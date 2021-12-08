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    Kanada'da bitki bazlı korona aşısı üretildi

    Kanada'da bitki bazlı korona aşısı üretildi

    Dünyanın ilk bitki bazlı koronavirüs aşısı Kanada'da üretildi. Aşının, tüm varyantlara karşı yüzde 71 etkili olduğu bildirildi.
    • AA
    • 08.12.2021 - 01:10
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:06
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    Merkezi Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Quebec City kentinde bulunan Medicago ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ortaklığında üretilen aşının, Faz 3 klinik denemeleri sırasında enfeksiyona karşı yüksek etkinlik gösterdiği bildirildi.

    TÜM VARYANTLARA KARŞI YÜZDE 71 ETKİLİ

    Şirketten yapılan açıklamada, aşının çalışılan tüm virüs varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 71 olduğu ifade edildi.

    Kanada Sağlık Bakanlığına gerekli başvuruların yapılacağı belirtilen açıklamada, aşının bitki içeriğine dair detaylara yer verilmedi.

    Kanada da bitki bazlı korona aşısı üretildi #1

    İLK BİTKİ BAZLI AŞI

    CBC'ye konuşan Medicago Sözcüsü Brian Ward, bakanlığın ruhsat vermesi halinde aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk Kovid-19 aşısı ve insan kullanımı için onaylanmış ilk bitki bazlı aşı olacağını söyledi.

    Kanada da bitki bazlı korona aşısı üretildi #2

    ''ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

    Ward, "Bu, sadece Quebec ve Kanada için değil, dünya için bir ilk olacak. Henüz aşı yaptırmamış olanlar ve iki doza ilaveten bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için de aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." dedi.

    Bitki bazlı aşıda, koronavirüse benzeyen ancak genetik materyalini içermeyen, bitki kaynaklı, virüs benzeri parçacıklar kullanıldı.

    Kanada da bitki bazlı korona aşısı üretildi #3

    GÜÇLENDİRİCİ BİR ADJUVANLA DESTEKLENDİ

    Açıklamaya göre aşı, bağışıklık tepkisini artırmaya yardımcı olmak için de güçlendirici bir adjuvanla desteklendi.

    Medicago'nun açıklamasında, Faz 3 çalışmasının tam sonuçlarının yakında hakemli bir bilimsel yayında yayınlanacağı kaydedildi.

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