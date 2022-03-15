Kan yapıcı, antioksidan deposu! Her gün aç karnına 1 kaşık nar sirkesi içerseniz...

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan nar, sirkesi yapılarak da tüketilebiliyor. Ekşi tadıyla dikkati çeken nar sirkesinin sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte nar sirkesinin faydaları..

Kış aylarının en sevilen ve en sağlıklı meyvelerinden olan narın kabuğu, tohumu ve meyve kısmı alternatif tıpta sıklıkla kullanılıyor.

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral eksikliğini kolaylıkla karşılayan nar, meyve formunun yanı sıra çay, su, sos ve sirke olarak da tüketilebiliyor.

Son dönemlerde ise narın en popüler tüketim şekli sirkesi oluyor. Nar tanelerinin ayıklanması ile hazırlanan sirke, içerisinde pek çok vitamin ve mineral barındırıyor.

Ekşi tadıyla dikkati çeken ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan nar sirkesi, virüslerin vücuttaki etkisini azaltıyor, kemik ve kas gelişimine destek oluyor.

Kan yapıcı özelliği bulunan ve salataların da baş tacı olan nar sirkesi, ister market ve şarküteriden hazır olarak satın alın ister evinizde kendiniz hazırlayın denediğiniz zaman vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasında yer alıyor.

Peki Asyalı kadınların yüzyıllardır güzellik iksiri olarak tercih ettikleri nar sirkesinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Nar sirkesi nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtlarını merak edenler için derledik.

NAR SİRKESİNİN FAYDALARI

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan nar, uzun süre tok tutma özelliğiyle biliniyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor.

Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlıyor ve böylece kabız ve ishal gibi sorunların önüne geçiyor.

Zayıflamak isteyenler için ideal bir besin olarak öne çıkıyor.

Fenolik bileşenler bakımından zengin olan nar sirkesi, vücuttaki virüs ve bakterileri işlevsiz hale getiriyor.

Kanda besinlerden kaynaklı biriken iltihaplı hücreleri idrar yoluyla atmaya yardımcı oluyor.

Kanserli hücrelerin çoğalmasının önüne geçiyor ve böylece kanser hastalıklarının yaşanma riskini de ortadan kaldırıyor.

C ve E vitaminleri bakımından zengin olan nar sirkesi, cilt katmanı olan dermis tabakasının deforme olmasını engelliyor.

Aşırı gözenek oluşmasını önlüyor.

İçerdiği antioksidan maddeleri sayesinde hücrelerin dinç ve genç kalmasını sağlıyor.

Kas ve kemiklerdeki romatizma yani iltihaplanmanın önüne geçiyor.

Kan yapıcı bir besin olan nar sirkesi, demir eksikliğini önlüyor.

Sabah bir kaşık tüketilen nar sirkesi mide asidini dengeliyor.

Tüketimi:

Uzmanlar, sabahları aç karnına bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı nar sirkesi eklenerek tüketilmesini tavsiye ediyor.

Bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı nar sirkesi ve bir iki damla limon ilave ederek de tüketebilirsiniz.

NAR SİRKESİ NASIL YAPILIR?