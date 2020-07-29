Kanada, koronavirüse karşı Remdesivir kullanacak

Kanada Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde Remdesivir adlı antiviral ilacın kullanımına onay verdi.

Kanada Sağlık Bakanlığı, şiddetli koronavirüs semptomları gösteren vakalar için Ebola tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacının kullanımına onay verdi.

AĞIR VAKALARDA KULLANILACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Remdesivir’in koronavirüs tedavisi için kullanılacak ilk ilaç olduğu belirtildi. İlacın akciğer iltihabı yaşayan, nefes almakta güçlük çeken 12 yaşın üzerindekiler ve vücut ağırlığı en az 40 kilogram olan kişilerde kullanılacağı aktarıldı. Hamilelerde ve çocuklarda kullanılması için henüz onay verilmedi.

"YETERLİ İLACIMIZ YOK"

Açıklamada Remdesivir’in şu ana kadar Özel Erişim Programı kapsamında az sayıda Kanadalıya uygulandığı ifade edildi. Kanada’nın Genel Halk Sağlığı Görevlisi Dr. Theresa Tam ise yeterli miktarda Remdesivir’e sahip olmadıklarını, tedariki sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

REMDESİVİR BAZI ÜLKELERDE KULLANILIYOR

Koronavirüs tedavisinde Remdesivir kullanımını şu ana kadar ABD, Singapur, Japonya, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri onaylamıştı.