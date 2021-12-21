Kan sulandırıcı 10 besin

Kanın çok fazla yoğunlaşması tromboz, hipertansiyon ve kalp krizi gibi birçok durumu tetikleyebilen ciddi bir sağlık sorunudur ve uygun bir beslenme programıyla bu durum önlenebilir.

Genel sağlık, biri kanın kalitesi olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Kan, neredeyse tüm hayati süreçleri sürdürmekten sorumludur, bu nedenle yapısı değişirse, bu hemen iç organların çalışmasına yansır.

Daha koyu kıvamlı kan, vücuda oksijen ve besinleri zamanında dağıtamadığı için büyük bir problemdir. Yoğunluk çok fazla ise kalbe binen yük artar ve tromboz, hipertansiyon, iç kanama ve hatta ölüm riski vardır.

Kanın kalınlaşması vücuttaki sorunların bir işareti olabilir, bu nedenle bu durum göz ardı edilemez. Kan seyreltici gıdalar içeren bir diyet izlemek kan kalitesindeki değişiklikleri önlemeye yardımcı olabilir.

KAN SULANDIRICI BESİNLER

Yanlış beslenme genellikle kanın akışkanlığının bozulmasına neden olur. Doğru beslenmek ve potansiyel olarak zararlı yiyecekleri ortadan kaldırmak, kandaki kritik bir durumu önlemeyi sağlar. Bu nedenle böyle bir sorunu olan kişilerin düzenli olarak kan sulandırıcı gıdaları tüketmeleri önerilir.

1. Zeytinyağı

Maksimum miktarda antioksidan içerir. Düzenli olarak tüketmek kanı inceltir ve trombosit oluşumunu engeller. Rafine edilmemiş, sızma zeytinyağları maksimum fayda sağlar.

2. Ananas

Bu meyve benzersiz bir bileşen içerir; bromelain. Proteinlerin parçalanmasını, kardiyovasküler hastalıkların tedavisinin etkinliğini ve tansiyon seviyelerini etkiler. Ayrıca trombozu önleme, kan sulandırıcı ve iltihapla mücadele etme faydaları kanıtlanmıştır.

3. Keten tohumu yağı

Kan damarlarının güçlendirilmesini ve açıklık kalmalarını sağlar. Vücudun genel durumu üzerinde olumlu etkisi olan antioksidanların yanı sıra çok miktarda E vitamini içerir.

4. Sarımsak

Antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ek olarak kanı sulandırma özelliği kanıtlanmıştır. Yüksek tansiyonun düşürülmesi de dahil olmak üzere kalp ve damar sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Genellikle sıcak ve soğuk yemekler için bir çeşni olarak kullanılır. Ancak diğer sebzeler gibi çiğ veya hafif pişmiş olarak yemek en iyisidir.

5. Su

Bir bardak ılık su hızla emilir ve etkili bir kan sulandırıcı etkiye sahiptir. Yeterince su içmemek genellikle kanın kıvamının kalınlaşmasına neden olur. Çay, kahve veya komposto gibi şekerli içecekler suyun yerini tutmaz.

6. Zencefil

Kanı seyreltmek için de yararlı olan güçlü bir iltihap önleyicidir. Zencefil, doğal bir asit, salisilat içerir. Bir araştırmada, 7 gün boyunca 5 gr zencefil kullanımının kan pıhtılaşma göstergelerini yarı yarıya azalttığı görülmüştür. Yemeklere ve soslara ekleyebilir ayrıca çay olarak veya taze veya kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz.

7. Papatya çayı

Papatya gibi kan seyreltici bitkiler kolayca günlük diyete eklenebilir. Kanın kalitesini etkileyen trombositlerin aktivitesini azaltır. Papatya saf olarak demlenebilir veya diğer bitkilerle birleştirilebilir. Kan seyreltici ilaçlar kullanan kişiler, gereksiz etkilerden kaçınmak için bu ürünü dikkatli bir şekilde almalıdır.

8. Kırmızı üzüm

Kırmızı üzüm harika bir kan sulandırıcıdır. Kabuğu, doğal antioksidanlar olan polifenoller içerir. Trombositlerin bir araya gelmesini engelleyerek trombozu önlerler. Ilımlı tüketimi ile vücudu bu sorundan koruyabilirsiniz.

9. Tarçın

Kan pıhtılarının oluşumunu önleyen farmasötik bir bileşen olan kumarin içerir. Aroma ve lezzeti arttırmak için yemeklere ve çaylara eklenebilir.

10. Deniz yosunu

Çok miktarda iyot içerir ve doğal bir pıhtılaşma önleyicidir. Kan seyreltici olarak deniz yosunu ayrıca kan basıncını düşürür ve kan damarlarını güçlendirir. Taze salatalarda çiğ olarak tüketimi en sağlıklı şeklidir.

KAN PIHTILAŞMASINI ARTIRAN GIDALAR

Kanın kıvamının koyulaşması ne kadar tehlikeli olursa olsun, iyi pıhtılaşmanın sağlanması ve yoğunluğun arttırılmasının gerekli olduğu zamanlar vardır. Bu faktör, örneğin cerrahi operasyonlar sırasında kanamayı durdurmak için özellikle önemlidir.

Ancak kişi kan pıhtılarına yatkınsa ve sürekli kanın pıhtılaşmasını artıran ürünler tüketiyorsa, er ya da geç bu istenmeyen sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle hangi besinlerin kanı yoğunlaştırdığını, hangilerinin seyrelttiğini bilmek ve zamanla beslenmenizi ayarlamak çok önemlidir.

Patates: Ana aktif bileşen nişastadır. Ayrıştığında, kan şekerini yükselterek yoğunluğunu arttırır.

Şeker: Kan viskozitesini etkileyen glikoz seviyelerini arttırır. Sadece şekerlemelerde değil, meyve ve sebzelerde de bulunur.

Ceviz: Omega 3 yağları kolesterol seviyelerini düzenler, bu nedenle tüketimi kesinlikle önerilir ancak içeriğindeki tanenler kanı daha kalın ve yoğun hale getirebileceği için uygun miktarda tüketilmelidir.

Yağlı balıklar: Deniz ürünleri, kandaki trombosit konsantrasyonunu artıran omega 3 yağ asitleri içerir. Tüketimleri haftada 1-2 kez olmalıdır.

Yüksek yağlı yemekler: Hayvansal yağlı gıdalar da kanı yoğunlaştırır. Özellikle fast food'lardan uzak durulmalıdır.

Baklagiller: Kanın viskozitesini artıran bitki proteinleri bakımından zengindirler. Bu nedenle tansiyonu yüksek olan kişiler için baklagil tüketimi sınırlı olmalıdır.

Maydanoz: Maydanozlar, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan çok fazla K vitamini içerir. Bu nedenle, tromboz durumunda, diyette sınırlamak daha iyidir.

Ayrıca kan pıhtılaşmasını artıran yiyecekler arasında muz, karabuğday ve ısırgan bulunur.