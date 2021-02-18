Kan şekerini hızlı bir şekilde düşürmenin yolları

İlaç kullanmadan şeker hastalığını kontrol etmenize yardımcı olacak bilim destekli ipuçlarını listeledik.

Kan şekeriniz hızla düşürmeniz mümkün. Herkesin kan şekeri (glikoz) seviyeleri 2-3 gün içinde düşmeyecektir, ancak bilimsel kanıtlar sağlıklı bir yaşam tarzı (iyi yemek, günlük egzersiz ve pozitif bir zihniyet) ile diyabetinizi iki ila üç hafta kadar hızlı bir şekilde tersine çevirmenize yardımcı olabileceğine güçlü bir şekilde işaret ediyor. Bir değişiklik yapmaya hazır mısınız? Kan şekerinizi hızlı bir şekilde nasıl düşreceğinize gelin birlikte göz atalım.

KAN ŞEKERİNİ DOĞAL OLARAK DÜŞÜRMENİN YOLLARI

Semptomlar belirsiz olabilir. Birçok insan kan şekeri seviyesini düşürmeleri gerektiğini bile anlamaz. Diyabetin gelişmesi 12 yıla kadar sürebilir. Kanıtlar, sağlıklı bir yaşam tarzı erkenden vurgulandığında diyabeti tersine çevirme yeteneğinin daha fazla olduğunu göstermektedir.

Toplumumuzda birçok kişi şeker hastalığından muzdarip ve küresel olarak oranların 2030'a kadar ikiye katlanması bekleniyor. Önemli kanıtlar, kan şekerinizi hızlı bir şekilde düşürebileceğinizi ve hatta sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek şeker hastalığını tersine çevirebileceğinizi gösteriyor:

Araştırmalar, bir yaşam tarzı değişikliği ve kilo vermenin kan şekerini başarıyla düşürdüğünü ve diyabeti tersine çevirdğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kapsamlı bir çalışmada, üç yıllık bir süre içinde 3.234 pre-diyabetli erkek ve kadın gözlemlendi. Araştırmacılar sağlıklı yaşam tarzının tip 2 diyabet başlangıcının önlenmesinde ilaç tedavisinden daha etkili olduğunu saptadı.

Kan şekerinizi sandığınızdan daha hızlı şekilde düşürebilirsiniz. Araştırmalar tip 2 diyabetli yetişkinlerin kan şekeri seviyelerini doğru yaşam tarzı ipuçlarıyla 3 hafta içinde düşürebileceklerini gösteriyor.

Diyabet ilerleyen bir hastalıktır ve kontrolü ele almanız gerekir. İşte bunu yapmanın doğal yolları.

1. Karbonhidrat alımınıza dikkat edin

Karbonhidratlara dikkat etmek, tip 2 diyabet hastaları için önemlidir. Karbonhidratlar, kan şekerinizin potansiyel olarak dalgalanmasına neden olan şeydir.

Öğün başına tüketilmesi gereken miktar her bireye göre değişir. Ne kadar egzersiz yaptığınız, kilonuz ve yaşınız şekerlerin metabolizmanızda ne kadar süre kalacağını etkileyebilir. Diyabetli insanlar için tipik bir başlangıç ​​noktası, karbonhidrat alımını uygun bir şekilde sınırlamaktır. Kan şekeri ölçümlerinize göre bir diyetisyen tarafından önerildiği şekilde ayarlamalar yapılmalıdır.

Karbonhidratlar sadece ekmek, patates ve makarna gibi en bilindik besinlerde değil, birçok besinde bulunuru. Meyvelerde, sebzelerde, tatlılarda ve süt ürünlerinde de karbonhidrat vardır, bu yüzden hepsini dikkate almanız gerekiyor.

2. Ağır öğünlerden kaçının

Karbonhidratları kontrol altında tutmanın bir yolu da ölçülü yemektir. Öğünlerinizi gün içine yayın. Büyük bir akşam yemeği için küçük öğünler yemeyin. Vücudunuzu gün boyunca beslemek, kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olur ve ani çıkış ve düşüleri önler.

Atıştırırken bile karbonhidratlara dikkat edilmeli. Klasik olarak, atıştırmalık başına 15 gramdan az karbonhidrat iyi bir standart yaklaşımdır. Bu, 1 orta boy meyvede bulunan miktardır.

3. Lif alımını artırın

Lif, kan şekeri yönetimine dikkat etmek isteyeceğiniz başka bir besindir, ancak bu durumda, ne kadar fazla olursa o kadar iyidir! Kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olabilir. Lifler, kilo yönetiminde rol oynar ve kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltabilir.

Araştırmalar, yüksek lifli diyetlerin düşük lifli diyetlere kıyasla tip 2 diyabet insidansını yüzde 15 ila 19 oranında azaltabildiğini göstermektedir. Ahududu, bezelye ve kepekli tahıllar gibi bitkisel yiyeceklerde bol miktarda lif bulabilirsiniz. Baklagiller bir başka iyi lif kaynağıdır.

4. Kilo verin

Fazla kilolar, kan şekerini düşüren hormonun düzgün çalışmasını engelleyen insülin direncinin ana nedenlerinden biridir.

Kilo verme hedefleriniz de çok büyük olmak zorunda değil. Bazı hastalar sadece 2-3 kg'lık bir zayıflamayla bile iyileşme hissedebilirler. Doğru yönde atılan küçük adımlar iyileştirme veya önlemede büyük sonuçlar verebilir.

5. Daha fazla su için

Yeterli su içmek, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanın kolay bir yoludur. Araştırmalar, yeterli su içenlerin yüksek kan şekeri geliştirme olasılıklarının düşük olduğunu gösteriyor. Çalışmalar günde yarım litreden az su içen kişilerin kan şekeri sorunları geliştirme riskinin arttığını ortaya koydu.

Su, glikozun vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bir bardak su içmek kan şekerinizi seyreltmede ve kan şekerinizi sağlıklı bir şekilde düşürmede gerçekten yardımcı olabilir.