve insan deneyleri, sülforandan zengin brokolinin, kan şekerini dengeleyen güçlü antidiyabetik etkileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca vücutta oksidatif stres belirteçlerini azaltır.

Brokoli, glukorafanin gibi konsantre glukosinolat kaynağıdır ve tip 2 diyabetli kişiler için uygun oldukları gösterilmiştir. Ek olarak birçok araştırmada, turpgil sebzeler yemenin genel olarak hastalık riskini düşürdüğü gösterilmiştir.

ÇİLEK

Çok sayıda çalışma, dengeli meyve tüketimini daha iyi kan şekeri kontrolü ile ilişkilendirmiştir. Meyveler lif, vitamin, mineral ve antioksidanlarla yüklüdür ve bu konuda sorun yaşayan kişiler için mükemmel bir seçimdir.

Bir araştırma, yüksek karbonhidrat menüsü ile 250 gram çilek yemenin, bir kontrol grubuna kıyasla, prediyabetli yetişkinlerde yemek sonrası insülin ve kan şekerini önemli ölçüde düşürdüğünü buldu. Ek olarak araştırmalar yaban mersini, böğürtlen, çilek ve ahududu gibi orman meyvelerinin insülin duyarlılığını ve glikoz salınımını arttırarak kan şekeri kontrolü sağladığını göstermektedir.

ELMA

Kuersetin, klorojenik asit ve gallik asit de dahil olmak üzere çözünür lif ve bitki bileşikleri içeren elmalar, kan şekerini düşürmeye ve diyabete karşı korumaya yardımcı olabilir. Genel olarak meyve tüketiminin diyabet riskini azalttığı gösterilmiş olsa da, elma gibi belirli meyveler glikozu düşürmek için özellikle faydalı olabilir. Bu, 187 binden fazla kişiden alınan verileri içeren 'British Medical Journal' tarafından yapılan bir çalışma ile kanıtlanmıştır.

DENİZ ÜRÜNLERİ VE BALIK

Balık ve kabuklu deniz ürünleri, kan şekeri düzeylerini düzenlemede faydalı olabilecek değerli bir protein, sağlıklı yağ, vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır.

Sindirimi yavaşlatmak ve yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselmeleri önlemek ve tokluk hissini arttırmak için kaliteli protein alımı son derece önemlidir. Ayrıca, kan şekeri kontrolü için çok önemli iki etki olan aşırı yemeyi önlemeye ve aşırı vücut yağını kaybetmeye yardımcı olabilir.

Somon ve sardalya gibi yağlı balıkların yüksek miktarda alınmasının kan şekeri dengesini iyileştirdiği gösterilmiştir. Örneğin, 'British Medical Journal' de yayınlanan bir çalışma, 68 kilolu veya obez yetişkinin haftada 750 gram yağlı balık tüketimi ile kan şekeri seviyelerinde önemli iyileşmeler olduğunu göstermiştir.

AVOKADO

Avokado, kan şekerini düzenlemek için önemli faydalar sağlayabilecek içeriğe sahiptir. Sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan avokadonun düzenli tüketiminin kan şekeri seviyelerini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Avokadonun ayrıca yüksek tansiyona karşı da koruyucu olduğu ve metabolik sendromu önlediği de birçok çalışma ile gösterilmiştir.